深圳鹽田恩上濕地公園｜梧桐亭打卡湛藍海景　山林間尋訪瀑布秘境

憑藉着無敵海景，鹽田恩上濕地公園火出圈了。



雲端觀海、草坪露營、散步吹風，在自然風光中治癒所有不開心。天氣正晴朗，必須去鹽田看山海風光！

專線直達，打卡小眾山海地標

眾所周知，鹽田的海從不讓人失望，除了熟知的海濱棧道、雲海廣場外，今天給大家推薦的恩上濕地公園同樣也不差。

+ 2

公園本身海拔並不高，上山我們選擇了乘坐專線小巴，沿着絕美S形盤山公路蜿蜒而行，一路看山觀海，享受海風拂面的舒適，整個人都被大自然的浪漫景色所折服。

梧桐亭作為公園裏的標誌性建築，坐落於山海之間，整體造型以「蒲公英」為靈感，純白的外立面搭配流暢自然的設計，通透又清新，遠遠望去宛如一個「巨型飛碟」，與山林完美融合。

+ 3

梧桐亭本身僅兩層樓高，一樓靠近海景的位置是當下最火的打卡機位，吸引了不少深圳人專門來此拍照，綠野群山與絕美湛藍海景同時闖入視線，視覺震撼不止億點點。

沿着盤旋階梯拾級而上，便是寬闊的觀景平台，360度環形設計，可以縱覽鹽田山海風光，沉浸在這一刻的自然能量場中，心胸也變得開闊起來。

+ 1

二樓還有一家高顏值山頂咖啡廳，提供咖啡、甜點、輕食、閲讀等服務，透明玻璃窗設計可將外部景色納入視線，點一杯清爽飲品，坐在沙發上靜靜消磨時光，也是不錯的選擇。

深圳版的「阿勒泰」，露營遊玩太愜意了

恩上濕地公園，被譽為深圳版「阿勒泰」，大草坪、溪流、湖泊、大樹……幾乎可以滿足你對假日氛圍的所有想象。

深圳最美草坪

梧桐亭不遠處就是頗受歡迎的大草坪，肉眼可見綠油油一片，可肆意在此奔跑、躺平、放風箏，享受最簡單的快樂。

+ 3

覺得天氣太曬，還可以躲在百年古樹下納涼，陽光透過樹隙在地上灑下斑駁光影，視線追着天空中的流動的雲彩，思緒也隨之放空。

深圳「富士山」

漫步在濕地公園，一抬頭就能看見巍峨的梧桐山，日光漸斜時，隱約間有種誤入富士山的錯覺，攝影愛好者別錯過。

恩上水庫

沿着公園另一側的小路往裏森林深處走，自然生長的樹木組成層層綠蔭，身處這樣的自然磁場，聽着蟲鳴鳥叫，別有一番觸動。

步行約10分鐘便來到了恩上水庫，人少且清淨，適合一個人獨處發呆，遺憾的是現在的落羽杉還未變紅，建議大家11月之後再來，景色會更美。

湖泊溪流

濕地公園面積不小，時間充裕的小夥伴可以細細探索，無論是駐足湖邊享受寧靜，還是看着黑天鵝一家人在溪流中游弋，都是獨特的驚喜邂逅。

兒童樂園

開放不久的兒童樂園，是小朋友最愛的地方之一，滑滑梯、攀爬架、趣味滑索、花朵鞦韆……在山谷地形中與自然展開對話，開啟童真的遊玩之旅。

溯溪觀瀑秘境，感受夏日別樣清涼

很少有人知道，恩上濕地公園的下山路途中，隨處可見各種形狀的溪流瀑布，即使是炎熱天氣也能享受綠野山澗裏的清涼愜意。

行走山林間，濕漉漉的水汽撲面而來，每一口都能呼吸到最新鮮的空氣，耳邊聽着水滴從樹梢落下的聲音，氛圍靜謐又自在。

特別是鴛鴦湖-蘭花溪路段，流水潺潺，聲聲悦耳，溪流整體較為和緩，落差分明，小朋友也能放心玩水。

再循着震耳欲聾的水流聲而去，映入眼簾的就是小有名氣的恩上瀑布，水流從數十米的山崖傾瀉而下，此刻不用太多言語，靜靜感受雨季限定自然奇觀，就已足夠滿足。

ps.瀑布溪流易受天氣雨水影響，僅供參考，打卡建議雨後再來。



觀潮起，聽山鳴，聞綠意，又是去大自然快樂吸氧的一天～

恩上濕地公園

地址：深圳市鹽田區惠深沿海高速

路線：S彎海景公路——梧桐亭——大草坪及周邊——恩上水庫——恩上瀑布

交通：

地鐵+小巴：2/8號線海山站B口步行至雅庭海灣國際大酒店乘坐山海專線（不是雲海專線！），票價6元人民幣/人，現場購票，單程時長約10分鐘，末班車17:30準時停運

地鐵+徒步：海山站C口至梧桐山國家森林公園管理處，再徒步約40分鐘至梧桐亭，新手友好

自駕：導航梧桐山森林會客廳，需要提前一天晚上21:00在梧桐山森林公園管理處公眾號預約，上午下午各30個號



tips：

沿途無便利店，只有山頂咖啡廳提供飲品；

近期天氣較曬，遊玩時間建議下午3點後；

蚊蟲多發季節，請做好防蚊措施。



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