深圳南山美食｜米芝蓮一星泰國菜坐落萬象城　泰珍薈必試古法咖喱

米芝蓮級別的泰國菜，到底有多好吃？連續6年摘得米芝蓮一星、在泰國大名鼎鼎的泰珍薈，來中國四年也只開出2家分店，其中一家就在深圳灣萬象城，愛吃泰菜的人有口福了！



從曼谷開來深圳 這家泰菜米芝蓮絕不能錯過

從開店以來就霸佔美食熱門榜單第一，還是2023上海必吃榜餐廳，説它是泰菜天花板，一點都不過分！就連許多明星大佬都愛吃。👇👇👇

+ 2

國寶級主廚，品鑑原汁原味泰菜

泰珍薈背後的寶藏主廚NOOM CHANTRAWAN被譽為泰國「國寶級名廚」，連續六年榮獲米芝蓮廚師的稱號，將古法泰式技藝與西式料理融合，帶來不一樣的泰餐佳作。

傳承古法，帶給你傳統泰式料理風味，按圖看看有哪些必食推薦👇👇👇

+ 8

古法泰國味道的延續．咖喱

作為泰珍薈的特色菜，咖喱在味道和口感上一直備受好評。他家對咖喱香料的兩種堅持，使得咖喱的濃郁口感和純正風味被完全激發。

泰國空運，主廚親選

店裏的香料全都是產自泰國，主廚親自挑選，保留純正的泰式風味。香料的配方與做法都是延用200年前的古法手藝。

（深圳Book提供）

尊崇古法，石臼磨成

對香料的處理都是採用最古老的方式：手工研磨石臼捶打。主廚説，把香料原始的香氣都「打」出來，熬出來的咖喱會更香。

古法咖喱大肉蟹

來這裏，必吃招牌古法咖喱大肉蟹，作為米芝蓮主廚的拿手菜，做法在泰國當地都快失傳了。

大肉蟹的蟹鉗肉最是美味。專人伺候的蟹鉗蟹腿，經過服務員處理後剝出完整的蟹肉，毫不吝嗇地沾滿醬汁直接往嘴裏送，一大口下去肉質緊實鮮美，十分滿足。

每日新鮮運送來的大肉蟹，現點現宰；每日現熬的咖喱醬中有十幾種香料，濃郁的咖喱香氣讓人直流口水，搭配椰香紅米飯，淋上醬汁下飯特別棒！

（深圳Book提供）

72小時慢煮牛肋骨配星空咖喱

慢煮牛肋骨配星空咖喱也是人氣必點選手，經過78°低溫慢煮7小時的牛肋骨，淋上用辣椒、乾香料熬製的瑪莎曼咖喱（kaeng matsaman），再點綴上花生粒，搭配肉桂香氣，吃起來儀式感滿滿。

經過慢煮的牛肉，沾滿咖喱醬汁，入口的口感用三個字來形容，就是：軟！嫩！香！

（深圳Book提供）

青咖喱牛肉

這道青咖喱牛肉選用的是吊龍牛肉，每日新鮮採購，青咖喱醬中加入椰漿，中和了辣味。裹上滿滿咖喱汁，肉感軟嫩的牛肉微辣帶甜，拌飯再合適不過了。

經典泰菜再升級 這些人氣爆款回頭客都愛

炭燒豬頸肉

吃泰國菜怎麼能不點豬頸肉，選用西班牙黑毛豬的豬頸肉，經過慢煮、炭火烤製、仙草現燻而成。端着上桌還滋滋作響。肉皮焦香酥脆，肉質細嫩，搭配秘製醬汁酸酸甜甜，口感清新，還是吃肉最幸福。

液氮斑斕芒果糯米飯

顏值超高的芒果糯米飯，看到第一眼就愛了！糯米軟糯，芒果清甜，上桌澆上一圈帶液氮的椰漿碎，仙氣飄飄儀式感滿滿，有哪個女生能拒絕？

（深圳Book提供）

還有這些招牌必點菜

飛天通心菜用蝦醬炒製的特別香；菠蘿炒飯用料滿滿，一口一口都有寶藏，清香又解膩；泰式奶茶絲滑不甜膩，冰爽下肚夢迴泰王國。

泰國皇室般氛圍 就在深圳灣萬象城

泰珍薈的室內是低調精緻的黑金風裝修，參考了泰國皇宮的室內設計，入店走過一道道圓形拱門，來到大廳，壁畫、燈飾、擺件僅限泰國風情，處處彰顯着典雅大氣~

​泰珍薈

地址：深圳市南山區科苑南路2888號深圳灣萬象城三樓L301

營業時間：

週一至週五 11:00-14:00；17:00-21:00

週六至週日 11:00-15:00；17:00-21:30

電話：0755-86700186



【本文獲「深圳Book」授權轉載，微信公眾號：BookSZ0755】