日本奈良不止有小鹿　千年古寺/櫻花滿山　一文精選10大必去景點

說到奈良，許多人腦海中浮現的第一幅畫面，莫過於東大寺莊嚴肅穆的大佛，以及奈良公園中自由穿梭、討鹿仙貝的可愛鹿群。但作為日本歷史文化的發源地之一，奈良的魅力遠不止於此。這座古都保留了大量被時光温柔守護的名勝古蹟與四季分明的自然美景，讓人不僅能感受千年歷史的厚重，也能在山林間尋得心靈的寧靜。



本篇精選「奈良必去景點十選」，帶你走訪最具代表性的寺社、名山與秘境，無論是初次造訪還是再訪奈良，都能收穫一段難忘的時光之旅。

日本奈良10大景點推薦

1. 東大寺

東大寺是奈良最具代表性的古蹟之一，同時也是世界遺產「古都奈良的文化財」的重要構成資產。創建於奈良時代，作為全國國分寺的總寺，歷經戰火與歲月風霜，多次重建，至今仍屹立不搖。最引人注目的，是高達14.98公尺、被尊稱為「奈良大佛」的盧舍那佛，安坐於世界最大級的木造建築，雄偉壯麗的大佛殿之中，氣勢磅礴，令人震撼。

此外，寺內還保存有八角燈籠、南大門、法華堂、鐘樓等多項國寶級建築，充滿歷史與藝術價值。法華堂被視為東大寺最古老的建築，其內佛像群展現天平文化的華美與莊嚴。而每年春季在二月堂舉行的傳統儀式「取水儀式」，更是吸引無數信眾與遊客前來參與。東大寺，不只是宗教聖地，更是穿越千年的文化瑰寶。

東大寺

地址：奈良県奈良市雑司町406-1

營業時間：大佛殿 4至10月 7:30～17:30；11至3月 8:00～17:00

法華堂（三月堂）・戒壇院戒壇堂 8:30～16:00

費用：國中以上 800日圓、國小 400日圓



2. 奈良公園

奈良公園是古都奈良的象徵之一，佔地超過500公頃，融合歷史文化與自然風光，是遊客造訪奈良時不可錯過的景點。園內坐落著春日大社、興福寺、東大寺、正倉院與奈良國立博物館等日本重要文化遺產，漫步其中，彷彿穿越千年時光。

青翠草地與古老寺塔相映成趣，而園中最具代表性的景象，莫過於悠閒漫步的野生鹿群。這些被視為「神的使者」的鹿，自古受到珍視，如今為國家天然紀念物，與遊客和諧共處，深受喜愛。奈良公園每年吸引逾1,300萬人到訪，不論是寺社巡禮、自然散策，或與鹿的温馨互動，皆能感受到奈良獨有的古意與寧靜之美。

奈良公園

地址：奈良県奈良市春日野町他

營業時間：自由參觀

費用：自由參觀



3. 興福寺

興福寺是奈良著名的古寺之一，也是法相宗的大本山，創建於西元669年，前身為藤原鐮足為祈病癒而建的山階寺。經歷多次遷移後，於710年隨平城京遷都正式定名為「興福寺」，並在皇室與藤原氏的庇護下興盛發展，成為日本四大寺之一。如今興福寺為世界遺產「古都奈良的文化財」的構成資產之一。

寺內擁有國寶級的五重塔與東金堂等多項歷史建築，更設有國寶館，收藏多尊天平時代的佛像與重要文化財。其中最廣為人知的，便是神情複雜、姿態細緻的阿修羅像與八部眾像，被譽為日本天平佛雕藝術的代表之作。

此外，南北兩座圓堂也是必訪之處，南圓堂重現古代八角圓堂的風姿，北圓堂則優雅地展現平安建築之美。漫步寺內，不僅能感受千年佛教藝術的沉靜，也能一窺藤原文化的輝煌遺蹟。

興福寺

地址：奈良県奈良市登大路町48

營業時間：9:00～17:00

費用：

[國寶館]全票 900円、國高中 800円、小學 500円

[東金堂]全票 500円、國高中 300円、小學 200円

[中金堂]全票 500円、國高中 300円、小學 200円

[三館通票]全票 1,600円、國高中 1,100円、小學 600円



4. 春日大社

春日大社坐落於神山．春日山的山麓，創建於西元768年，是由稱德天皇下令興建的歷史悠久神社，現與春日山一同被列為世界遺產。社殿以鮮明硃紅色為特色，這是每隔20年進行「式年造替」時重新整修上色而成，象徵著永續與新生。境內由重要文化財指定的迴廊環繞，包含國寶本殿、中門、御廊、內侍殿等多座珍貴建築，處處展現莊嚴與典雅之美。

+ 1

每年五月初，樹齡超過700年的藤樹迎來盛開時期，花串長達一米，因垂地似砂拂而得名「砂拂藤」，景色夢幻動人。從表參道的一之鳥居緩步至本殿，沿途可盡情感受奈良自然之美與神聖氛圍，是結合歷史與風景的絕佳散策路線。春日大社，不只是參拜之地，更是體驗奈良千年精神與四季風華的絕美所在。

春日大社

地址：奈良県奈良市春日野町160

營業時間：3月至10月 6:30～17:30；11月至2月 7:00～17:00

費用：御本社（大宮）參拜免費，特別參拜、國寶殿、植物園等入場費用請參閲春日大社官網



5. 藥師寺

創建於西元680年，擁有千年歷史的藥師寺，是天武天皇為祈求皇后病癒所建。原本位於藤原京，隨著710年遷都平城京，寺院也隨之遷移至現址。盛於天平時代，曾與東大寺並列為「天下四大寺」，其堂塔壯麗宏偉，以華麗的裳階結構與「龍宮造」風格聞名。

然而歷經戰火與天災，原有建築多數已毀，現今唯一保留創建當時原貌的，是被列為國寶的東塔。這座高達33公尺的三重塔，融合飛鳥與天平建築之美，線條優雅、比例勻稱，被譽為白鳳文化的象徵。藥師寺的伽藍配置也極具特色，中央為金堂，東西兩側對稱佇立雙塔，展現「藥師寺式伽藍」的經典格局。

寺內定期舉辦法話講座與寫經體驗，是結合佛教信仰、建築美學與文化傳承的絕佳場所。漫步其中，可深刻感受到古代日本的莊嚴與寧靜。

藥師寺

地址：奈良県奈良市西ノ京町457

營業時間：9:00～17:00

費用：全票 1,000日圓、國中・高中 600日圓、小學 200日圓



6. 平城宮跡

平城宮跡是奈良時代首都，平城京的中樞地帶，於710年由藤原京遷都至此。1998年被列為世界遺產「古都奈良的文化財」構成資產之一，並於2018年重新規劃為「平城宮跡歷史公園」，增設朱雀門廣場與各式觀光設施，讓歷史與現代交織共存。

+ 1

首先推薦造訪「平城宮導覽館」，可全方位了解古都的興衰與演變。園區內還設有「天平展望館」、「天平美食館」、「天平情報館」等設施，提供餐飲、展覽與旅遊資訊。其中，硃紅壯麗的「朱雀門」為平城京正門，寬達74公尺的朱雀大路自此延伸至羅生門，氣勢非凡。

現場還復原了象徵皇權的「第一次大極殿」與「太極門」，讓人一窺古代宮廷的莊嚴與宏偉。園區設有遺構展示與出土文物展覽，可親身感受千年前古都的浪漫與歷史重量，是一處讓人流連忘返的文化聖地。

平城宮跡

地址：奈良県奈良市二條大路南3-5-1

營業時間：9:00～依各設施而異，可參考平城宮跡歷史公園官網

費用：自由參觀



7. 長谷寺

長谷寺是具有深厚歷史淵源的佛教古寺，相傳由道明上人依天武天皇勅願於7世紀創建，為真言宗豐山派的總本山，也是西國三十三所第8番札所，自古以來便是觀音信仰的聖地。

+ 2

寺內最具代表性的建築，是建於斷崖之上的國寶本堂，氣勢磅礡、氣氛莊嚴，堂內供奉室町時代的十一面觀音菩薩。另一特色則是通往本堂的399階「登廊」，由春日大社神職為報子病痊癒之恩所建，沿途分為上下三段，滿掛古雅長谷燈籠，隨著登高望遠，視野漸開，令人讚歎。

長谷寺更有「花之御寺」美名，四季花卉繁盛，尤以4至5月牡丹最為壯觀，石階間滿布鮮豔花朵，浪漫如畫。春櫻、夏繡球、秋楓與冬雪，共織一年四季的絢爛風景，是賞花、修心與感受千年佛緣的絕佳之地。

長谷寺

地址：奈良県桜井市初瀬731-1

營業時間：4月至9月 8:30～17:00；10月至11月、3月 9:00～17:00；12月至2月 9:00～16:30

費用：全票 500日圓、國中・高中 500日圓、小學 250日圓



8. 吉野山

吉野山是日本最著名的賞櫻勝地之一。據傳，修驗道的開祖役行者在此開創金峰山寺，並以櫻木雕刻金剛藏王權現作為本尊，開啟了吉野與櫻花的深厚因緣。

+ 1

如今山中種植了約200種、3萬株櫻花，每年4月上旬起依序綻放，自山麓向山頂延伸，形成「下千本、中千本、上千本、奧千本」的花之層疊。特別是從上千本的花矢倉展望台望出的櫻花絕景，常被用作旅遊海報背景，令人難忘。夏日可賞新綠與繡球花，秋季紅葉繽紛，冬天則被靜謐雪景包圍，四季皆有不同風情。

山中更有金峰山寺、吉野水分神社、吉水神社等歷史建築，被列入世界遺產「紀伊山地的靈場與參拜道」之中。登山巡禮不僅能親近自然，還能沉浸於千年信仰與歷史文化的魅力中。

吉野山

地址：奈良県吉野郡吉野町

營業時間：自由參觀

費用：自由參觀



9. 曾爾高原

曾爾高原位於奈良縣宇陀郡，坐落於標高1,038公尺的俱留尊山與形似龜背的亀山之間的山麓地帶，是一片壯麗的高原草原，以滿山遍野的芒草聞名。

+ 1

每年三月進行的山燒儀式，為春天帶來新生的綠意；夏季則展現青翠如地毯般的草原景色，令人心曠神怡。到了秋天，金黃閃耀的芒草在陽光下與微風中搖曳生姿，宛如銀金交織的波浪，美得令人屏息。這片秋日絕景每年吸引無數遊客前來朝聖。高原中段還有一處神秘的「龜池」，與當地傳說相連，池畔棲息著多種濕原特有的珍稀植物，是自然愛好者的天堂。

曾爾高原

地址：奈良県宇陀郡曽爾村太良路

營業時間：自由參觀

費用：自由參觀



10. 谷瀬吊橋

谷瀨吊橋是日本最長級別的鐵線吊橋，全長297公尺、高度達54公尺，橫跨清澈的十津川，懸於群山峽谷之間，景色壯麗、令人屏息。這座吊橋建於1954年，為解決洪水常毀木橋之苦，由谷瀨聚落的居民自掏腰包集資興建。

如今，吊橋仍作為生活通道使用，並免費對外開放，是十津川村的象徵與珍貴遺產。走在橋上隨風搖晃，雖驚險刺激，但從高空俯瞰十津川與群山交織的壯闊美景，絕對值得前往探訪。

谷瀬吊橋

地址：奈良県吉野郡十津川村谷瀬

營業時間：自由參觀

費用：自由參觀



奈良，是一座可以用腳步慢慢品味的城市。從古剎神社到壯麗山景，從歷史遺蹟到自然奇觀，每一處都訴說著千年古都的故事。無論你是為了與鹿群相遇，還是想一睹大佛的莊嚴、沉浸於櫻花與紅葉的四季變幻，奈良都能給你超乎期待的感動。希望這份「奈良必去景點十選」能成為你旅途中温柔的引路人，帶你走入歷史、走進自然，也走進自己的心。下一次出發，就從奈良開始吧。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】