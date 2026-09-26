茂名景點7大推薦｜廣東小墾丁趕海看日落　泡千年古温泉療癒養生

今天我們來講廣東茂名的玩法。



從前沒來茂名的時候，我只垂涎這裏的荔枝，然後就是香油雞。但這次去了之後才發現，茂名的山海其實也挺能打。

它守着180多公里海岸線，背靠大山，底下還挖過石油，是個挺混搭的仔。

茂名該怎麼玩呢？先大概跟大家捋順下。

茂南區：露天礦生態公園、人民公園、茂名森林公園、1959文化創意街

電白區：中國第一灘、浪漫海岸、巴布幾內灣、晏鏡嶺、御水古溫泉

化州市：化州孔廟、六王山森林公園

高州市：三官頂、仙人洞

信宜市：竇州古城、石根山風景區



如果是第一次來，我建議把「城裏」和「海邊」串成一條線。

第一天在市區走走，逛逛老街，晚上坐摩天輪看燈；第二天一早往南開去電白，踩沙、登高、等場日落，最後泡個溫泉。

接下來我就跟大家說說我在茂名兩天的玩法，也歡迎股東們文末評論區查缺補漏哦～

茂名旅遊景點推薦

1. 露天礦生態公園

來茂名之前我也不知道，這座城市底下曾經大規模挖過油頁岩。

1958年，南方最大的露天油頁岩礦就在這片「地上不長草，地下藏着寶」的地方開礦，挖了幾十年，留下個大坑。後來礦停了，雨水一點點蓄成湖，成就了現在的好心湖。

不得不說，這湖水顏色是真絕。

但也要跟大家講好，好不好看還得看是否天公作美，遇到天氣好的時候，還真是碧綠裏摻着蒂芙尼藍的感覺。本地人叫它「茂名小洱海」「城市邊的九寨溝」，我一開始覺得誇張，站跟前覺得……倒也不算離譜。

玩法上，公園太大，我不建議從大門徒步進去，會走到懷疑人生。

直接導航「露天礦博物館」，停好車走十分鐘就到湖邊。想省力可以環湖騎行，共享單車、多人腳踏車都有；帶娃或想躺平就坐小火車，本地人25、外地人30，繞着湖邊開一圈大概20分鐘，風光不錯。

公園裏還有座露天礦博物館，廣東首家礦山遺址博物館，三層，不用預約，想了解油城歷史和礦業故事可以進去轉轉。

露天礦生態公園

地址：茂南區採礦路

開放時間：全天（免費）



2. 1959文創街

逛完湖，可以順路去1959文創街。

這條街名字就來自茂名建市的年份1959，是粵西首個本土文化主題的創意街區，國家3A級景區。和那種千篇一律的仿古街不同，它保留了些工業底子，紅磚、舊廠房改出來的店鋪，加上文創、咖啡、非遺體驗，混搭得還挺舒服。

我在這主要任務是發呆和吃東西。

街區裏有簸箕炊、化州糖水、特色燒烤各種粵西小吃，晚上燈亮起來比白天更有味道。想拍復古工業風，這兒的巷子和牆面也能出片好幾張了。

1959文創街

地址：茂南區光華南路

開放時間：全天（免費）



3. 小東江摩天輪

第一天收尾，我選了小東江摩天輪。

嚴格說它不算正經景點，就是架在江邊的一個巨大摩天輪，但黃昏坐上去剛好趕上晚霞，轎廂緩緩升到高空，整座城市的江景和橘色天光盡收眼底。

等夜幕落下，江面映着霓虹，車流匯成星河，氛圍感是夠的。

下來沿着江邊走走，附近夜市海鮮粥配燒烤，第一天就這麼舒舒服服收掉。

當晚就可以住在市區，方便第二天一早出發去看海。

小東江摩天輪

地址：茂南區江東中路與油城四路交叉口南

開放時間：傍晚至夜間（免費）



4. 中國第一灘旅遊度假區

這片灘被稱為「東方夏威夷」，12公里長的沙灘，沙質細軟，含硅量特別高，踩上去綿密不發硌。背後是一道延綿的沿海防護林，像一道綠色長城。

早上人少，沿着海岸線走，買個椰子坐下發呆。

這片沙灘退潮後，灘塗露出來就是天然的趕海場，帶個小桶小鏟子，沙裏能挖到花甲、沙蟹，運氣好還能碰到蟶子。

+ 2

另外趕海講究看潮汐，要退潮前後去才有貨，漲潮去只能挖挖沙；手機查下潮汐表，挑大潮（農曆初一、十五前後幾天）去，灘露得最遠，收穫最豐。

想出片就往晏鏡嶺方向走，人更少、景更乾淨。正好趕上開漁，這一帶剛回港的海貨最肥，午餐就近找家大排檔，現撈現做，白灼蝦、椒鹽瀨尿蝦，鮮甜得很。

景區裏還有觀光小火車可以坐。這是2025年12月底剛開通的新項目，線路全長5.6公里，設第一灘、虎頭山、塘霞俚街、晏鏡嶺4個站，把南海島幾個核心景點串在了一條線上。

票價單程10元（人民幣，下同）、往返15元、單站5元，1.2米以下兒童免費（需成人陪同）。營業時間10:00—19:00，來回9個班次，班次不算密，想坐最好先問清楚時刻。

中國第一灘旅遊度假區

地址：電白區海濱二路與一港大道交叉口

開放時間：全天（免費）



5. 晏鏡嶺＆童子灣

從中國第一灘再往南一點，就是晏鏡嶺和童子灣，緊挨着，建議放一起。

晏鏡嶺我偏愛得很。它沒怎麼開發，透着股原始的寧靜。登山棧道前兩年剛修好，走木棧道15到20分鐘就到頂。山頂還有座紅白燈塔，視野大開，能俯瞰整片海灣，海水、礁石、漁船盡收眼底，是本地人私藏的看海機位。

山腳下的童子灣，是個藏在晏鏡嶺西側的小漁村，被稱為「廣東小墾丁」。

因為有山擋着，大多時候風平浪靜，上百艘小漁船泊在灣裏，畫面很有味道。退潮後這片礁石灘也能趕海，挖青口、抓小螃蟹、撿貝殼，和第一灘那種沙灘挖花甲是完全不同的兩種玩法。

開漁之後，傍晚常能撞見漁船歸航，晚霞鋪在海面上，坐在礁石上吹海風等日落，比任何網紅打卡點都治癒。建議16:30後上山，避開正午暴曬；礁石濕滑，穿防滑鞋。

晏鏡嶺＆童子灣

地址：電白區南海街道澳內海

開放時間：全天（免費）



6. 御水古溫泉

第二天收尾，可以把溫泉安排上。御水古溫泉在麻崗鎮，離第一灘大概半小時車程。

而它之所以叫「古溫泉」，也是有依據的。《電白縣誌》記載，這眼泉源於公元587年（隋代），當年郡邑官員、遠方名士都慕名而至。是嶺南斷裂帶湧出的天然泉，泉眼溫度80度以上，日湧量8000方。

現在池區有43個泡池，峇里島風情的造景，動靜皆宜，還帶個小水上樂園。

度假村裏頭有茂名喜來登溫泉度假酒店，萬豪在中國第一家溫泉度假酒店，想奢侈一晚就住這，泡完湯直接回房。不想住也能只買溫泉票，泡舒服了再回程。

御水古溫泉

地址：電白區麻崗鎮熱水村

開放時間：約9:00-23:00（門票約98元起）



7. 巴布幾內灣

如果時間充足的話，還可以去巴布幾內灣多待半天，因為位置有點偏，所以就單拎出來跟大家講了。巴布幾內灣在電城蓮頭村，是一片幾乎沒開發的原生態野海灘，離第一灘往東再開二三十分鐘。它最大的魅力就是「野」和「淨」：海水清透，晴天是蒂芙尼藍的「果凍海」，淺灘綿長，退潮能順着灘塗走很遠。

海邊一座紅色燈塔是招牌機位，配藍海很有膠片感。

礁石區退潮能撿貝殼、抓小螃蟹，逢農曆初一、十五前後大潮，運氣好還能撞見整片七彩鵝卵石鋪滿沙灘的奇景。

需要注意的是，這裏尚未完全開發，無救生員，浪大不建議下水游泳；另外就是附近餐飲少，需要自帶食物。最後！礁石濕滑，記得穿防滑鞋。

如果只是想避開人潮、安靜看海拍照，這裏要比第一灘更合適。

巴布幾內灣

地址：電白區電城鎮蓮頭村（別名蓮頭灣、架海灣）

開放時間：全天（免費，停車約10元人民幣/天）



碼字到這裏，茂名攻略也就正式給大家收尾啦。這座粵西小城，有湖有海有溫泉，節奏慢，物價低，兩三天剛好把精華悠哉逛完。現在開漁的鮮味剛上岸，藍湖的景正透亮，挑個晴天，去走走吧～

茂名旅遊tips

住宿：好一點選溫德姆至尊，或者1959文創街附近，方便夜逛。

想住海邊附近的話，還有浪漫海岸的喜來登、溫德姆兩家國際品牌；除此之外還可以考慮御水古溫泉的喜來登溫泉度假酒店，住度假區內還能省一筆門票錢。

交通：茂名沒機場，最近是湛江吳川機場，下飛機租車自駕或坐機場快線，到市區約1小時。高鐵的話，廣州出發2.5h、深圳3h。湛江、陽江、茂名這幾個粵西城市，自駕串起來走最舒服。



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