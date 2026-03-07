茂名美食8店推薦：必食水東鴨粥/牛腩粉　簸箕炊加欖菜香氣十足

大家好哇，我是西歪。前陣子去了一趟廣東茂名，所以，今天我先來和大家聊聊茂名的美食~



別看茂名的旅遊資源在廣東不算最突出，但說到美食，它絕對是有點東西的。

像化州香油雞、簸箕炊、蠔炸、撈粉等等，讓我在寫文章的時候又開始想念了（其實心底已經盤算着什麼時候再去一趟了）。說真的，那兩天我的胃，在這個城市可算見識了什麼叫「吃在廣東，鮮在茂名」。

話不多說，接下來就讓我帶你走進我在茂名的兩天美食之旅，看看這座城市究竟藏着哪些讓人難以忘懷的美味吧！

1. 大家樂食店

大家樂食店，是一家開了二十多年的老店，價格在3-15元（人民幣，下同）不等，價格親民實惠。這家店的門頭雖然略有褪色，卻透着一股質樸的煙火氣，環境大概就是偏大排檔的那種。而且感覺來這的，大部分也都是附近的熟客。

我這次點了店裏的招牌撈粉，撈粉的精髓正如其名——「撈」（拌）。

撈粉的粉皮，都是當天現蒸再切成條狀，吃起來嫩滑而有彈性。這碗撈粉的點睛之筆是韭菜油，香氣撲鼻而不油膩。再添加蒜末與醬油的鹹鮮打底，攪拌開來，當粉條裹滿醬汁，吃起來簡直不要太過癮。

如果想吃的更地道，我看周圍的本地人還會再搭一碗粥，粥的清淡與撈粉的濃郁相互呼應，又能增添飽腹感。

大家樂食店

地址：茂南區新湖路9-70號

營業時間：6:30-20:30



2. 唐記沙煲粉

沙煲粉也是茂名的特色的小吃之一，因用沙煲來煮而得名。在唐記沙煲粉10多塊出頭，就能吃到一碗份量十足的米粉。

我點了一份辣雞沙煲粉，辣雞是單獨分裝的，吃起來香辣可口，肉質厚實卻不柴，微辣的口感恰到好處。

他家的配菜給的比較多，像金針菇、白菜、豆腐泡、腐皮等，各種食材豐富多樣，滿滿當當鋪滿了整碗粉。店裏的出餐區還提供幾樣自助配菜，可以根據自己的口味隨意添加。

這家店的人氣很旺，即使是晚上10點之後，狹小的店鋪裏仍坐滿了人，拼桌、等位也是常態。而且許多剛下課的學生，也會匆匆趕來，點上一碗熱氣騰騰的沙煲粉。一看就知道，這家店絕對沒來錯。

唐記沙煲粉

地址：茂南區計星路125號

營業時間：12:00-15:00，17:00-23:00



3. 水東興記鴨粥店

在茂名，鴨粥當然也是不能錯過的一趴。水東鴨粥，它是茂名電白地區的傳統名菜之一。我這次去的水東興記鴨粥店，是當地的一家老字號。他家的鴨子選用的是黑鸕鴨，這種鴨子肉質緊實，不會有腥味反而帶有獨特的鮮香。

鴨子和鴨雜都是按斤稱的，老闆看我一個人就給我搭配了一下。一盤鴨子，一碗鴨粥一共30塊，價格感覺還是可以的！鴨子和鴨雜切好裝盤後，再撒上花生碎、芝麻、香菜。如果你對香菜不太感冒，記得提前和老闆打個招呼哦~

這裏還值得一提的，必須是店裏的特製醬汁，光是遠遠聞着就能感覺到特別香。再將鴨肉放上醬汁上一蘸，入口的瞬間，醬汁的醇厚與鴨肉的一絲甘甜完美融合，配合得恰到好處。

在這裏，吃鴨從不是獨角戲，你可以點碗撈粉或鴨粥搭配食用。這裏的鴨粥，是拿鴨湯熬煮的，粥底濃稠，看着簡單吃起來卻無比滿足。

ps：如果是自駕的股東們，可以問老闆要一下停車票~

水東興記鴨粥店

地址：電白區人民路23號

營業時間：8:00-23:00



4. 來利小食店

來利小食店是一家在中學對面的十多年老店，據說這裏的學生親切地稱呼它為「來利大酒店」。

我點了一份店裏比較有特色的「辣雞撈粉」，米粉泛着瑩潤光澤，淋上特製醬汁，瞬間激發出一股直竄鼻腔的鹹香。

他家辣雞的份量放的蠻多的，除此之外還會加入酸豆角和脆花生等配料，搭配豐富，性價比真的可以！不過需要注意的是，這家店的辣雞吃起來有點偏鹹，如果平時吃淡口的，可以避開辣雞點~

來利小食店

地址：茂南區人民南路口岸街15號



5. 日華簸箕炊

日華簸箕炊是一家以售賣簸箕炊為主的老字號小店，在當地人氣也很旺。

簸箕炊，最開始的時候用竹篾編制的簸箕製作而得名。簸箕炊的製法是放磨成槳的米粉後再上鍋蒸煮，等到一層熟透後再逐漸添加。等到米粉全熟後，再用小刀，將整塊米糕劃作菱形方格狀，隨後在表面淋上香油、芝麻等配料。

橄欖菜簸箕炊是這家店的招牌，一份售10元。夾起一塊，橄欖菜的香氣瞬間溢滿口腔，白芝麻的香味越嚼越濃，讓人忍不住一塊接一塊。不過如果一個人，建議一半就足夠了，吃到後面稍微還是有些膩。

除了招牌，日華還推出了香芋味、栗子味和紫薯味的簸箕炊，口味的選擇上比較豐富。比起簸箕炊，我個人更愛吃他家的黃米籺（hé）。口感更糯嘰嘰，而且淋上蜂蜜吃也完全不會蓋住小米的香醇，推薦大家可以試一下這個！

日華簸箕炊

地址：茂南區河東街道油城五路10號

營業時間：9:30-23:00



6. 榮記美食

茂名榮記，是一家藏在居民區附近的老店，無論什麼時候來，這裏都是座無虛席。

來榮記就不得不提它家的牛腩粉，有幹撈和湯粉兩種。這次我選擇的是後者，他家的牛腩，搭配了多種香料，經過數小時的燜煮，牛腩吃起來軟爛入味，香料的香氣在口中瀰漫，卻不搶牛腩本身的鮮味。

米粉很薄，烹煮的時間也很考驗廚師，他家的粉吃起來完全不會有那種軟塌塌的感覺。如果來茂名吃粉，我建議大家一定不要錯過這家~

榮記美食

地址：茂南區荔紅三街1-3號首層11-12號

營業時間：6:00-14:00



7. 明豐純米自磨腸粉

這家店就開在小區門口，來這的基本是本地食客，我看着大家都流利地用粵語點單。

他家一直堅持使用純米自磨的米漿，做出來的腸粉皮特別薄。來茂名吃了不少腸粉，這家店絕對是目前我吃過算是比較薄的一家（如果還有更好吃的腸粉店，歡迎在留言區和我推薦呀）。

剛出鍋的腸粉，粉糯滑嫩，熱氣騰騰。看着老闆熟練地輕輕一鏟，將腸粉迅速捲起，整齊地碼在盤子裏，最後淋上一勺靈魂料汁，香迷糊了。

明豐純米自磨腸粉

地址：茂南區中東街華景花園南門旁

營業時間：6:30-13:00



8. 何記清補涼

這家店是一家老牌糖水店，選擇上種類也超豐富，糖水、果汁、小吃應有盡有，性價比超高。

廣東的温度，其實還蠻適合來上一碗清補涼。我點了一碗椰子水清補涼，小料真的多到離譜，有薏米、紅豆、綠豆、芋圓、芋泥、西米露等，薏米煮得很軟糯，芋圓也很綿軟細膩。

對了，如果不是特別喜甜，建議大家可以選擇椰子水的，喜歡偏甜的股東們可以選擇椰奶打底~

除了經典的糖水，這裏的小吃也值得一試。比如他家的芒果腸粉就十分出圈，如果有愛吃芒果的友友們真的可以嘗試一下，裏面包裹着的都是實打實的芒果肉！

何記清補涼

地址：茂南區官渡街道光華北路336-8

營業時間：10:00-次日1:00



