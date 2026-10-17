湛江景點6大推介｜湖光岩尋訪千年古剎　硇洲島打卡水晶稜鏡燈塔

大家好哇，我是coco～有朋友留言說，湛江沒什麼玩的，今天我打算為湛江正名，這座小城明明好吃又好玩！



開嘮之前，先問大家一道地理送分題：中國大陸的最南端在哪兒？

實話講，沒做旅遊編輯前，我也一直以為是海南。但細究起來，大陸的最南端，在廣東湛江徐聞縣，一個叫燈樓角的地方。不過之所以不是海南，主要原因還是因為它不是陸地。

湛江的地位在廣東一直趨於「小透明」的狀態。

聊起廣東的海，大家想到的是汕頭、深圳；聊起吃，風頭全被順德、潮汕搶走。但它其實是正兒八經的「中國海鮮美食之都」，生蠔論打賣，廣東人自己認的白切雞天花板，湛江雞絕對佔一席。

從前呢，大家都會覺得湛江有些太遠，交通不便。直到2025年廣湛高鐵通車，廣州到湛江最快只要一個半小時，從「這輩子大概不會專門去」，變成了「周末就能打個來回」。

所以今天我就跟大家講下湛江玩法，不過這篇內容我不打算再聊湛江市區，老城區被《隱秘的角落》帶火之後，網上的攻略已經夠多了。

這次着重給大家挖掘下湛江的周邊玩法，接下來就跟我一起看看吧～

具體遊玩路線如下：

Day1：湖光岩-東海島

Day2：硇洲島

Day3：大漢三墩-菠蘿的海-南極村-燈樓角



順便說一下，湛江的景點其實非常分散，只靠公共交通會很辛苦，也浪費時間。

最好的情況還是自駕或是包車。租車的話，一天大概150塊（人民幣，下同）左右，和朋友一起出行，還是非常划算的。

湛江旅遊景點推薦

1. 湖光岩

湖光岩在麻章區，離市區18公里，打車三四十塊。

去之前我做過功課，據說這裏是14到16萬年前火山爆炸後留下的一口湖。地質學上管這種湖叫瑪珥湖，全世界都沒有幾個，因此湖光岩也被《中國國家地理》評價為中國最典型的瑪珥湖，含金量不用多說。

湖不大，環湖一圈大概7公里左右，如果覺得步行太累可以選擇乘坐觀光車，車費20元/人。或者選擇租自行車環湖，按時間收費，每小時30元。

個人建議可以留一段路步行走一走，湖邊負氧離子濃度很高，走一圈跟吸飽了氧氣沒區別。

另外如果感興趣的話，可以去搜搜湖光岩的「野史」。從1998年開始就有遊客聲稱曾目擊到湖裏有巨龜和大魚，後來東門廣場還專門立了一尊龍魚神龜雕像。雖說真假難辨，但是要能碰上本地人聊上幾句還是蠻有意思的。

湖邊還有一座楞嚴寺，是隋末年間建立的古剎。大雄寶殿和其他寺廟不同，是直接掏空火山岩洞建出來的，全國都少見。

門口還有個雷瓊世界地質公園博物館，是免費的。講的主要是火山的形成以及爆發的過程等等，感興趣的可以去溜達逛逛。

湖光岩附近的農家菜也挺多的，吃吃白切雞、番薯絲粥，蠻舒服的。

湖光岩

門票：40元



2. 東海島

東海島是廣東第一大島，和市區之間隔着一條大堤，開車可以直接上島。

島東邊的龍海天沙灘，長28公里，號稱「中國第一長灘」。這裏的沙灘又平又寬，沙細得發白，來到這裏的第一反應是這種地方居然免費，多少有點離譜。

這裏還是「東海旭日」的所在地，如果起得來的話，能看上一場日出還是很值的。

11月到次年4月雖說不能下海游泳，但是趕海、騎車、或者沿着海岸線隨意走走，都是一件很chill的事情啦～

東海島

門票：免費



3. 硇洲島

硇洲島是我這趟最喜歡的一站，中國第一大火山島，要坐船過去。

從東海島的東南碼頭上船，普通客渡8元，坐過去要半小時；快艇15塊，15分鐘就能到。末班船晚上6點是最後一趟，碰上風雨天會停航，安排行程前記得看天氣。

上島第一件事就是租電動車，價格30-50元不等，按時長收費。這裏沒有公交，景點又散，騎小電驢可是太方便了！

島上的招牌是晏海石灘，黑色火山岩海岸和白色沙灘拼在一起，像是一半火焰一半海水，很是好看。不過礁石很滑，走路千萬要當心。

鎮東頭的硇洲燈塔也值得專門繞過去看看。

這座燈塔是法國人在1899年建成的，塔身是水晶磨鏡，據說是世界上僅存的兩座水晶稜鏡燈塔之一，一百多年了還在正常工作。雖說不能登塔，但能在外圍拍照，趕上晴天的時候，還是很出片的。

硇洲島的海鮮種類十分豐富。（嬉遊旅行指南提供）

硇洲島的海鮮是低調的奢華，起得早的話可以去碼頭早市逛逛，剛上岸的海鮮論盆賣，拎到旁邊大排檔開火，鮑魚、青龍蝦、椒鹽皮皮蝦點上一桌，海鮮自由分分鐘實現～

硇洲島

門票：免費（海龜城等個別點位另收費）



4. 大漢三墩

從湛江市區去徐聞，開車要兩個多小時，一路穿過雷州半島的腹地。時間充裕的話，可以在雷州停一站，這裏也是國家歷史文化名城。

徐聞的第一站，我給了大漢三墩。

別看現在只是三座安靜的小島，兩千多年前的西漢，這裏是海上絲綢之路的始發港，《漢書·地理志》裏還記着從這裏出發的遠洋航線，妥妥的古代「國際化大港口」。

目前景區內以漢代文化為核心，巨型漢代雕塑、仿漢建築群超震撼。

如果是帶娃來玩，還可以參加景區內的親子互動遊戲，「漢代投壺」或是「趣味考古」等等，寓教於樂，很有意義。

這裏還有一個巨大的紅樹林濕地，木棧道穿林而過，白鷺一群一群地起落。秋冬是這裏最好的季節，候鳥過冬，趕上好時候就是萬鳥歸巢的場面。

大漢三墩

門票：免費



5. 菠蘿的海

徐聞是「中國菠蘿第一縣」，全國四成的菠蘿產自這裏，每三顆菠蘿就有一顆來自這片土地。

菠蘿連片種在火山紅土上，一眼望不到邊，「菠蘿的海」名副其實，《中國國家地理》都說它是中國最會種菠蘿的地方。

菠蘿的海在曲界鎮，導航「菠蘿的海觀景台」，全程免費。登上360°觀景台往下看，紅土打底，菠蘿田一塊綠一塊黃，一望無際，特別治癒。

+ 1

菠蘿的成熟季是每年的3到5月，那時候田野金黃，果香撲鼻。但我這次去的不是季節，入目之間是一片綠油油的景象，不過偶爾也能看到幾個小菠蘿，還是很新奇的。

路邊有老鄉現切菠蘿，1塊錢一大塊，非常甜。除此之外還可以買點菠蘿乾或者鳳梨乾回去泡水喝也不錯。中午就可以在曲界鎮吃頓菠蘿宴，菠蘿炒飯、菠蘿咕咾肉，酸甜開胃。

順便做個小科普，一顆菠蘿從種下到收穫要整整18個月，這份甘甜確實來之不易。

菠蘿的海

門票：免費



6. 南極村和燈樓角

行程的最後一站，我去了中國大陸的最南端。

南極村在角尾鄉，村子不大，房子大多用珊瑚石壘成，被海水泡了幾十年，牆面坑坑窪窪全是孔洞，如今改成了民宿，一百多到三四百就能住進「珊瑚屋」，推窗見海，晚上枕着浪聲睡。

村子盡頭的燈樓角，白色燈塔立在海角上，一邊是瓊州海峽，一邊是北部灣，兩片海在這裏交匯。漲落潮的時候能看到兩條浪花相撞，拉出一條清晰的「合水線」，當地人叫它「接吻浪」。退潮後的灘塗也是天然的遊樂場，小螃蟹、小海螺一挖一個準，帶娃的家庭能玩上半天。

在這裏看日落是最幸福的一件事，太陽沉進北部灣，燈塔變成剪影，天從橘紅燒到粉紫。起得早還能看日出，中國大陸最南端的海上日出，儀式感直接拉到頂！

南極村最好的季節是10月到次年4月，氣候舒適，海風温柔。

徐聞的路邊種了許多果樹。（嬉遊旅行指南提供）

對了，從南極村回縣城的路上別急着睡覺，可以多看看窗外，徐聞有很多火龍果基地，路邊也種了很多香蕉樹、木瓜樹之類的，還是蠻有意思的。

南極村和燈樓角

門票：免費



最後再跟大家提一嘴美食吧。

白切雞認準本地湛江雞，皮爽肉滑，骨頭縫裏帶一絲血絲才算火候到位，蘸沙薑豉油，是刻在廣東人基因裏的吃法；炭烤生蠔論打吃，蒜蓉一蓋鮮掉眉毛；沙蟲粥、蝦餅也是湛江的市井擔當。

到了徐聞，早上一碗熱羊粥配醃粉，則是本地人的打開方式。

徐聞遍地海鮮排檔，買完拿去加工，一份加工費十幾塊，比直接點菜划算很多啦。

另外，如果你打算順路去海南，從徐聞港坐船到海口約一個半小時，散客四十來塊。開車過海的小車含司機四百一輛。必須提前在「瓊州海峽輪渡管家」公眾號預約，沒預約進不了港，節假日排隊能到五六個小時，務必留足時間。

那麼湛江攻略寫到這裏也就正式結束啦，如果你還知道哪些湛江值得打卡的地方，也歡迎在留言區跟我們分享呀～

交通貼士：

省外遊客到湛江還是很方便的，像上海、杭州等城市都有直飛到吳川機場；廣湛高鐵開通之後，從廣州出發最快一個半小時就能到。

住宿推薦：

住宿方面，可以考慮一下金沙灣海濱浴場附近的喜來登和希爾頓歡朋，面朝大海，風景都不錯。其次也可以選擇皇冠假日這類的酒店，性價比也很高。



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