湛江酒店10間推介｜270°海景房/無邊際泳池/大屏幕影院/人均$98起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

湛江酒店推介2025｜湛江位於中國南端，距離香港高鐵車程僅約4小時，而且更有好山好水好風景，玩返3日2夜都無問題！《香港01》「好食玩飛」整合10間湛江酒店，大部分酒店設有海景房、戶外泳池等設施，並提供免費自助下午茶，有酒店更有中國馬爾代夫之稱，非常奢華，人均只需$98起！

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湛江酒店推介【1】湛江智選假日酒店

湛江智選假日酒店於2025年開幕，坐落於保利海上大都滙內，三面環海，盡享海景風情！酒店擁有156間客房，房間採用智能客控、65寸超大投屏電視、高級洗浴用品等，部分房間更坐擁270°無敵海景！酒店另設健身房、籃球場、洗衣閣、休閑水吧、餐廳、免費私人停車場等設施。

湛江智選假日酒店
房價：人均HK$132起（高級大床房）
地址：湛江霞山區海港東一路原濱花園3幢
交通：湛江站車程17分鐘
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湛江酒店推介【2】美豪麗致酒店（湛江奧體中心軍博園店）

美豪麗致酒店（湛江奧體中心軍博園店）於2025年開幕，位於湛江海灣大橋旁邊，鄰近湛江奧林匹克體育中心及軍事文化博覽園。酒店擁有61間客房，房間採用智能客控，電視提供串流媒體服務、浴室乾濕分離、空間舒適寬敞。酒店亦提供複式套房、影音房及露台房房型。酒店另提供健身房、洗衣房、免費停車場，更有免費早餐、自助下午茶及宵夜！

美豪麗致酒店（湛江奧體中心軍博園店）
房價：人均HK$159起（麗致智能大床房；包早餐、自助下午茶、宵夜）
地址：湛江坡頭區旦黎南路1號凱旋灣12號樓
交通：湛江站車程26分鐘
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湛江酒店推介【3】桔子酒店（湛江萬達廣場店）

桔子酒店（湛江萬達廣場店）於2024年開幕，坐落於中央榮盛廣場17棟，鄰近網紅景點湛江海灣大橋。酒店提供103間客房及家庭房，房間設計以橘色為主調，空間寬敞舒適，大部分房間坐擁一線海景！酒店同時設有空中海景大堂、自助洗衣房、24小時健身房、大型免費停車場等設施。

桔子酒店（湛江萬達廣場店）
房價：人均HK$165起（海景大床房）
地址：湛江霞山區海濱大道北6號榮盛中央廣場17棟6樓
交通：湛江站車程31分鐘
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湛江酒店推介【4】湛江白天鵝酒店

湛江白天鵝酒店於2024年開業，位於國際會展中心旁邊，附近有君臨世紀廣場、湛江市金沙灣濱海休閒旅遊區、民大廣場等景點。酒店共有234間客房，房間配備日式乾濕分離浴室、大面積落地窗、帶燈化妝鏡等基本設備。酒店同時設有星空泳池、智能化的健身中心、星空吧、免費私人停車場、2間餐廳等設施。

湛江白天鵝酒店
房價：人均HK$319起（高級雙床房）
地址：湛江赤坎區體育北路9號
交通：湛江站車程23分鐘
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湛江酒店推介【5】湛江民大喜來登酒店

湛江民大喜來登酒店於2015年開幕，地處金沙灣核心海灣商業區，步行5分鐘直達金沙灣沙灘，非常方便。酒店擁有多達430間客房及親子主題房，配備寬敞的浴室及起居空間，房間均位於高層，景觀開揚，部分客房更擁有户外陽台露天浴缸！酒店另設三間餐廳、24小時健身中心、無邊際海景泳池、室內恆温泳池、兒童俱樂部、免費停車場等設施。

湛江民大喜來登酒店
房價：人均HK$376起（豪華大床房；包恐龍島小童樂園門票）
地址：湛江赤坎區海濱大道北128號
交通：湛江站車程31分鐘
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湛江酒店推介【6】湛江吳川鼎龍灣福朋喜來登酒店

湛江吳川鼎龍灣福朋喜來登酒店於2020年開幕，坐落於吳川鼎龍灣國際海洋度假區內，步行可達德薩斯水世界暢玩水上玩樂項目！酒店提供267間海景客房，均配備寬敞的戶外露台、具有海島風情的起居室與用餐區，更貼心提供淋浴間座台及戶外桌椅！酒店同時配備室外游泳池、健身室、高爾夫球場、兒童遊樂場、水上樂園、免費停車場、餐廳等設施。

湛江吳川鼎龍灣福朋喜來登酒店
房價：人均HK$218起（豪華大床房）
地址：湛江吳川鼎龍灣國際海洋度假區
交通：吳川站車程38分鐘
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湛江酒店推介【7】湛江金沙灣萬達開元名庭酒店

湛江金沙灣萬達開元名庭酒店於2023年開幕，毗鄰網紅打卡景點湛江海灣大橋，且坐落於萬達物業7棟36至39樓，能夠凌空看海！酒店擁有136間房，分為雙人房、親子主題房及套房，部分房型設有大屏幕影院、海景浴缸及360°海景景觀窗，非常奢華。酒店同時設有自助餐廳、自助洗衣房、免費停車場等設施，房價更包含海景打卡下午茶，CP值超高！

湛江金沙灣萬達開元名庭酒店
房價：人均HK$180起（名成高級大床房；包早餐、雙人自助網紅下午Take Coffee、私人管家服務）
地址：湛江霞山區海濱大道中128號湛江萬達廣場7號樓36-39F
交通：湛江站車程21分鐘
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湛江酒店推介【8】湛江華都滙麗呈酒店

湛江華都滙麗呈酒店於2021年開幕，坐落於綠塘河國家城市濕地公園旁邊，鄰近湛江45號美術館及銀帆公園。酒店提供272間客房，房間設計簡約、採光良好、空間舒適寬敞，在酒店預訂平台上更獲得9.4/10的高評分！酒店另設健身室、兒童俱樂部、遊戲室、餐廳、免費停車場等設施。

湛江華都滙麗呈酒店
房價：人均HK$262起（豪華大床房；包早餐）
地址：湛江霞山區綠華路48號華都滙國際中心
交通：湛江站車程20分鐘
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湛江酒店推介【9】METO南極海度假水屋

METO南極海度假水屋於2024年開幕，位於南極村。酒店有中國版馬爾代夫之稱，提供20間水屋及複式套房，均帶有獨立露台及面海私人無邊際泳池！房間內設備齊全，配備免費迷你吧、特大睡床、書桌等，複式套房更設有海底臥室！酒店同時設有水上樂園、室內游泳池、餐廳、酒吧等設施，並提供浮潛、沙灘排球、自行車租借等體驗及服務。

METO南極海度假水屋
房價：人均HK$546起（海景庭院大床房｜私人游泳池；包早餐）
地址：湛江徐聞X698燈樓角農莊南200米
交通：徐聞站車程49分鐘
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湛江酒店推介【10】徐聞角尾鄉海琴灣民宿

徐聞角尾鄉海琴灣民宿於2025年開幕，位於角尾鄉放坡村，鄰近珊瑚館旅遊區、南極村燈塔圖書館及基督教放坡堂。酒店坐落於海邊，從房間可以遠眺海景，客房設計簡約，空間舒適寬敞，部分房型亦設有大露台，在酒店預訂平台上更獲得9.6/10的超高評分！酒店亦提供共用廚房、棋牌室、茶室及免費停車場，性價比高。

徐聞角尾鄉海琴灣民宿
房價：人均HK$98起（高級雙床房）
地址：湛江徐聞角尾鄉放坡村8號之一
交通：徐聞站車程41分鐘
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