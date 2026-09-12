佛山美食｜順德桑拿雞/無骨鯽魚一鍋三吃　五指毛桃蒸出鮮甜原味

沒有一隻雞，能「活」着離開順德。



在順德這座美食之都，想吃到雞有雞味，魚有魚味的地道德味，推薦你來吃這家順德桑拿菜。

桑拿菜蒸出食材本味：萬物皆可蒸，蒸得好好味，味蕾大滿足

愛鮮的順德人，對於食材本味情有獨鍾......「鳳名軒」順德桑拿菜正是這樣一款代表了順德人對美食的執着追求的菜餚——將食材的新鮮與烹飪技藝的完美融合，通過蒸制的方式，帶來最原汁原味的美味。

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順德桑拿菜的核心之一便是蒸制，凡是能入鍋的食材，都能通過蒸制展現其原汁原味。通過適當的温度和時間，食材的鮮香被完美保留，口感更為細膩，原味十足。

每隻雞都會經過專業廚師去骨處理，去除雜質，只留下最嫩滑的雞肉；魚類也是如此，保證吃的每一口都無干擾。這樣的工藝讓食材的鮮美與口感達到最佳平衡。

愛蒸桑拿的頭牌：街坊強推，200°C五指毛桃鍋底蒸起

順德人吃雞吃魚，講究一個「鮮」字，而「蒸桑拿」就是讓鮮味發揮到極致的吃法！食材鋪在蒸架上，底下是200℃的五指毛桃鍋底，蒸汽騰騰往上竄，香味四溢。

蘸上秘製醬料，鮮嫩到讓人直呼「yyds」（永遠的神）！最後別忘了喝一碗鍋底的清潤靚湯，鮮甜又滋補，簡直是一鍋三吃的完美體驗！

順德「蒸桑拿」吃法

1. 鮮嫩食材上鍋蒸，4min開鍋

2. 蘸上秘製醬料，yyds！

3. 五指毛桃鍋底，飲清潤靚湯



1. 鎮店頭牌．桑拿雞：雞中王者．湛江扇雞

桑拿雞是店裏的頭牌，選用湛江扇雞，肉質緊實又不失嫩滑。高温蒸汽鎖住雞肉的汁水，蒸4分鐘就能開吃。

高温蒸出來的鮮嫩

高温蒸汽，是桑拿雞的靈魂。200℃的高温瞬間穿透雞肉，將鮮嫩牢牢鎖住。蒸汽的力量不僅讓雞肉變得緊實，更讓每一絲肉質都充滿了彈性。每一口都帶着蒸汽的温度和自然的鮮美，連雞皮都彈滑不膩！

2. 桑拿無骨鯽魚：順德漁場直供，鮮嫩可溯源

門店選用順德優質鯽魚，特殊的吊水瘦身工藝，從魚塘到餐桌，全程可溯源，新鮮度絕對有保障。以精湛刀工剔除魚刺，讓食客放心享受魚肉的鮮美，口感極致細膩鮮嫩，吃上一口，就能體會到順德人說「離開順德冇魚食」的緣由。

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鮮美魚肉，細膩鮮嫩

順德的桑拿魚，是鮮美的代名詞。經過高温蒸汽的蒸制，魚肉變得更加細膩鮮嫩，彷彿在舌尖輕輕一抿就能化開。每一口魚肉都帶着淡淡的清甜，那是魚肉本身的鮮美，無需過多的調味就能讓人陶醉。

3. 桑拿牛肉：肉質彈牙，滑嫩醇香

桑拿牛肉選用牛身上的優質部位，切成薄片，肉質彈牙又不失嫩滑。牛肉的香氣在高温蒸汽中完全釋放，蘸上一點醬汁，入口是滿滿的肉香和醬香，簡直讓人停不下來！

4. 台山生蠔：個大飽滿，肥美多汁

台山生蠔是店裏的隱藏寶藏，每一隻都個大飽滿，蠔肉肥美多汁。

點綴上一點蒜蓉和辣椒，入口是滿滿的海洋鮮味，蠔肉的嫩滑和醬料的香辣完美融合，簡直是味蕾的極致享受！

順德美食大滿貫

1. 紅燒乳鴿：皮脆肉嫩

紅燒乳鴿是順德名菜，店裏的乳鴿外皮烤得金黃酥脆，咬一口能聽到「咔嚓」聲。鴿肉鮮嫩多汁，蘸上一點椒鹽，入口是滿滿的肉香和鹹香，連骨頭都想嗦乾淨！

2. 順德撈魚皮：地道名吃

順德撈魚皮是地道的當地特色美食，魚皮爽脆彈牙，拌上酸辣醬汁，入口是滿滿的爽脆感和酸辣味。沒人能不愛Q彈爽滑的魚皮！

地道順德味：盡在鳳名軒

從桑拿雞到無骨鯽魚，從紅燒乳鴿到撈魚皮，鳳名軒用最地道的順德味征服了無數街坊的胃。如果你也想體驗一把「蒸桑拿」的鮮味，那就速來打卡吧！

鳳名軒．順德桑拿菜（順德華僑城店）

店鋪地址：佛山市順德區歡樂海岸plus購物中心三樓（電影院旁）

營業時間：周一至周五 11:00-14:30、17:00-21:30；周六至周日 11:00-21:30

聯繫電話：0757-29960919



鳳名軒．順德桑拿菜（順德海駿達店）

店鋪地址：佛山市順德區容桂海駿達商城三樓（電影院旁）

營業時間：周一至周五 11:00-14:30、17:00-21:30；周六至周日 11:00-21:30

聯繫電話：0757-29916238



鳳名軒．順德桑拿菜（深圳領展中心城店）

店鋪地址：深圳市福田區領展中心城B1層（客服台對面）

營業時間：周一至周五 11:00-14:30、17:00-21:30；周六至周日 11:00-21:30

聯繫電話：0755-88316626



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