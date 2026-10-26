龍華美食｜正宗四川合江豆花每日現煮　配燒白粉蒸肉體驗川式早茶

四川瀘州合江的豆花，安逸得很哦。



今天去吃四川瀘州合江豆花＋蒸菜。

關於這家店：

「老四川人吃了狂喜，難得在深圳能吃的這麼好吃的葷豆花」

「本以為是尋常小店，沒想到味道意外的好」

「老闆娘很熱情，有一種回到老家的感覺」



合江人的早茶：一碗豆花、一碟燒白、一籠粉蒸

豆花、燒白、粉蒸肉是被稱作「合江版早茶」的經典組合。最近我們在民治找到這樣一家小店，老闆娘高姐，來自四川瀘州合江。

高姐說：「我們做的就是豆花，蒸菜、涼菜，還有臘肉香腸這些。炒菜我們就沒有，因為地方小嘛，就做點真材實料的。」

瀘州合江豆花 沒得假的

豆子從四川農村收來，每天早上現煮

做豆花的黃豆，是從四川農村收來的，再帶到深圳來做。每天早上7點左右開始打豆漿，8點半左右就開始煮豆花。一口大鍋從早上忙到吃飯時間，工作日一天大概要用十四五斤豆子，周末客人多的時候，量還要往上加。

高姐說，「慢慢去點，不要太急，這個豆花嫩、綿，不是粉的。」熱豆花帶着淡淡的豆香，夾起來是完整的一塊，入口很嫩，但又有一點扎實的口感。

素豆花、葷豆花、滑肉豆花

三種豆花，四川人喜歡這樣吃

高姐說，店裏的客人最常點的就是這三種豆花。「素豆花、葷豆花、滑肉豆花，這三種豆花，說實話客人都是很滿意的。」最簡單的是素豆花。一碗白白嫩嫩的豆花，什麼都不加，端上來冒着熱氣。豆花本身清淡，蘸料負責把味道提起來。

喜歡吃料足一點的，可以直接點葷豆花。一鍋裏面有酥肉、火腿、鴨血、牛丸，再加青菜、酸菜、西紅柿、青瓜。還有一款很適合愛吃肉的人，滑肉豆花。新紅薯粉裹着肉，煮出來滑溜溜，軟糯又嫩。

豆花飯配一碟燒白，高姐自己做的鹽菜

除了豆花，店裏的蒸菜也賣得很好。其中很有家常味道的，是芽菜扣肉。芽菜是高姐自己做的，和扣肉一起蒸透之後，鹹香解膩。肉耙、入口即化，趁熱吃最香。

粉蒸排骨、粉蒸肉，都是當天買當天做

粉蒸排骨用的是當天買的新鮮排骨，下面墊着薯仔和紅薯一起蒸。粉蒸肉也是一樣的搭配。軟乎乎的一塊夾起來，米粉香、肉香和薯香混在一起。

蹄花、臘肉臘腸也是老家那一口

臘肉香腸，也是從老家一路帶過來的

店裏的臘肉和香腸，同樣來自高姐的老家。豬肉在四川買好，再找人灌裝、煙燻，做好之後帶到深圳。麻辣香腸、臘肉，辣味和煙燻味都很足。

老媽蹄花，軟糯不膩

如果想喝點湯，可以試試老媽蹄花。豬蹄燉得軟嫩，筷子一碰，皮肉就開始脫骨。湯底清淡，喝起來是豬蹄本身的香和芸豆的清甜。

涼菜，也是四川人的送飯搭子

白肉、耳片、牛肉、豬頭肉，還有煙燻手撕雞，都是店裏的涼菜。最重要的就是那一口拌料，辣椒、花椒和各種香料拌在一起，香味先出來，再慢慢有辣和麻。辣度可以跟高姐說。

開店剛好一年，都是回頭客

老闆娘說：「我是高姐，來自四川瀘州合江。我們豆花是正宗的豆花，沒得假的。」

高姐豆花其實就是一家很普通的小店，面積不大，一家人一起做。沒有炒菜，沒有太多花哨的東西，就是一碗熱豆花、一碟麻辣蘸料、一盤蒸得軟乎乎的扣肉，再來幾片四川臘肉。

吃豆花，喝早酒。

高姐豆花

地址：龍華區民治街道春華四季園民康路24號

營業時間：11:00-22:00

交通：距離8號倉步行180m

*家庭小店，環境普通，不必預期過高專程前往

*小店有上線外賣平台，美團和淘寶閃購都有（商家電話可查詢點評網）

