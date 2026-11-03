深圳灣海風運動公園玩法超多！海邊免費露營＋13km濱海綠道踩單車

出發！深圳玩法最多的臨海公園，還能免費的海邊露營！



在市中心，就能輕鬆實現趕海摸沙。

10km超長海岸線，騎車滑板很愜意。

賞日出日落，去班味的最佳選擇。

出門玩才是深圳的正確打開方式

趁着明媚，一定要去沒有天花板的地方大口吸氧！本期，和大家推薦這樣一個地方，可以看海、賞日落，也可以騎行、玩滑板，還能實現在市區趕海玩沙、摸海鮮，超多奇妙玩法都能在這一一解鎖。

深圳灣海風運動公園到底好不好玩？

靜臥於深圳灣沿岸，遠眺深港跨海大橋

深圳灣海風運動公園坐落在深圳西南部的深圳灣沿岸，周邊環海，與香港隔海相望；海景優美，深港跨海大橋橫跨在海面，顯得尤為壯闊。

這裏海風拂面，遠離城市喧囂，為人們提供了一處寧靜愜意的休閒空間，很適合閒暇時來這走走路、看看海景，面對如此美麗的景色，幸福感油然而生。

公園不大，花式玩法可不少

公園雖然面積不算太大，玩法卻格外豐富，能滿足不同年齡段的遊玩喜好：這裏有13KM超長的海岸線綠道，可以一邊享受運動的暢快，一邊欣賞海天一色的靚麗風景線。

親子家庭也能在這找到無窮樂趣，大片的草坪是露營野餐的絕佳場地，而獨特的臨海灘塗區域給小朋友們提供了一次趕海玩沙的奇妙體驗。

這裏也是拍照打卡好地方

這裏有一望無際的海面、鬆弛愜意的都市沙灘，還有橫跨在眼前的深港跨海大橋，只要你細細留意，就能發現許多美麗治癒的絕美風景就藏在眼前。

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打卡點位一：深港跨海大橋

想拍出橋的好看，那一定不能只拍橋。站在離跨海大橋不遠處的礁石上，以藍天白雲為背景，人物與大橋相互襯托，按下快門，捕捉一張富有故事感的海景人像，停留在這的每一幀都像是電影裏的畫面。

打卡點位二：觀海棧橋

這處觀海棧橋向海內延伸出近百米，走到棧橋盡頭便能近距離欣賞這片波瀾壯闊的海景。同時這裏也是深圳人的釣魚聖地，經常會看到釣魚佬在各個角落出沒，四周海浪環繞，仔細感受能聽到最原始的海浪拍打聲和海鷗的鳴叫。

打卡點位三：隔海相望南山CBD

站在岸邊，對面就是繁華喧鬧的南山CBD，醒目的春筍高聳入雲，連同周邊一眾高樓大廈拔地而起，傳說中「經濟上行的美感」此刻具象化起來。

海風運動公園一口氣玩法推薦

趕海挖螃蟹：沿海灘塗區

靠近海面有一塊淺灘，現在已經成為了小朋友們最愛的趕海勝地。建議提前查好潮汐表，在最低潮前1-2小時前往，別忘了帶上小鏟子、水桶，裝備齊全他們就能在公園安靜玩一下午。

退潮後的淺灘，沙子細膩濕潤，踩起來格外舒服，礁石與灘塗的小洞裏常常藏着小螃蟹與貝殼，發現螃蟹後，用鏟子輕輕兜住放入桶中，簡單又有趣，沉浸式的遊玩體驗徹底俘獲了小朋友們的心。

露營野餐：海風運動廣場帳篷區

海風運動公園是深圳為數不多允許搭天幕的公園之一，園內有片大草坪非常適合露營。面朝大海，找片陰涼的草地，一頂天幕、一盞油燈，深圳人的鬆弛感都藏在了這小小一方天地裏。

海邊騎行：13km超長濱海綠道

海風運動公園濱海綠道是深圳西部濱海騎行道的重要組成部分，這條騎行道西起西灣紅樹林公園，東至深圳河碧道，一路上途徑城市、海洋、綠林、候鳥等多種景緻，串聯起深圳獨有的自然美景與城市風光。

戶外健身：公園智能健身系統

你以為公園只能逛逛？深圳就把戶外智能健身房完整地搬進了公園，並且所有設施一律免費使用，這下省去了健身房報班的費用，還能一邊看海一邊強身健體！

通過掃碼，就能獲取全套身體數據報告及匹配訓練方法，還有拉伸放鬆、有氧及無氧區，健身房有的這裏都有，在這運動比健身房還要帶感，下次路過就來感受下多巴胺分泌後的快樂吧~

兒童樂園：步行500米至河口公園

沿騎行道步行500米到河口公園，這裏有供小朋友們遊玩的兒童樂園。雖然遊玩設施不多，但滑滑梯、攀爬架、蹺蹺板等基本設施一應俱全。

除此之外，附近還有一處風車沙池，細軟的泥沙充分鍛鍊到了孩子們的動手能力，玩完之後到洗手池沖洗乾淨，公園設置得很貼心。

喝杯咖啡：閲海驛Cafe

不用出公園，尋着味道就能找到這處藏在公園一角的景觀咖啡館，名為「閲海驛」。咖啡館共有2層，室內室外均對外開放。

門前綠樹成蔭，抬頭便可飽覽碧海藍天，這裏不僅僅是喝咖啡的場所，更是人們運動散心後的歇腳點。要是路過這裏，很建議你點一杯咖啡，不趕時間的話坐在室外吹吹海風，收穫無盡愜意~

別辜負明媚的陽光，去吹風看海啊~

深圳灣海風運動公園

地址：深圳南山區望海路

開放時間：06:00-23:00（不可過夜）

交通方式：

自駕：導航至「深圳灣8號停車場」（需提前預約）

地鐵：2號線至灣廈站A口，站外步行15分鐘

公交：公交至「海怡灣站」，下車步行5分鐘



溫馨提示：

1. 海邊禁止下海游泳，兒童遊玩須有家長陪伴

2. 露營區可搭建小型家用帳篷/天幕

3. 可帶上玩沙工具、換洗衣物、零食飲料

4. 停車位需提前2小時在公眾號「美麗深圳」預約

5. 園內提供KFC餐廳、自動售賣機、無人機外賣

6. 園內禁止明火，可使用露營專用小型免火加熱設備



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