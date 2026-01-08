蛇口好去處｜8大景點一日遊　四海公園/藝術中心/老街　一路向海

去蛇口逛逛吧~去看山海浪漫，去老街裏感受生活故事。



這裏是，蛇口

這裏是蛇口，它面朝深圳灣背靠南山，位於深圳最南邊，有濃厚的煙火氣，也有現代時髦的一面。在快速發展之外，與浪漫文藝交織的慢生活，才是這裏的主旋律。

說到蛇口，葱蘢綠意和海邊蔚藍，是浮於腦海的初印象。這裏與海相連，且自帶慢悠悠氣息，更像是一座悠閒的「海濱小城」。

+ 3

樹影斑駁的街道、海邊看展放空的愜意，「藏」在街道里各具特色的小店......假期想在深圳找個地方隨便逛逛，那就去蛇口吧。

今日Citywalk，8站目的地，穿梭在蛇口城區街道，一路漫步至海邊，不趕時間，散步或晃晃悠悠的騎車，chill的一天，從這裏開始。

蛇口，散步指南

1. 蛇口最老的公園：四海公園

四海公園是蛇口最老的公園，也是蛇口人日常散步的休閒之地，它建於80年代，與蛇口度過了35年時光。

公園內1/2湖水，1/2古荔林，共有33個遊覽點。綠意葱蘢之下，涼亭、廊橋等中式設計與波光粼粼的碧湖相融，亦有古韻古色之意。

2. 散步藝術園區：G&G風火創意社區

G&G風火創意社區是由南星玻璃廠改建的創意社區。穿梭在園區的街道，可一路探索許多有趣的創意小店，塗鴉牆面也是必打卡的點位之一。

這兒也是一處寵物友好區域，路上能偶遇可愛的狗狗。作為一個創意園區，會不定期舉辦展覽市集等活動，蠻適合來這喝杯咖啡，呆上一下午~

3. 工業藝術園區：南海意庫

說起好逛的創意園區，由工業廠房改造的南海意庫亦是一處涵蓋了咖啡店、西餐廳、安靜書屋等店鋪的休閒好去處，整個園區綠植遍佈，行走其中，感受悠然自得的午後。

4. 走，去喝個下午茶

沿着這條路線，我們打卡了幾家小店，從咖啡小館、蛋糕烘焙，到避世茶館等，可選擇感興趣的一家，作為散步途中的歇腳處，點個下午茶休憩片刻再出發。

+ 1

Tips：大家出發前可先查詢下他們的營業時間哦~



5. 巨型筒倉：蛇口價值工廠

沿途若想選一處出片的點位拍照，順路可前往「蛇口價值工廠」，4座高聳的灰牆圓筒，是工業獨有的肌理感。工廠內還有塗鴉牆等角落，不失為留影打卡的好去處。

蛇口價值工廠（ShenzhenLOOK提供）

6. 漫步海濱棧道：海上世界文化藝術中心

180°觀海的海上世界文化藝術中心，位於蛇口港灣，這裏山海環繞，亦是深圳離海最近的藝術館。館內共4層，一至二層為展廳，全年均有展覽展出。

海濱長廊．看白色燈塔

展館外側便是6.6km長的濱海長廊，觀展後步行至此，望山聽海，任由海風輕拂自由自在。

沿着長廊向前，約10分鐘即可抵達最東端的燈塔紀念台，天氣好時，海天一色的幕布下，純白的燈塔屹立其中，構成一副獨屬於蛇口的浪漫影像。

7. 港口的二手書屋：溪木素年

大約2016年，楊老闆在蛇口港開了這間二手書屋，今年已是它紮根蛇口的第10年。除多品類的二手書籍外，在開店的這些年，楊老闆也立了不少有意思的「規矩」。

楊老闆比一般書店老闆還怕吵鬧，所以店裏黑板上便有了「九點後是閒聊時間」的「規矩」，當然這塊黑板也會根據老闆心情更換文字，說不定下次去「規矩」又變了。包括在店裏看書餓了可以點外賣，周末小放映會等，這家書屋温暖隨性的氛圍，或許更吸引人。

8. 市井煙火氣：蛇口老街

蛇口老街和深圳大多數的老城區相似，充滿市井氣的蛇口市場，隨處可見的街邊小店，飯後散步老街的海濱棧道也是附近居民的「固定節目」。

這裏，有更貼近生活的一面。若想感受屬於蛇口安逸質樸的生活氣息，可以順道來這走走。

踏進蛇口的冬日裡，悠閒且自在。