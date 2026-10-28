深圳好去處｜龍華7.5km樟坑郊野徑遠足　沿途打卡上圍村/甘坑古鎮

深圳進入最適合徒步的季節開始了。



本期介紹龍華郊野徑樟坑徑線。

7.5km輕徒步路線，約3小時

周末想出門走走，又不想太累？本期LOOK推薦一條藏在龍華的輕量徒步路線——樟坑徑線。

作為廣東省綠道和郊野徑體系的一部分，這裏保留了較原始的山林質感，一條土路安安靜靜穿過林子。路線從3公里小環線到13公里長線都有，想怎麼走都輕鬆。

四段路，串聯藝術村、野徑、綠道、古鎮

這次我們探索的路線全程約7.5公里，爬升195米的高度。從上圍藝術村出發，穿過樟坑郊野徑，最終抵達甘坑古鎮。一半文藝，一半野趣，終點還有古鎮煙火氣。

+ 2

不緊不慢地走，差不多三個小時走完，曬曬太陽吹吹山風，晚上入睡也變得舒坦。

起點：上圍藝術村，約0.5km

熱身散步，逛一逛藝術村

這一段「徒步」路線算是熱身，也是在村子裏的一種文藝探索。

上圍村是一個有400多年歷史的客家聚居村落，前幾年不少藝術家入駐後，逐漸成為了一個藝術村。從村口出發，沿著石板路慢慢閒逛，兩邊是塗鴉牆和碉樓，腳步不由自主就慢下來。

村子落於樟坑徑公園的山腳下，綠植環繞，還會邂逅幾隻親人的可愛小貓，像一個文藝森林。出村後沿着寶業路走一小段，就會看到樟坑徑線的入口指示牌。

ps：建議在這裏檢查一遍水和裝備，因為接下來就正式進入林間土路了。



中段：樟坑郊野徑，約3km

全段精華，土路野趣，爬升集中在開頭

從村裏穿過，很快進入林間土路，這一段是整條路線的精華。

從入口進去，先是一段持續的緩坡爬升，把身體喚醒。爬升不算大，全程累計不到兩百米，但集中在前1/4的路程裏。喘幾口氣就到了頂，之後就是下坡路線，走起來也輕鬆。

林蔭遮蔽，體感舒適

路線大部分都是樹蔭遮蔽，一路上影影綽綽，不悶不燥，體感舒服。腳下是鬆軟的泥土路，沿途還會有原木台階、繩網等輔助設施，偶爾遇到樹根和石頭，走起來有「野」的感覺。

樟坑露營地，中途的休整點

途中會經過樟坑露營地，如果是周末來的話，這大概會是路上最熱鬧的點位了。木頭鞦韆、蹺蹺板、平衡木……大人也可以蕩著鞦韆歇歇腳。

離開前取一瓶山泉水

在距離出口1km左右的地方，會遇到這個山泉水點位。附近不少居民會來這裏接上滿滿幾大瓶，據說人多的時候可能要排隊要兩小時。

我們也接了一小瓶來喝，從山上流下來的泉水還帶着些涼，是獨屬在「山野裏的生活氣」。

咔嚓咔嚓，沿途的養眼好風光▼▼▼

第三段：省立5號綠道，約3km

路況開闊平緩，田園風光

踏上綠道的一瞬間，會有種「切換頻道」的感覺。路面從泥土變成平坦的鋪裝路面，視野一下子打開。兩邊是高大茂密的樹木，樹蔭一路覆蓋，走起來也是清涼舒服。

這段綠道穿過了農莊田園地帶，路邊能看到有人種菜、養雞養鴨，一派安靜的田園景象。路況好，心情也放鬆。

終點：甘坑古鎮，約1km

綠道走到尾聲，就來到了甘坑古鎮。最後這段路是水泥路和古鎮外圍街道，路況簡單，但因為知道終點就在前面，腳步反而輕快起來。

+ 2

當青磚灰瓦的建築越來越近，耳邊的人聲和煙火氣漸漸蓋過山林裏的鳥叫——7公里的徒步，就在這種「從自然回到人間」的過渡中結束了。

走進古鎮，找家小店坐下。走完一段路，吃什麼都香。

天涼好個秋，出發吧~

龍華郊野徑-樟坑徑線徒步路線

起點：上圍藝術村（約0.5km）——樟坑徑郊野徑（約3km）——省立5號綠道（約2km）——終點：甘坑古鎮（約1km）



出行TIPS：

1. 補給：出發前備好至少水和乾糧

2. 洗手間：郊野段沒有，上圍村、綠道段路有

3. 裝備：約一半是土路，穿防滑徒步鞋或運動鞋

4. 導航：郊野段的路牌有時不明顯，建議提前下載離線軌跡，或留意沿途指示牌

5. 適合人群：新手、想輕鬆走走的朋友

