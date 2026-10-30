韓國自由行｜首爾10大景點　不止弘大　明洞/聖水洞哪裡更好買？

從韓國景福宮韓服體驗、漢江泡麵（即食麵）到聖水洞潮流快閃！盤點10大網路聲量熱門景點，掌握首爾購物、美食與休閒玩法。



誰的首爾病又發作了！

楓葉轉紅、街頭多了幾分浪漫，首爾又到了讓人想立刻訂機票的季節！想穿韓服漫步景福宮、到漢江邊吹風吃泡麵，還是鑽進聖水洞追快閃店、在明洞開啟美妝購物模式？不論是第一次到首爾自由行，還是已經去過好幾次，總有新的景點值得踩點，也有讓人忍不住一訪再訪的人氣去處。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近一年（2025/10/20～2026/10/19）「首爾十大熱門景點」，從經典觀光地標、潮流購物商圈到特色美食與休閒景點，看看哪些地方最受網友關注，下一趟首爾旅行就從這份榜單開始規劃！

首爾十大熱門景點

No.10 樂天世界

網路聲量：4,131筆

來到首爾想找一個能玩上一整天的景點，樂天世界是不少旅客的選擇！位於蠶室站附近的樂天世界（Lotte World）分為室內「探險世界（Adventure）」與戶外湖畔園區「魔幻島（Magic Island）」，不只有雲霄飛車、旋轉設施，還有城堡造景、遊行與各式表演。室內園區較不受天候影響，冬天或下雨時也能安排遊樂行程；想挑戰刺激設施，可以鎖定戶外的「亞特蘭提斯（Atlantis）」，喜歡拍照則能在魔幻城堡、旋轉木馬等場景留下紀念。園區周邊還有校服租借店，不少遊客會換上韓式制服入園，拍出充滿青春感的遊樂園照片。

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樂天世界在2026年也迎來遊戲迷關注的新亮點！與遊戲開發商Nexon合作打造的《新楓之谷》主題區「楓之島（Maple Island）」，於4月3日在魔幻島正式開幕，將遊戲中的經典場景搬進現實，設有主題遊樂設施、角色造景，還有周邊商品與造型飲品，讓玩家能走進熟悉的楓之谷世界。網友分享遊園心得時紛紛感嘆：

「第一次在電腦前外的地方聽到這麼多楓之谷的音樂」

「楓之谷園區不算太大但真的蠻豐富的」

「整個氣氛都被帶動起來，很歡樂感覺回到童年時光」

「這次衝著要來樂天世界的主要目的就是為了楓之谷，感覺小時候童真的心又被療癒了一番」



No.9 延南洞

網路聲量：4,664筆

到首爾弘大逛街，別只停留在熱鬧的主商圈！位於弘大入口站附近的延南洞（Yeonnam-dong），從舊住宅區發展成充滿文藝氣息的街區，紅磚巷弄裡藏著特色咖啡廳、甜點店、復古服飾店與獨立選物店，很適合安排一趟沒有固定目的地的散步行程。除了挖掘各具風格的小店，也能到由舊鐵道改建的京義線林道公園走走，白天散步、休息，天氣舒適時還能坐在草地上野餐，感受首爾不同於繁忙商圈的悠閒步調。

延南洞近年也因特色美食與文創小店，成為旅客分享首爾行程時的熱門地點，從手帳文具、復古服飾到藏身二樓的小店，都讓人忍不住一家接一家逛下去。網友紛紛熱推：

「女孩們延南洞這家Vintage真的好好逛好可愛」

「路上很多隱藏在二樓的小店面，除了各具特色的手帳文創，也有賣廚房用品的」

「女生去首爾拜託一定要去弘大旁邊的延南洞，超好逛超多小店我直接破產。」



No.8 漢江公園

網路聲量：5,135筆

到首爾旅遊，怎麼能少了漢江泡麵？在便利商店買好泡麵，用自動煮麵機煮一碗熱騰騰的泡麵，再找個位置欣賞江景，是不少旅客想體驗的韓式日常。漢江沿岸分布多座各具特色的公園，汝矣島適合野餐，盤浦有月光彩虹噴泉，而纛島漢江公園則以開闊的江景與悠閒氛圍，受到不少網友推薦。

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纛島漢江公園一年四季都有不同玩法，夏天可以體驗風帆、滑水、快艇等水上活動，春秋能欣賞季節花卉，也可到園區內的咖啡廳休息；冬天則有季節限定的雪橇場與溜冰活動。除了豐富的休閒設施，也有網友特別喜歡這裡悠閒的江邊氛圍：

「一周內去了兩次，當時吹著涼爽的江風就坐在那兒發呆了兩三個小時，太舒服了非常chill」

「尤其愛夜景的一定要去」

「纛島江邊長椅很多視野也開闊，下午曬太陽很舒服」

「去過好幾個漢江公園我覺得最舒服的是纛島那個」

「晚上可能能碰上路演的，和朋友煮碗泡麵坐在江邊聽歌真的太幸福」



No.7 廣藏市場

網路聲量：7,791筆

到首爾想品嚐道地市場美食，廣藏市場是不少旅客會安排的行程。這座擁有百年歷史的傳統市場，除了聚集綠豆煎餅、麻藥飯捲、刀削麵等韓式小吃，也有生牛肉等特色料理，能一次體驗熱鬧的韓國市場氛圍。

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有網友直呼：

「在廣藏市場可以什麼都不吃，但70호必須要吃，姐妹們過了兩年都還是念念不忘」

「綠豆煎餅沾特調醬油超對味」

「刀削麵我個人覺得還蠻好吃的，但要小排一下」



除了美食，市場內也有販售布料、韓服與寢具的店家，其中韓國四季被更成為不少台灣旅客的購物目標，甚至有人特地帶著空行李箱前往，準備把喜歡的款式帶回家。除了觸感柔軟、輕薄親膚，部分款式也主打可直接機洗、不必另外套被套，方便日常清潔；依材質與厚度不同，也能挑選適合冷氣房或較冷季節使用的款式。

「棉被質感很好很舒服，現在很後悔沒有多買幾件」

「原本只打算買一條棉被，結果到現場摸起來太舒服又便宜買了三條」

「他們的四季被蓋起來真的很舒服，比台灣賣的涼被蓋起來更輕的感覺」



No.6 景福宮

網路聲量：11,783筆

韓服、古宮與傳統建築，讓景福宮成為體驗韓國歷史氛圍、拍攝旅遊美照的熱門景點。景福宮建於1395年，是朝鮮王朝的主要宮殿之一，宏偉的宮殿建築與北岳山景相互映襯，不僅能感受韓國歷史氛圍，也是熱門的旅遊拍照景點。除了穿韓服漫步古宮，旅客還能欣賞光化門一帶的守門將換崗儀式；若想感受不同時段的宮殿風貌，也可留意春、秋季不定期舉辦的夜間特別開放活動。排行程時別忘了注意公休日，景福宮每週二公休，建議避開當天，以免撲空。

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景福宮周邊聚集不少韓服租借店，從地鐵站附近到周邊巷弄都有選擇，部分店家也提供編髮、髮飾等搭配服務。想穿韓服入宮、拍出古色古香的旅遊美照，可以先掌握以下重點：

（1）穿韓服免費入宮

景福宮一般成人門票為3,000韓元，穿著符合規定的傳統韓服或生活韓服，即可免門票入場，不限國籍與性別。

（2）款式與租借價格

韓服有典雅傳統款及裙襬蓬鬆的華麗改良款，短時數租借約15,000至35,000韓元，部分方案包含編髮與配件，預訂前可確認服務內容及費用。

（3）建議提前預約

可比較KKday、Klook及店家官方方案，確認租借時數、價格與包含服務；熱門時段提前預訂，也能事先確認喜歡的款式及尺寸是否有現貨。

No.5 東大門

網路聲量：13,310筆

東大門是首爾知名的購物商圈，從服飾、包包到各式飾品都能找到，部分商場更營業至深夜，形成獨特的「不夜城」景象。這裡既有適合一般旅客購物的零售商場，也有以批發為主的服飾大樓，部分店家會有最低購買數量或現金付款等規定，出發前建議先確認。

網友分享：

「自從知道東大門檔口可以零售，我每次都只帶1、2套衣服，第一晚直奔APM男裝樓層大採購」

「當晚買、隔天穿，整趟旅遊天天都是新衣服」

「東大門的Nyunyu很像寶雅，很多東西比oy便宜」

「韓國東大門市場5樓娃娃衣服戰區，建議帶娃娃去試穿，因為衣服真的太多了」



除了購物，東大門設計廣場（DDP）也是當地代表性地標，由建築師扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）設計，以流線型的銀色外觀聞名，彷彿一艘降落市中心的太空船。館內不僅有設計商店與展覽空間，也是首爾時裝週等大型活動的舉辦場地；夜間還有機會欣賞結合燈光與影像的「首爾之光」光雕展演，讓旅客白天逛街、晚上也能感受東大門不同的城市風景。

No.4 弘大

網路聲量：16,289筆

弘大是首爾充滿青春活力的潮流商圈，因鄰近弘益大學而得名，聚集平價韓系服飾、美妝店、文創選物店與特色咖啡廳，從白天逛街到晚上感受熱鬧的夜生活，都能找到不同樂趣。除了購物，弘大街頭也常有舞蹈、音樂等街頭表演，周邊還有壁畫街與藝術市集，展現自由奔放的藝術氛圍。

弘大的逛街樂趣也讓網友直呼「在弘大逛街逛到腿斷掉」，有人推薦這裡的選物店，表示「有很多文創小物，很推薦來這邊一站式購買」，也有玩具與扭蛋愛好者分享，光是逛店就能待上一個多小時。除了服飾與文創小物，街邊美食也值得探索，有網友特別推薦弘大地鐵8號出口附近的辣炒年糕，讓旅客能在弘大一次滿足購物、美食與體驗韓國街頭文化的需求。

No.3 江南

網路聲量：27,700筆

因〈江南Style〉紅遍全球的江南，是首爾時尚、購物與都會生活的代表區域之一。這裡不只有江南站周邊的服飾、美妝與餐飲店，新沙洞林蔭道也聚集不少設計品牌與特色咖啡廳；位於三成站COEX Mall的「星空圖書館」，則以挑高書牆成為熱門打卡地標。江南同時有許多醫美診所與特色餐廳，從逛街購物、安排醫美行程到品嚐韓式料理，都能找到不同選擇。

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江南不同區域也有各自的逛街節奏，江南站一帶商店密集，白天適合購物、體驗醫美，入夜後則能接著吃飯、喝酒，感受熱鬧的都會生活。網友分享，「江南站10號口出來那一條街，基本上所有牌子都在，醫美店更是一家挨著一家」，也有人提到江南站周邊「主要是吃的喝酒的偏多」。除了逛街，當地餐飲選擇也不少，有人推薦做完醫美後順道品嚐「熟成21天豬肉」，還有網友大推芝士辣排骨與黃豆粉炸年糕，讓江南成為能串連購物、美食與休閒行程的熱門區域。

No.2 聖水洞

網路聲量：28,455筆

聖水洞曾是手工鞋廠、金屬加工廠與紅磚倉庫聚集的工業區，如今保留舊建築的粗獷風格，轉型為首爾熱門的潮流街區，也曾獲美國《Time Out》雜誌評選為全球最酷街區之一。從Dior聖水概念店、Tamburins香氛旗艦店到韓國潮牌選物店，都能看見時尚與空間設計的巧思；美妝迷更不能錯過全韓國最大規模的「Olive Young N聖水」概念旗艦店，整整5層樓的沉浸式美妝空間環境寬敞，許多別家搶到缺貨的熱門商品在這裡幾乎都能一站補齊！

除了經典旗艦店，這裡更是品牌舉辦期間限定快閃店的熱門地點，從美妝、零食到動漫與偶像主題活動，經常推出不同體驗，像是「蠟筆小新互動體驗展」、「NCT WISH WISH LAND」等，都讓聖水洞成為粉絲與潮流愛好者每次到訪都有驚喜的逛街去處。

此外，聖水洞也有不少由舊工廠改建的工業風咖啡廳，以及吸引無數旅客排隊的熱門烘焙小點：從外酥內軟的鹽可頌，到令人念念不忘的經典蛋撻，都非常值得安排時間細細探索。其中，以鮮果大福聞名的「韓貞仙」更是近期不可錯過的爆紅名店，精緻的包裝與香甜口感，儼然成為當地的超人氣伴手禮，網友紛紛直呼：

「回到台灣還在懷念的聖水洞蛋撻，我只是路過看到人家在排隊就跟著去排隊，咬一口下去我好驚艷」

「在聖水洞吃到人生鹽可頌，大家有去一定要去吃哇哇哇」

「皮好Q好嫩草莓真的好甜呀～雖然有小排隊但流動率蠻快的唷」



No.1 明洞

網路聲量：44,618筆

明洞是首爾最具代表性的觀光商圈之一，從韓國美妝、流行服飾、潮流品牌到民間換錢所一應俱全，街頭還有各式小吃攤，能一次滿足購物、美食與換匯需求。

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除了Olive Young、各大品牌旗艦店與新世界、樂天免稅店，位於明洞站附近的「12層樓大創」也是熱門購物地標，從生活用品到文具小物都能慢慢挖寶。想感受不同於白天逛街的熱鬧氣氛，也能在傍晚走訪明洞夜市，品嚐辣炒年糕、韓式雞蛋糕等街頭小吃；若想在購物行程中稍作休息，明洞聖堂則提供另一種寧靜的城市風景。

明洞的魅力不只在於店家選擇多，更在於交通與行程安排相當方便，無論是第一次到首爾自由行，或想把購物、美食集中在同一區，都很適合將這裡列入行程。網友推薦：

「來韓國旅遊住明洞真的比較方便」

「新世界跟樂天免稅店都在明洞，逛到大包小包也不怕」

「如果要逛韓國大創，推薦大家去明洞12層樓旗艦店」

「一生推明洞，去哪裡都很方便，附近各大品牌都有」



從購物採買到住宿與交通，明洞以高度集中的觀光機能，成為許多旅客規劃首爾自由行時的重要據點。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月20日至2026年10月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】