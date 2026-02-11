首爾cafe｜聖水洞咖啡街特色11間　人氣美食麵包/gelato/蛋糕打卡

在韓國首爾東部聖水洞，你會發現無數時尚咖啡廳與個性小店，藏在看似老舊的工廠小樓中。這片融合了古老與新意的街區魅力十足，如今已成為引領韓國最新潮流的核心地帶！



如果來到這裏，一定要去咖啡廳坐坐！這裏就為大家介紹幾家聖水洞最受大家喜歡的咖啡廳~

聖水洞咖啡街在哪裏？

距離最近的地鐵站為2號線聖水站，從明洞或江南出發大約20分鐘即可到達。由聖水站2、3號出口出來後，面前南北走向的大街即為「聖水洞咖啡街」，而人氣咖啡廳主要聚集在3號口南側，步行10分鐘的距離。

另外，從聖水站向西步行20分鐘可到達首爾林與首爾林咖啡街，也是近來頗有人氣的首爾旅行打卡地！

廢舊廠房改建而成的大型咖啡廳

1. 大林倉庫畫廊CO：LUMN

大林倉庫可謂是聖水洞的文藝之風的開始，如今這裏已經成為了聖水洞文化的地標。

進入大門，迎面而來的是滿滿懷舊風的室內裝飾和藝術作品，展現了一個開闊而感性的新世界。

大林倉庫同時作為畫廊運營，並時而舉辦音樂演出。除了各種咖啡菜單，也提供酒水與小吃。

聖水洞大林倉庫畫廊CO：LUMN（風靡SNS的倉庫改建式畫廊咖啡店）

地址：首爾特別市城東區聖水2路78

交通：2號線聖水站3號出口，步行4分鐘



2. cafe onion

cafe onion也是聖水洞最具代表性的咖啡廳之一，刻意裸露的牆磚和水泥地板，昭示著硬朗而粗犷的氣息。

這裏不僅氛圍別具一格，咖啡風味卓越，甜品更由韓國人氣麵包店「BREAD05」提供。純天然酵母制作的麵包外脆內酥，備受好評，非常值得前來打卡~

cafe onion聖水店（SNS高人氣！工廠改造的復古風咖啡廳）

地址：首爾特別市城東區峨嵯山路9街8

交通：2號線聖水站2號出口，步行2分鐘



視野優越的展望咖啡廳

1. Cafe&Pub 延茂莊

延茂莊聖水店位於大廈8層，以其高空露臺而聞名。在這裏可以眺望整片聖水洞和首爾的城市風景，夕陽西下和夜景尤其美麗浪漫！

咖啡廳提供各種咖啡飲品及酒水。

2. Magpie & Tiger 聖水茶室

Magpie & Tiger位於人氣潮牌店「EMPTY」的五層，位置優越，可以俯瞰聖水洞人來人往的街道。

這裏以茶飲為主，還可以品嘗到提拉米蘇等甜點。店內同時出售茶包，可以作為禮物選購~

超人氣鹽麵包咖啡廳

1. BETON

BETON的鹽麵包非常別具特色，外形圓圓的有些像貝果，不過口感卻與貝果不盡相同。外層金黃香脆，內部柔軟並有嚼勁，備受當地人喜愛。到了下午經常出現售罄的情況，如果想品嘗到鹽麵包要趕早出發哦~

另外，點上一份當日例湯蘸著鹽麵包一起享用也是非常流行的一種吃法！坐在店外長椅座位上，吃著鹽麵包蘸湯，仿佛置身於歐洲小鎮，享受惬意的午後時光。

2. 紫燕島鹽麵包 in 聖水

紫燕島的菜單隻有鹽麵包一種，可見烘焙師對鹽麵包的執著！這家鹽麵包的味道也相當優秀，外酥內綿，黃油香濃鬱，很受大家的喜愛。

位於聖水的門店僅可外賣，四個鹽麵包一套出售。因為包裝簡潔可愛，也很適合作為禮物送給朋友。

別具特色的烘焙咖啡廳

1. 滿月

因眾多K-POP明星和藝人光顧而名聲大噪的烘焙咖啡廳，甜點美味而造型可愛。

特別是將牛角包與瑪芬蛋糕結合而成的「可芬（cruffin）」，既有牛角包的酥脆，又有瑪芬的可愛造型，加上裏面滿滿的奶油，是店裏最受大家喜愛的甜點。

咖啡廳還有開放的小庭院，環境優越，可以讓人舒適休憩。

滿月

地址：首爾特別市城東區聖水2路7街41-1



2. Dalimak

在Dalimak，可以品嘗到超級可愛的小熊麵包。制作原料採用與紫燕島鹽麵包相同的加拿大高級麵粉和法國AOP黃油，麵包口味很有保障。

咖啡廳2層有休息空間，可以在此簡單用餐。不過沒有洗手間，大部分客人會選擇直接打包帶走。

不可錯過的甜品咖啡廳

1. NEMONE 聖水店

「NEMO」在韓語中有方形的意思，所以NEMONE店內的裝修、水杯、蛋糕等都採用了統一的方形風格，非常有趣且有特點。

應季水果蛋糕是這裏的招牌，夏天為哈密瓜或芒果，秋天是桃子或無花果，而冬天則是最受大家喜歡的草莓！不同月份前來總能遇到新鮮的口味哦~

2. MAMAN GELATO 聖水店

Gelato是意大利的甜品代表，相對於普通冰淇淋，更加新鮮低熱、細膩綿密，而在聖水洞的MAMAN GELATO，可以品嘗到非常正宗的gelato。

因為人氣很高，哪怕是在冬天店門口也會排期長隊。不過低脂低糖低熱量的gelato，當然值得嘗一嘗啦！店內可選口味很多，如果實在選擇困難，可以直接讓店員推薦~

3. Dasique 聖水旗艦店

韓國小眾美妝品牌Dasique在聖水開辦了旗艦店，1層為化妝品店，2層為咖啡廳。

咖啡廳的裝修風格採用了粉色×白色，盡顯甜美清新。飲品五顏六色，甜點造型精美，特別甜點套餐還會使用化妝盒裝盤，非常可愛！

TMI：聖水洞的變遷

聖水洞自上世紀70年代漸漸發展成為手工制鞋業與服裝業一條街，曾經相當熱鬧繁華，各種大型廠房接連建起。但隨著時代變遷，手工業逐漸衰退，工廠陸續關閉，隻留下了這些大型廠房與倉庫。

2010年，年輕的設計師們相中了這片廢舊廠區，並開啟了改建工程，無數充滿藝術感的咖啡廳、小店、畫廊應運而生，週邊還設計了壁畫。漸漸，聖水洞有了「首爾布魯克林」的稱號，成為了現下首爾最潮最受矚目的時尚核心地帶。

摩卡書房壁畫：人氣韓劇《鬼怪》拍攝地！位於聖水洞的小小壁畫街

地址：首爾特別市城東區聖水2路7街41-1（一帶）

交通：2號線聖水站4號出口，步行5分鐘



