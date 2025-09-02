首爾自由行｜明洞8間早餐必食人氣餐廳　米芝蓮牛骨湯總統都愛吃

細心的朋友應該會發現，在韓國的大街上很少會看到早餐店的蹤影，因為大部分韓國人都選擇在家裏吃早餐。在韓國旅行的外國遊客們該如何解決早餐問題呢？下面就請跟隨小編一起來了解一下幾家清早就開始營業的韓國美食店。



下榻於著名的觀光購物景點——明洞肯定是不少遊客的首選。下面小編就介紹幾家明洞地區從一大早就開始營業的美食店。

1. 粥

本粥 明洞店

「本粥」是韓國專門賣粥的連鎖品牌。店內常備10種以上口味的粥，其中最受歡迎的有章魚泡菜粥、蟹肉粥等，食材豐富又美味，非常值得一試。

本粥 明洞店

地址 : 首爾特別市中區明洞8Ga街6 (2F)



2. 紫菜包飯

浪漫紫菜包飯 明洞總店

早餐、打包、1人就餐的好去處！明洞紫菜包飯店

不僅是當地人，「浪漫紫菜包飯 明洞總店」還有很多外國回頭客。本店最大的魅力在於可以一次品嚐到各種各樣美味的韓國料理。

本店招牌是韓國非常常見的小吃「紫菜包飯」，就算店裏再忙老闆也會保證每一條紫菜包飯都是客人點單後現場製作。眾多口味的紫菜包飯中可以一次品嚐4種口味的拼盤紫菜包飯最受歡迎。本店還可以1人就餐喲。

浪漫紫菜包飯 明洞總店

地址 : 首爾特別市中區明洞7街21

交通 : 2號線乙支路入口站5、6號出口之間，步行2分鐘



3. 湯類

（1）牛骨湯：河東館

韓國歷任總統也喜愛的牛骨湯專門店，每天數量有限！

「河東館」是韓國有名的「牛骨湯」專賣店，開業至今已超過50年。憑藉美味、地道的牛骨湯連續多年榮獲「首爾米芝蓮必比登餐廳」稱號。本店主食只有牛骨湯一種。點餐付款後店員就會將湯呈上來，根據個人的喜好加入調料調味即可開動。

河東館

地址 : 首爾特別市中區明洞9街12

交通 : 2號線乙支路入口站5號出口，步行5分鐘



（2）嫩豆腐湯：藝芝餐館

清晨營業！隱藏在明洞小巷子裏的人氣美食店

位於明洞小衚衕裏的「藝芝餐館」是一家隱藏的美食店，在這裏可以品嚐到韓國旅遊一定要打卡的泡菜湯或是嫩豆腐湯。可以體驗韓國家常風味美食的藝芝餐館還曾被外國美食節目採訪報道過。每天都有許多附近工作的當地人還是韓國旅行的外國遊客前來就餐。

藝芝餐館

地址 : 首爾特別市中區明洞9街17-3

交通 : 2號線乙支路入口站5號出口，步行4分鐘



（3）雪濃湯：味成屋

早餐也OK！明洞胡同裏的老字號雪濃湯店鋪

「味成屋」是1964年開業的韓國老字號雪濃湯店，雪濃湯是一種牛骨高湯。本店的雪濃湯嚴選韓國本地產的高級韓牛的骨頭和牛頭、牛蹄及牛肉等部位的肉熬製10小時以上，最後留下的那一點精華就是一碗營養豐富的雪濃湯了。味成屋只有雪濃湯和白切牛肉2種菜單，點單後需要先付款才能就餐。

味成屋

地址 : 首爾特別市中區明洞街25-11

交通 : 2號線乙支路入口站6號出口，步行6分鐘



4. 麵條

明洞老奶奶麵條 明洞店

明洞味美價廉的老字號面條店，蘊藏數十年的美味秘訣

提到早餐，人們肯定會想到清淡爽口的麵條。從乙支路入口站6號出口出來，步行約3分鐘便可到達「明洞老奶奶麵條」。在這裏，不僅可以嚐到50多年不變的味道，且價格樸實。美味且營養的豆腐面、雞肉面、拌麵等讓您的早餐也會變得豐富多彩。

明洞老奶奶麵條 明洞店

地址 : 首爾特別市中區明洞9街17-3

交通 : 2號線乙支路入口站6號出口， 步行3分鐘



5. 吐司、麵包

Isaac吐司 明洞店

早餐的最好選擇！即使排隊也要吃的明洞吐司美食店

「Isaac吐司」是有名的三明治連鎖品牌！明洞店就在明洞地鐵站附近，每天從早餐時間開始來店的人就絡繹不絕。菜單還有中文說明，即使不會韓語也可以點餐。吐司內一般含有雞蛋、奶酪、火腿等，除此以外，還有韓國特有調味牛肉、排骨餡等可供選擇，配上甜味醬汁美味絕倫。

Isaac吐司 明洞店

Isaac吐司 明洞店地址 : 首爾特別市中區退溪路105

交通 : 4號線明洞站5號出口，步行1分鐘



Le Pain 明洞天主教堂店

明洞天主教堂地下商街的超人氣麵包店

Le Pain明洞店位於明洞天主教堂的地下街，是非常有人氣的麵包店。本店主打公州板栗麵包，鬆軟的麵包里加入公眾特產板栗香甜又美味，是早餐的不二之選。

Le Pain 明洞天主教堂店

地址 : 首爾特別市中區明洞街74 (商城 B1F)

交通 : 4號線明洞站6號出口，步行7分鐘



