首爾近郊水原華城2條推薦路線　打卡《大長今》取景地｜附交通

由壯觀的城郭圍繞著的朝鮮王朝後期的都城！韓國首爾市以南約30公里處的京畿道的水原市中心，坐落著壯麗的都城建築群——「水原華城」，是朝鮮王朝時期軍事防禦建築的傑出代表。這座保存完好的古城遺址不僅東西南北四方均設有宏大的城門，更在城郭中央完整保留了曾作為王室行宮的華城行宮。



「水原華城」於1963年被列為韓國國家指定「史跡」，並於1997年入選聯合國教科文組織世界文化遺產名錄，是亞洲城郭史上的珍貴財富。

景區特色

韓劇《李祘》主人公所建都城

1794年，朝鮮王朝後期的第22代王——正祖李祘為了悼念死於政治鬥爭的父親，歷時兩年零十個月，建成這座都城。

當時，實用思想（在現實生活中能發揮作用的學說）非常流行。華城由很早開始就由研究實用思想的丁若镛來設計，以朝鮮建城法為基礎，將從清朝引入的並用石頭、磚塊的西方近代建築法，使華城實用性和觀賞性兼備。

丁若镛在築城工程中，運用滑輪與槓桿原理，獨創性地研制出起重設備，成功實現了重物的高效吊運。同時，他推行建築材料規格化，極大提升了運輸與施工的便利性，並開創出一系列兼具實用性與開創性的施工技法。這些基於實學思想的智慧與實踐，不僅顯著縮短了工期，更減輕了民眾勞役負擔，節約了國家財政支出。

此外，詳實完備的工程記錄得以完整保存，具有極高的歷史與研究價值。關於築城背後的技術細節與歷史故事，推薦前往附近的「水原華城博物館」深入了解。

水原華城博物館

地址：京畿道水原市八達區蒼龍大路21



免費入場 全長5.7公里的城郭可任意參觀

華城東西南北四個方向都有城門。還現存有將軍指揮戰事的將臺、射弓的弩臺、炮臺、樓閣等建築。城內還有君王的臨時住所——華城行宮，構成了一座規模龐大的城郭都市。在日本的殖民統治時期以及朝鮮戰爭時期，華城遭到了嚴重的破壞。70年代起根據政府的計劃進行了恢復、改建。

水原華城全天開放且免收門票，全長5.7公里的城郭可任意選擇入口進出。全程步行約需1.5至2小時，但多數遊客選擇集中遊覽北門至東門的精華區段。

推薦線路1：休閑之旅——北側往返👇👇👇

聚集了水原華城最具代表性的文化體驗，特別適合初次到訪的遊客：

城門城牆漫步

弓箭體驗

熱氣球體驗



華城北側區域地勢平緩、坡度較緩，各類體驗設施集中分布，即使體力有限也可輕鬆完成環線遊覽。

1. 北門・長安門

長安門為水原華城的北門，也是北側路線的起點，可以由此進入水原華城。

長安門

電話號碼：031-228-2768

地址：京畿道水原市八達區北水洞3-1



2. 北水門・華虹門

華虹門是由有7個拱形橋洞的石橋以及石橋上的樓閣所組成的，起著防禦洪水災害、抵禦敵人入侵的作用。從橋洞流經的水濺起水花，如同彩虹一般閃耀著五色的光芒，所以稱其為華虹門。

華虹門與遠處的訪花隨柳亭遙相呼應，是市民休憩散步和電視劇拍攝常來的地方。

華虹門

地址：京畿道水原市長安區煉武洞



3. 龍淵

華虹門北側的蓮花池，每到7月前後蓮花盛開，風景非常美麗。

龍淵

地址：京畿道水原市長安區煉武洞



4. 煉武臺・弓箭體驗

煉武臺位於廣闊的草坪之上，是韓國弓箭的體驗場。這裏設有弓箭體驗，每小時整點與半點開展一次，當天申請最多可接納30人。

體驗門票於煉武臺售票處（地圖）購買即可。到了中午時間體驗券可能就售罄，建議早點購買。

弓道體驗場

地址：京畿道水原市八達區蒼龍大路103號街8



5. 東門・蒼龍門・熱氣球體驗

煉武臺東側的城門是蒼龍門，蒼龍門之外就是知名的熱氣球體驗——飛翔水原。「飛翔水原」是水原熱氣球體驗項目，可以俯瞰世界遺產城郭——水原華城。熱氣球內注入氦氣，並用鋼絲加以固定，最高可升至150米高空，飛行總時間約為10分鐘。

搭乘「飛翔水原」，無論白天傍晚，都可以欣賞到華城以及水原市優美的風景。只能當天到現場購票排隊，嘗嘗不到傍晚就已售罄，人氣頗高！

飛翔水原（水原熱氣球體驗）：搭乘水原熱氣球，在空中一覽水原華城！

地址：京畿道水原市八達區京水大路697（蒼龍門停車場）

交通：1號線水原站搭乘出租車約10分鐘



華城禦車

「華城禦車」是華城內的旅遊觀光車，可以在練武臺售票處購買車票並搭乘。

路線：煉武臺→華虹門→長安門→華西門→梅香橋→煉武臺



煉武臺以外的站點只可下車不可上車，望遊客多加注意。



推薦線路2：徒步之旅——西側往返👇👇👇

城垣深度探索路線，適合希望完整體驗城牆徒步的登山愛好者：

全程城牆徒步

山頂觀景臺俯瞰

春日花海限定景致



西側路線包含較多階梯及爬坡路段，需具備基本體力。建議穿著運動鞋或登山鞋，並攜帶飲用水。

1. 南門・八達門

作為水原華城的南門，八達門位於主幹道中央無法近距離接觸，卻是象徵古城莊嚴氣象的重要地標。

週邊區域保留著濃厚的市井生活氣息，聚集著多個深受本地居民喜愛的傳統市場：

水原八達門市場

池洞市場

池谷綜合市場



八達門

電話號碼：031-228-2114

地址：京畿道水原市八達區正祖路780



2. 南炮樓・櫻花街

自八達門西側沿坡道與階梯上行，即可抵達南炮樓前著名的櫻花景觀大道。韓劇《梨泰院Class》、《二十五，二十一》都曾在此搭建專屬公交車站，多場經典戲份在此取景。

水原華城 櫻花街

地址：京畿道水原市八達區南昌洞



3. 世界遺產碑

位於山腰處的聯合國教科文組織世界遺產認證碑，是遺產愛好者不可錯過的標誌性打卡點。這座莊重的石碑不僅是華城歷史地位的官方認證，更成為象徵文化價值的經典攝影背景。

世界遺產碑

地址：京畿道水原市八達區南昌洞



4. 西將臺

西將臺修築於八達山制高點，高度為144米，曾是古代將領駐守指揮的核心要塞。登臨此處可將水原華城全景盡收眼底，完美還原當年軍事統帥的視野格局。

西將臺（華城將臺）

地址：京畿道水原市八達區南昌洞



5. 西門・華西門

自西將臺沿階梯下行即可抵達華城的西門，由此延伸至北門的傳統住宅區內，隱藏著一條名為「行理團街」的特色文化街區。

這裏有很多老式建築改造而成的特色咖啡廳與餐廳，尤其傍晚時分暖黃色燈光亮起後，街區氛圍尤為浪漫。

華西門

電話號碼：031-251-4435

地址：京畿道水原市長安區迎華洞334



其他景點

1. 華城行宮

行宮是帝王去到地方的時候所住的宮殿。在正祖將其父親的墓地遷到水原之際，在首爾至水原之間幾個重要的必經之地設置了行宮。而華城行宮被稱為規模最大、功能最為全面的行宮。

華城行宮作為李英愛主演的熱播劇《大長今》、歷史劇《李算》、《雲畫的月光》的拍攝地而遐邇聞名。

2. 行理團街

自2010年代起，華城西北側傳統宅邸區通過創造性改造，逐漸轉型為融合現代設計與復古元素的特色咖啡街區。斑駁的韓屋屋簷下藏著設計感十足的精品咖啡館，鑄鐵欄桿與原木梁柱碰撞出奇異的時間美感。

其獨特的新舊混搭風格備受影視劇組青睐，很多青春愛情主題電視劇來此取景。街區還散布著眾多手作工藝品店與文創攤位，適合選購獨具水原特色的紀念品。

行理團街

地址：京畿道水原市八達區新豐路



3. 水原炸雞街

位於華城南門與行宮之間的巷弄，因聚集眾多特色炸雞店而被譽為「水原炸雞一條街」。

與常見連鎖店的厚重酥脆外衣不同，這裏主打薄皮嫩烤技法，最大限度保留雞肉原汁原味，尤其與生啤酒的搭配堪稱絕品。

炸雞街

地址：京畿道水原市八達區正祖路800號街15（一帶）

交通：1號線水原站



4. 華城夜景

每日日落後，水原華城將啟動全域照明系統，通過精心設計的燈光工程再現歷史建築的立體美感。

投射在城門與城郭上的暖金色光影，既凸顯石材的肌理質感，又營造出不同於白晝的夢幻氛圍。

交通

可搭乘地鐵1號線到水原站下車，之後換乘水原市公交車或是打車前往。因為水原華城範圍較大，如果打車最好跟司機講具體的到達地點。

交通：也可以從首爾江南乘坐廣域巴士（紅色）3000路，可直達水原，在水原華城的長安門、八達門有站點。（韓巢網提供）

也可以從首爾江南乘坐廣域巴士（紅色）3000路，可直達水原，在水原華城的長安門、八達門有站點。該路線途經瑞草站、教大站、江南站、良才站等地。

【本文由「韓巢網」授權轉載，更多內容可查看原文。】