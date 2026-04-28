首爾美食｜紅薯夾心年糕必點　烤肉人均1萬9韓元　地鐵2號線直達

坐地鐵2號線，吃遍首爾特色美食—第2彈！



WHATSSO（왔쏘）

今天的美食之旅還是圍繞首爾地鐵沿線進行，2號線也是我利用率最高的地鐵線了，因為它真的超級方便！弘大、新村、梨大、明洞、建大、蠶室，再或者江南和COEX，只利用這一條地鐵線基本就能完全解決日常的吃喝玩樂兒和買買買。

「WHATSSO」是弘大附近一家自助烤牛肉店，和印象中油膩膩外加瀰漫著怎麼也散不開煙的烤肉店不同的是，這家店的環境反而有點兒小清新。每個人₩18,900（韓元，下同），再加₩1,000的話各種小菜和新鮮蔬菜也變成無限量。小菜裏有甜甜的粟米粒和罐頭水果，像我們這種小朋友口味的人，差不多吃了人家半桶的水果罐頭。

+ 4

肉的種類有四種，分別是牛裏脊、牛排骨、牛肩肉和牛隔膜肉，最喜歡的還是牛裏脊和牛隔膜肉，都是入口即化的感覺。牛肩肉可能是肌肉比較多的部分，吃起來會有些韌。四種肉都嘗過之後可以根據自己的喜好繼續讓老闆上肉，但我們兩個女生是吃過一輪兒之後就撐到再也吃不下第二輪兒了。

吃肉太單調的話還可以再點碗蕎麥涼麵或是大醬湯，但我們實在是什麼都吃不下了就沒有點，怕浪費。老闆憨憨的還會中文，所以不用擔心語言問題。總之還是和價格成正比的一家店，正好路過弘大那邊兒，趕上吃飯時間兒可以去試試。

WHATSSO（왔쏘）

地址：首爾市麻浦區翁幕路7路20 2層（서울시 마포구 독막로7길20 2층）

營業時間：12:00~02:00

休息時間：年中無休

TEL：02-336-7772

交通：地鐵2號線合井站4號出口出來步行7分鐘（約450米）



柳氏家鐵板雞3號店（유가네닭갈비 3호점）

在明洞亂晃看到柳氏家門口菜單上「被芝士圍裹的雞排」立刻決定今天就是你了！其實柳氏家的菜單種類還挺豐富的，碳烤雞排、章魚雞排、豆芽雞排、海鮮雞排等等等等總有一款適合你。

+ 3

點了兩人份的芝士雞排，一份加面類拼盤和一份紅薯夾心年糕，本來還想再點一份炒飯的，幸虧幸虧沒有點，光這些我們兩個女生最後都沒有吃完。小菜部分是自助試的，吃過好多家유가네，發現小菜的種類還是稍微有些區別的。

不一會兒雞排就上桌了，不用親自動手，服務生會幫忙一直炒啊炒到能吃了為止。看著一大圈兒芝士慢慢融化還挺爽的，一邊看還一邊再腦補這得有多少卡路里。

嫩嫩的雞肉裹著芝士拉出的長長的絲，看起來就巨有食慾，而且吃起來也一點兒都不膩。年糕的種類其實有三種，一種是最普通的年糕，一種是芝士夾心年糕，還有一種是紅薯夾心年糕，三種裏紅薯夾心的年糕外面糯糯的，裏面甜甜的是最好吃！去吃柳氏家一定要點一定要點一定要點！

柳氏家鐵板雞3號店（유가네닭갈비 3호점）

地址：首爾市中區忠武路1街22-6號 2樓（중구 충무로1가 22-6번지 2층）

營業時間：10:00~01:00

休息時間：年中無休

TEL：02-318-3367

交通：地鐵2號線乙支路入口站6號出口出來步行9分鐘（約550米）



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