福田美食｜米芝蓮必比登4間推介　潮汕蝦蟹粥/客家鹽焗雞/牛腱麵

深圳梅林4家小店入選米芝蓮必比登，真的好吃嗎？



作為深圳最好吃的地方之一，這次在深圳米芝蓮榜單上深圳梅林有4家煙火小店入選必比登，成為深圳米芝蓮餐廳最密集的街道。

深圳米芝蓮必比登餐廳

1. 小龍牛肉麵

招牌紅燒牛腱麵，不能吃辣的提前說

梅華路的一家小麵館，店面不大，但招牌很顯眼，路過就能看到「小龍」兩字。主打的是地道的重慶味小麵，很多熟客都是衝着店裏的麻辣湯底來的，不能吃辣的記得提前說，師傅會少放一點花椒。

招牌的紅燒牛腱肉麵，腱肉大塊軟糯，用秘製香料燜燉，軟爛入味。麵條筋道十足，每一根都掛滿紅湯，嗦起來很帶勁。

小龍牛肉麵

地址：福田區梅華路百興苑一棟48-8底商

營業時間：08:30-次日01:30

人均：25元（人民幣，下同）



2. 興寧客家菜館

梅林人吃了快30年老店

住在梅林的客家人，應該都知道這家興寧客家菜館，聽梅林的老友說，這家店開了也有20多年了，從小吃到大，平時如果有朋友來作客，也會約在這裏吃頓飯。

招牌的鹽焗雞，雞皮透薄彈牙，鹹香入味。經典的釀豆腐，砂鍋鋪滿兩層，分量十足。最特別的是蘿蔔丸煲，蘿蔔絲拌糯米粉揉成圓，炸香後再入煲煮，吃起來糯香中帶點清甜，口感很特別。店裏保留了客家菜館的老裝潢，手寫下單讓人一下子回到了小時候。

興寧客家菜館

地址：福田區中康路奧士達大廈8號

營業時間：09:00-22:30

人均：95元



3. 高三姐豆花店

不能喝酒，不能預訂，不能浪費

2008年開店的高三姐豆花店，不知不覺開了快20年了。生意越來越好，店面也擴大了，從166棟搬到現址，從4張桌擴張到23張桌。

他們家的豆花飯，吃了一次就會心心念念，四川傳統的手工做法，豆花入口絲滑。自家秘製現炒的辣子，一口入魂，一碗豆花可以幹三碗飯。小店規矩很多，不能預訂座位，不能喝酒，新客熟客一視同仁，還可以試試這裏的炒菜，一樣很送飯。

高三姐豆花店

地址：福田區梅村路上梅林新村56棟102號鋪

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

人均：66元



4. 賣魚佬砂鍋粥

一鍋潮汕砂鍋粥，賣了25年

夜市飯店一到，這家開在上梅林新村巷子的老店，就變得熱鬧起來，老闆葉叔是這家「賣魚佬砂鍋粥」的靈魂人物，每天準點到下梅林市場買海鮮，每鍋粥都是現殺現煮。

一煲滾燙的的潮汕蝦蟹粥，鮮甜暖胃，每勺都能舀到料，還有鮑魚粥、甲魚粥等多種選擇。配粥小炒也很有鍋氣，推薦現炒花甲、菜脯煎蛋、炸雞脆骨。

賣魚佬砂鍋粥

地址：福田區梅村路上梅林新村28棟

營業時間：18:00-次日01:00

人均：90元



還有20家小店值得反覆去吃👇👇👇

作為深圳最有煙火氣的地方之一，梅林是很多老

+ 5

饕認為深圳最好吃的地方。除了本次登上米芝蓮必比登的4家小店，梅林還有許多吃貨的寶藏小店，來梅林散步，記得空腹來。

梅林米芝蓮必比登推薦

TIPS：

1. 文中提到店鋪均為街坊小店，不必預期過高特意前往。

2. 小店營業時間不定，打卡前建議電話聯繫店鋪是否營業，附近停車不便，建議綠色出行。

3. 4家推薦小店剛入選米芝蓮必比登不久，店裏可能會比較忙，高峰期需要排隊，建議大家避開繁忙時間前往。

