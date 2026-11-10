深圳黃金觀鳥季4大熱門公園推介　福田紅樹林生態公園看黑臉琵鷺

深圳黃金觀鳥季到了，一份超全的觀鳥指南送給你。



候鳥返深，觀鳥的絕佳時機來了！

深圳的秋天，不僅是氣候宜人的季節，更是觀察多種珍稀鳥類的絕佳機會。此時的深圳已經進入候鳥遷徙季，近十萬只候鳥沿着固定的路線南飛，將深圳灣作為重要的「中轉站」和「越冬勝地」，在這裏覓食休憩。

跨越千里，南飛越冬

候鳥是擁有兩處「房產」的「旅行家」，它們隨着季節變化而沿着相對固定的路線，在繁殖地和越冬地之間進行長距離遷徙，夏季在北方繁殖，冬季在南方避寒，有些候鳥的遷徙路線甚至跨越上萬公里 ，年年往復，風雨無阻。

273種候鳥，60種國家重點保護

深圳位於全球最重要的遷徙路線之一——「東亞-澳大利西亞」線的中間，深圳灣的灘塗富含魚蝦蟹類，為候鳥提供了充足的食物，因此每年10月至次年4月，都有超10萬隻候鳥在深圳停留。

目前，深圳已記錄到鳥類273種，其中有61種屬於國家重點保護鳥類，如紅腳鷸、翹嘴鷸、蒙古沙鴴、鐵嘴沙鴴、半蹼鷸、普通鸕鷀等。

「頂流」黑臉琵鷺：鳥類中的大熊貓

近來，深圳灣的灘塗上開始出現了黑臉琵鷺的身影，它之所以被稱之為「頂流」，就是因為其種群數量稀少，20世紀80年代末時曾不足300只，是全球瀕危的珍稀鳥類，也是國家一級保護野生動物。目前，黑臉琵鷺數量2025年初已回升至逾7000只，每一隻都是珍貴的「移動國寶」。

「黑面天使」的神秘面具

它與白琵鷺最大的區別，就是其前額、眼線、眼周至嘴基的裸皮皆為黑色，像戴上了一副神秘的面具，再加上它的黑嘴和黑色腿、腳，以及全身雪白的羽毛，被稱為「黑面天使」一點也不為過。

進食全靠一把「大飯勺」

黑臉琵鷺最醒目的特徵就是那把又扁又平、形似琵琶的大長嘴，它也因此而得名。它們捕食時非常有趣，一邊在水中緩慢行走，一邊用嘴在水中左右擺動，靠觸覺捕食魚蝦蟹，勺狀長嘴增加了與水的接觸面積，能更高效地兜住魚蝦。

加冕要帶「金黃色冠羽」

在繁殖期，黑臉琵鷺頭部後方會長出長長的金黃色冠羽，前頸下方還會出現一條明顯的黃色頸環，宛如戴上了一頂金黃色的王冠。

黑臉琵鷺飛抵深港的數量亦仍在上升，它們選擇深圳灣作為重要越冬地，正是對深圳生態建設的最佳認可。

深圳遷徙季：觀鳥地推薦

1. 「最多人」：深圳灣公園

深圳灣公園是每年最熱門的觀鳥點，視野開闊，鳥種豐富，低潮前後一小時是觀鳥的黃金窗口，各種水鳥都會聚集在出水口附近。

建議提前查詢深圳氣象局的潮汐預報，當潮水在一米左右及以下時，會有較多灘塗露出，這時能看到更多鳥兒覓食。

深圳灣公園

地址：深圳市濱海大道

交通：地鐵9號線深圳灣公園站D2出口



Tips：

1. 帶上防曬帽或雨傘，海邊遮擋物較少，天氣好的時候紫外線很強

2. 如果想要看到較多的鳥群，建議提前查詢潮汐預報，避免撲空



2. 「最難進」：內伶仃福田自然保護區

內伶仃福田紅樹林自然保護區是觀鳥的「VIP席位」，是全國唯一處於城市腹地，同時也是面積最小的國家級自然保護區，生態環境原始。入園實行預約制，每天零點開放報名，對個人提供80個參觀名額，可提前3個月預約。

保護區內設有觀鳥亭、觀鳥船、觀鳥望遠鏡等設施，通過智能水閘管理系統，精準控制水位，為鳥類打造「五星級酒店」。

內伶仃福田自然保護區

地址：深圳市福田區紅樹林路1號

交通：竹子林地鐵站B1口出站後，導航內伶仃福田國家級自然保護區管理局，步行1.5公里左右，從白石路上看到左側階梯上去，會看到很大的草坪，沿着導航向前直行經過草坪，向左下階梯，向右穿過隧道即達。

時間：9:30-12:00；14:00-18:00



Tips：

1. 入園免費，但需提前預約，每天限入80人，最早可提前3個月預約

2. 周一閉園，不對外開放



3. 「最新手」：福田紅樹林生態公園

福田紅樹林生態公園的鳥種常見且數量穩定，無論何時至少能看到10多種常見鳥類，是觀鳥新手的理想練習場，園內的沙嘴碼頭舊址就是深圳最近距離觀測黑臉琵鷺的觀鳥點。

福田紅樹林生態公園

地址：深圳市福田區福榮路和新洲路交匯處

交通：地鐵3號線益田站D出口/7號線沙尾站B出口

入園免費，無需預約



4. 「最遙遠」：華僑城濕地公園

這裏的「最遙遠」是指離海邊最遙遠，華僑城濕地公園並沒有身臨海岸線，而是位於繁華鬧區，是中國唯一處於市中心的濱海紅樹林濕地公園，被譽為「城市之腎」，68.5公頃的濕地鑲嵌在都市樓宇間，是候鳥棲身的好去處。

福田紅樹林生態公園

地址：南山區白石路與雲天路交匯處

交通：9號線深圳灣公園E口沿白石路東行900米或1號線僑城東B口沿雲浩路轉雲天路步行步行900米

時間：周二、周四至周日9:30-16:30（17:00閉園）



Tips：

1. 入園免費但需預約，非候鳥季每日可約400人，候鳥季可約300人，需提前1-7天預約

2. 東門是唯一開放入口

3. 每周一和每周三閉園（法定節假日除外）



關於觀鳥，你還可以知道些什麼？

觀鳥，對於初次嘗試的「小白」來說，這是一項幾乎零門檻的自然觀察活動，而對於資深愛好者而言，它則是一場關於耐心、知識與發現的無限遊戲。但無論如何，掌握下面幾個要點，你就能輕鬆入門，享受這份獨特的樂趣。

1. 選擇最佳觀鳥時間

觀鳥不僅要看季節，還要關注當天的潮汐時間。大部分候鳥會在退潮時來到灘塗覓食，當潮汐水位達到海基面0.5米-1.2米時，是鳥兒覓食最活躍的時段。一般來說，清晨和傍晚是觀鳥的黃金時間，這時鳥類活動較為頻繁。

2. 做好觀鳥準備

在服裝選擇上，建議穿着迷彩、綠色、棕色、灰色等貼近自然的顏色，避免鮮豔的衣物驚嚇鳥類。望遠鏡是必備工具，某些觀鳥地點也會有固定的觀鳥設備，如果想要記錄，可以帶上相機和長焦鏡頭。

3. 遵守觀鳥禮儀

一是保持安靜：聲音和快速的動作會嚇跑鳥類，靜靜地等待才能看到更自然的鳥類行為二是保持距離：不要為了拍照或看清而過度靠近，尤其不能追逐鳥類。三是保護環境：不破壞植被、不亂扔垃圾，做個文明的觀鳥者。四是特別提醒，遷徙季期間，切勿餵食、驚擾候鳥，更不可使用無人機拍攝。

為一隻鳥停下腳步。