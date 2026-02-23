深圳美食｜萬象天地融合料理必試焦糖鵝肝布蕾　手工意粉每日現製

萬象天地最有氛圍的漂亮飯，主打3大系列，從麵粉到餐桌，手工鮮意麵（意粉）、炭火直烤，先做brunch、入夜小酒館，吃世界融合料理。



深圳最有儀式感的「手工鮮意麵」

「手工鮮意麵系列」，HIDING的主打招牌之一。每日手工鮮制的意麵，從麵粉到麵糰，最後切割或揉捏成型，都是當日在店內完成，因此意麵的麥香更濃，吃起來嚼勁亦更凸顯。

麵型會根據chef的菜單進行不定期更新，近期麵型有：墨魚汁細寬麵、雞蛋細扁麵、貓耳朵意麵、大通粉。

1. 餅皮焗烤黑松露奶油管麵：最有儀式感的意麵：芝士上桌現拌，餅皮現剪

店內最有儀式感的意麵，必須手機先吃。炒過的黑松露培根蘑菇奶油+大通麵，蓋上一張麥香濃郁的餅皮焗烤後，推車上桌。

當堂掀開，正好冒着熱氣，擦入如雪花般的帕爾瑪森奶酪，拌勻後每根意麵都掛滿濃郁的黑松露奶油醬。服務員還會幫忙將餅皮剪成小片，蘸着奶油吃味道一流。

2. 三峇海鮮墨汁麵：馬來西亞特色三峇醬，辛辣上癮

三峇是來自東南亞的特色香料，帶着濃烈的香辣口味。墨魚汁麵在三峇醬中煮過，入味十分，嗆辣上癮，醬汁帶着青口、鮮蝦與魷魚的鮮甜。還可以替換其他麵型烹飪。

3. 布拉塔芝士開心果羅勒貓耳朵麵：經典青醬，奶香濃郁

羅勒青醬是意大利麵中極為經典的醬汁，chef在其中加入了開心果熬煮，貓耳朵麵的邊緣厚、中心薄，凹陷處正好能兜住青醬，出爐時還撒上了堅果碎，口感層次豐富不少。

在萬象天地裏巷吃最chill的brunch

1. 天鵝絨炒蛋與厚切培根：超厚培根炭火現烤

午餐時段正好放肆吃個肉肉brunch。

煙燻厚切培根，肥瘦分佈均勻，在高温炭烤之中形成讓人流口水的焦糖色，外脆裏紮實，麵包亦烤至微焦，與覆蓋其上絲滑柔軟的炒蛋，一同入口，既有肉香，又有輕盈感。

2. 北非番茄焗蛋：番茄流心蛋組合

一鍋濃郁的番茄芝士湯裏藏了顆流心蛋。番茄、蒜末與洋葱翻炒出香氣，打上一顆雞蛋便入爐焗烤。吃前記得先劃破流心蛋，金黃的蛋液混合番茄芝士抹在法棍上，入口酸甜惹味。

3. 鴨火腿無花果沙拉￥88

風乾鴨火腿片+無花果+香草麵包丁，搭配芝麻菜等鮮蔬與大量堅果，最後混入意大利香醋汁。非常清爽，特別適合炎熱的夏天。

HIDING獨家必吃菜

1. 意大利海鮮燴飯￥238

主打地中海海鮮燴飯，chef巧妙地用五常大米+小麥梗來模擬當地夾生米口感。

生米炒香加入龍蝦高湯、海膽黃油燴成一鍋濃稠的鐵鍋飯，頂部的海鮮經過碳烤，帶了一絲煙燻味，吃前擠入檸檬汁，顆粒分明的米飯飽吸湯汁，很有嚼勁。

2. 焦糖鵝肝布蕾｜海鹽荔枝冰沙￥88

TOP1必吃菜，法式鵝肝布蕾以火槍炙烤出如同玻璃般輕薄的焦糖脆殼，一敲即碎，鵝肝質地就像雪糕一樣，抹在麵包片上，甜鹹脆軟同時衝擊味蕾。

搭配的海鹽荔枝冰沙可以輔助解膩。

3. 阿根廷草飼短骨戰斧牛扒￥358

選用阿根廷草飼肉眼，份量超大，可以兩人share。烤爐温度高達500℃，能瞬間鎖住牛扒本身水分，油脂也在此刻剝出。

推薦五分熟的吃法，表層是漂亮的焦褐色，切開後粉裏透紅的肉嫩得出汁，帶着筋膜咀嚼很有彈性。

4. 熟成牛舌薄片￥108

經過乾式熟成的牛舌切成薄片，紋理細膩，口感柔嫩，卷着炸牛筋、黑松露芝士醬、漬芥末籽一同食用，好像在吃刺身。

5. 低温慢煮三文魚￥138

厚切三文魚以48℃的低温油浸，魚肉吃着會有豆腐般嫩滑的口感，頂部是辣椒堅果製作的脆片，貴州番茄酸湯作為打底，入口潤口酸鹹。

6. 碳烤牛骨髓￥98

牛骨髓上桌火炙，火焰將迷迭香的神秘帶到骨頭之中，因為骨頭夠粗，骨髓烤過以後也不會幹。挖一勺骨髓抹在蕎麥麵包片上，再加一勺芫荽辣椒，凝脂入口即化。

7. 碳烤豬鼻筋￥88

連接着豬鼻軟骨的豬鼻筋，每頭豬僅有兩條，高温炭烤過後，外表微焦，咬在嘴裏彈力十足，是下酒好菜。搭配的樟樹港辣椒也很香。

8. 小吃、甜品全天候供應：約會下午茶or入夜小酌，都適合👇👇👇

從白天到夜晚，在HIDING的餐單上都能找到合適的食物。它家的主廚特製甜品，會不定期更換，最近能吃到香蕉巧克力蛋糕，內層有最近特別火的可麗卷，顏值很高。

白天brunch，入夜小酒館

在萬象天地裏巷開了5年的HIDING，是深圳2024必吃榜餐廳，無論是午後，還是夜晚都很好坐，在喧鬧之中的一隅靜壤。

主打地中海與亞洲風味融合料理，不循規蹈矩的菜單，常常都能翻閲出驚喜。極大面積的酒瓶牆，在霓虹初升時，氛圍感十足。

HIDING

點評人均：人民幣188元

地址：南山區萬象天地裏巷美食街NL151

交通方式：地鐵1號線高新園站A口

營業時間：11:30-次日1:30

