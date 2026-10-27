深圳美食｜上海人氣柴火餐廳　麵包72小時慢冷發酵必點牛肉帕尼尼

上海柴火餐廳華南首店開進深圳萬象城。



主打：柴火麵包＋柴火Brunch

72小時自然慢冷發酵麵糰，柴火烤爐烤麵包、烤披薩、烤肉，深圳最有煙火氣的麵包餐廳。

到店必點巨型酸麵糰三明治＆柴火披薩

上海最火「柴火餐廳」，O'mills，最早掀起Brunch風潮的原創餐廳，開進深圳灣萬象城。為了還原最純粹的穀物香，店內堅持使用自家石磨現磨麵粉，靈魂是那份自家培養野生酵母。這裏的酸麵包是當之無愧的招牌，歷經72小時的慢冷發酵，焦脆的深色外殼下，包裹着由於天然酵母呼吸產生的不規則氣孔。

如果你是第一次嘗試酸包，推薦這裏的三明治套餐。相比普通麵包，它掂在手裏沉甸甸的，是天然酵頭帶來的紮實誠意。

1. 超級牛肉帕尼尼

門店點單TOP1

如果要在菜單裏選一個「盲選不踩雷」的王者，那一定是超級牛肉帕尼尼。

以自家的酸麵糰麵包為基底，經過鐵板壓烤，表面呈現誘人的金黃焦脆。內裏是烤牛臀肉與慢燉牛肉雙重疊加，羽衣甘藍、烤甜椒、酸黃瓜、醃製泡菜解了膩感，趁熱咬下，皮脆內軟。

2. 水波蘭皇蛋牛油果鄉村酸麵糰三明治

鮮牛油果醬×水波蘭皇蛋

以野酵母酸麵糰鄉村麵包為基底，綿密的現切牛油果疊加濃郁牛油果醬，雙重細膩鋪展，輕輕劃開頂端的水波蘭皇蛋，金黃蛋液順着麵包紋理流淌。鄉村吐司温潤的微酸，恰到好處地襯托出蘭皇蛋的乳香與牛油果的清甜。

3. 慢煮牛肉水波蛋酸麵糰三明治

炙烤酸麵糰三明治，牛肉柴火慢燉

慢煮牛肉歷經數小時燉煮，纖維酥爛入味，每一絲都裹滿了肉汁。基底是招牌的野酵母酸麵包，抹上厚厚的牛油果醬，再卧上一枚晶瑩的蘭皇水波蛋。切開瞬間，金黃蛋液如流沙般包裹住牛肉，中和了特製醬料的濃郁。自製酸黃瓜的脆爽不時躍出，清爽解膩。

4. 瘋狂牛肋排菌菇三明治

慢燉牛肋排×鮮菌菇×洋葱圈

慢燉牛肋排酥爛入味，搭配大火翻炒後的鮮嫩菌菇，夾入酥脆的洋葱圈，層次感瞬間拉滿。濃郁肉汁滲入酸麵包內，每一口都嚼勁滿滿。

5. 黑松露披薩

黑松露與柴火烘烤是絕配

作為店裏的常青樹，黑松露與柴火烘烤的焦香味是絕配。選用高品質黑松露，搭配濃郁奶香的芝士，均勻鋪陳在輕盈且富有韌性的酸麵糰餅底上，每一口都能嚼到松露特有的香氣。

6. 可選雙拼披薩

白味噌厚切三文魚披薩×梅乾菜披薩

店裏的披薩可以選擇雙拼，一次吃到兩種味道。

白味噌厚切三文魚披薩，日式鹹甜風味與厚切三文魚的豐腴油脂交織，整體口感在濃郁中透着一絲高級的清爽。還有一款特別的梅乾菜披薩，鹹鮮的梅乾菜中和了芝士的厚重，口感層次豐富。

在庭院花園餐廳全日吃飯指南

在綠植環繞的庭院花園餐廳裏，不僅能吃到慢發酵的麵包早午餐，亦能品味柴火炙烤的豐盛晚宴。

1. 看起來像意麵

節瓜模擬意麵口感

節瓜削成長絲，模擬出意麵的輕盈口感。冷食的做法，讓節瓜在蘑菇醬的包裹下更顯清脆冰涼。搭配牛油果的綿密、小番茄的酸甜，還有松子果仁增添油脂香氣。

看起來像意麵：節瓜模擬意麵口感。（深圳吃貨小分隊提供）

2. 脆皮烤雞芹根泥

柴火現烤乾式熟成走地雞

晚餐時段的重頭戲，是這道脆皮烤雞芹根泥。熟成工藝凝聚了肉質的鮮甜，再送入柴火爐高温炙烤，逼出油脂，成就瞭如蟬翼般酥脆的棕色雞皮。搭配細膩如綢緞的芹根泥，鎖住的肉汁豐盈滑嫩，入口還有炭火煙燻的香氣。

3. 櫻桃谷鴨

晚餐限定，柴火烤製

油脂豐盈的櫻桃谷鴨，高温鎖住肉汁，鴨皮烤至琥珀般透亮焦脆。炭火的煙燻氣息層層沁入緊實的肉質，每一口都伴隨着濃郁的油脂香。

4. 新疆黑桑葚康普茶

靈感特調

新疆黑桑葚康普茶，新疆黑桑葚的營養餵養100%康普茶原液發酵而成，清甜與微澀的茶韻、輕盈的氣泡感交織。酸甜適口，解膩促消化。

5. 水果奇亞籽布丁碗

水果奇亞籽布丁碗，果香、奶香與穀物的脆感交織。一碗顏值擔當，清爽開啟元氣一天。

甜品推薦👇👇👇

72小時慢冷發酵麵包系列

O'mills系列麵包，堅持用石磨現磨麵粉和自家培育的野生酵母。麵糰經過72小時慢冷發酵，相比普通麵包，它的麵筋強度更強勁，氣孔發酵更自然，每一口都能吃出麥香。

+ 2

1. 原味野酵母酸麵糰鄉村麵包

原味野酵母酸麵糰鄉村麵包，這是店裏最純粹的一款麵包。只用麵粉、水和鹽，依靠自家培養的野生酵母自然發酵而成。外皮在柴火烤爐中變得硬朗焦脆，內裏卻保持着濕潤的彈性。這種最基礎的味道，是很多老客回購的首選。

2. 新疆黑小麥酸麵糰大鄉村

原料來自O'mills自家新疆農場，新疆黑小麥磨成麵粉。黑小麥富含花青素，其獨有的穀物香氣比普通小麥更深邃，在野生酵母的長時發酵下，散發出一種質樸而厚實的微酸。麵包個頭紮實，外殼硬朗，內裏韌性十足。

3. 兩種芝士酸麵包

如果想嘗試口感更豐富的酸麵包，可以試試這款兩種芝士酸麵包。麵包基底用的是法國麵粉，點睛之筆在於古老耶芝士與帕馬森芝士的搭配，奶香混合着麵包淡淡的鹹味。

4. 生酮無麩質麵包

生酮無麩質麵包，無糖無油配方，用純正杏仁粉與車前子殼粉代替傳統麵粉，不僅無麩質，更具有極強的飽腹感。配合自家野生酵母的自然發酵，在保持生酮友好的同時，依然擁有紮實的嚼勁。

5. O'mills特色麵包：肉桂卷、橄欖佛卡夏

除了招牌的酸包，店裏的幾款經典麵點也值得嘗試。O'mills肉桂卷是店裏的人氣常客，採用英國傳統家庭配方製作的肉桂醬，每一層都卷得紮實。O'mills橄欖佛卡夏，採用酸麵包製作工藝，大氣孔，咬一口，橄欖的清鹹與橄欖油的香氣四溢，簡單卻極耐咀嚼。

華南首家都市裏的庭院花園

O'mills華南首店，落地深圳灣萬象城。在城市中心，在鋼筋水泥間構建出一座會呼吸的半戶外花園。

半戶外庭院花園，流動的自然美學

室內有大量的綠植與木質傢俱，微風穿堂而過，草木的清香與現烘麵包的味道交織在一起。白天，陽光穿過綠植投下斑駁影跡，是鬆弛的Brunch聖地；入暮，柔和的燈光與柴火爐裏的紅火相映成趣，花園搖身一變，成為浪漫的深夜庭院。

+ 2

英國鄉村復古美學

室外選用了英國鄉村復古座椅，復古與自然的碰撞，不僅讓日常用餐變得極具儀式感，更讓門店的每一個角度都自帶濾鏡。花園用餐，看光影在綠植間流動，享受寧靜與愜意。

O'mills Sourdough Bakery＆Bistro（深圳灣萬象城店）

地址：南山區粵海街道海德一道1218號深圳灣萬象城C區西苑L1層CL118

交通：地鐵13號線 後海站K2口

營業時間：08:30-22:00

人均：￥121

