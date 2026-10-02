南山美食｜牛扒好評榜TOP1　6種果木烤製　必點短柄戰斧焦香爆汁

柴火和牛專門店來了。



直火升降牛排爐，3人同時烤牛排

藏在華僑城的澳洲和牛專門店，只用柴火烤牛排。後廚有一套專門為牛排打造的直火升降烤爐，通過調整高度來調整牛排離火的距離，讓不同厚度、不同部位的牛排，都能找到合適的火候。

人均100+，吃澳洲和牛

這家店值得一個牛排愛好者反覆去吃，金產直、sher射、石斧，這些高端和牛品牌，店裏都是一手貨源。

除了經典3大部位，還有很多特色部位可選，等級豐儉由人，最低88元人民幣就能吃到。店裏還有28天起步的乾式熟成牛排，給對風味有執念的深度愛好者。

6種果木，柴火烤肉

柴火用到了6種果木：棗木／荔枝／蘋果／香梨／櫻桃／核桃木，不同果木燒出的香氣。獨家6重果木複合碳烤工藝，混合明火烤製，賦予牛排獨特果香層次。

必點4大招牌牛排

1. 澳洲短柄戰斧M5＋

¥399／份

¥399就能吃到戰斧了。28天熟成的M5和牛短柄戰斧，上爐後用果木明火高溫炙烤，表面形成一層焦香脆殼，切開之後裏面依舊保持肉汁。

一口下去，熟成帶來的風味、明火烤出的煙火氣，還有和牛本身的油脂香在口中交織。

2. M10＋「金產直」純血眼肉

¥588／份

M10+已經是和牛等級中的頂配級別。這塊純血眼肉最大的特點，就是豐富而均勻的脂肪分佈，能直觀感受金產直和牛的直觀特點：黃油香氣爆發力突出，帶有明顯鮮甜尾韻，雪花表現優秀，入口柔潤。

3. 純種「樂天」和牛板腱 M7

¥198／份

雖然板腱不屬於三大經典部位，但純血M7的等級，已經讓它的風味足夠碾壓不少菲力和肉眼。板腱也叫牡蠣肉，肌理明確，咬感強，是很適合新手的一塊特色部位。

純種「樂天」和牛板腱 M7（深圳吃貨小分隊提供）

4. 「Sher射」和牛銀標戰斧

¥1288／份

射和牛，來自澳洲頂級全血和牛牧場，整塊戰斧上桌，本身就很有儀式感。大規格牛排保留骨柄，以果木明火進行整體炙烤。骨頭能夠在烤製過程中提供一定的香氣與風味，同時大塊肉體更考驗火候控制。

炭烤後再進行切分，可以看到不同位置在脂肪、肌理和口感上的細微變化。邊緣焦香更重，中間則更加柔嫩多汁。

一個人來吃必點招牌冠軍和牛漢堡

既然是澳洲和牛專門店，就連店裏的漢堡，肉餅也要用澳洲和牛。兩層和牛肉餅疊在一起，肉感紮實，咬下去有明顯的汁水和油脂。漢堡胚用的是專門定製的布里歐修麵包，充足的黃油香氣，與和牛的豐厚肉香相得益彰。

不止牛排，還有這些必點

1. 澳洲塔斯馬尼亞和羊戰斧

近期上新的澳洲塔斯馬尼亞和羊戰斧，也值得一試。保留完整骨柄，直接上果木明火。選用的羊種來自澳洲塔斯馬尼亞，這座被南大洋凜冽海水環抱的海島，羔羊在開闊牧場上漫步，採食三葉草豐茂的草場，令羊肉也有了特別的脂肪風味。

2. 碳烤M7和牛肋條

肋條本身就有比較豐富的脂肪和肉感，經過炭火烤製之後，油脂慢慢融化，邊緣帶着焦脆口感，裏面則依舊有汁水。這份M7和牛肋條不需要太複雜的醬汁，直接吃更能感受到和牛本身的肉香。

3. 冠軍和牛肉醬意麵

牛排店裏的意麵，也用上了和牛。和牛肉醬經過熬煮後，肉香充分融進醬汁裏，再裹住每一根意麵。相較單純的番茄意麵，整體風味更加醇厚，也讓牛肉成為主角。

4. 冠軍和牛菠蘿飯

和牛肉餅與菠蘿放進一碗裏，酸甜的果香剛好可以中和牛肉的油脂感。牛肉增加肉香，菠蘿帶來清甜和微酸，整體吃起來反而很開胃。

5. 法國深海銀鱈魚

不想全程吃肉，中間可以來一份法國海域銀鱈魚，肉質細嫩柔潤。在風味濃郁的和牛之間穿插品嚐，平衡肉的厚重風味，溫潤的魚肉剛好中和和牛濃烈的脂香。

6. 黑虎蝦鮮蔬沙拉

大隻黑虎蝦搭配新鮮蔬菜，蝦肉彈嫩，蔬菜清爽，一份清爽的沙拉剛好解膩。

約會小酌必點菜

除了這些招牌，菜單也覆蓋了完整的用餐場景。還有手工奶油南瓜湯、炸物拼盤、黑松露薯條、碳烤焦糖鳳梨，拿來收尾剛剛好。

從蛇口開到華僑城，南山區牛排好評榜TOP1

這家店叫牛也有火，是深圳牛排愛好者們，想以高性價比過癮的「秘密基地」。採用牧場直供的方式，把澳洲和牛帶到深圳。相比普通牛排餐廳，這裏更注重把肉以簡單、樸素、以及更高性價比的形式呈現。

澳洲品牌牧場和牛，可發全國

除了到店吃，店裏的牛排也可以直接快遞發往全國，想在家吃同款也能買回去自己烤，還很適合節日送禮。

牛也有火．澳洲冠軍牛排．果木炭烤

點評網人均：¥104／人

華僑城店地址：南山區華僑城創意文化園北區A1棟113號（距地鐵2號線僑城北地鐵站B口560m）

營業時間：11:00-14:30,17:00-22:00

蛇口店地址：南山區蛇口南海玫瑰園二期北門南海匯一樓海邊（距地鐵東角頭站A口步行790m）

營業時間：10:30-14:30,17:00-21:30

