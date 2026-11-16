台灣旅遊｜馬祖三天兩夜行程　燈塔/媽祖巨神像　必食特色美食

台灣馬祖的「藍眼淚」舉世聞名，甚至被列為「世界15大奇景」之一，所以每年4到6月都有許多旅客是衝著這點而飛馬祖的（其實3到9月都蠻有機會可以看到的），秋天和冬天這段期間相對屬於馬祖的淡季，遊客就不會那麼多，不過難道淡季就很不適合去馬祖旅遊嗎？



其實這點真的見仁見智，像是「機票＆住宿＆團費相對便宜許多（許多旅行社都會祭出秋冬優惠方案）」、「避開人潮，許多景點幾乎都可包場拍時尚大片」、「用實惠的價格大啖秋冬肥美的海鮮美饌與其他馬祖特色小吃」都是秋冬遊馬祖的優點，所以今天就以我近期遊馬祖南竿、北竿與東莒的體驗為例，與你們好好分享一下這個季節去馬祖旅遊可以安排怎麼吃、怎麼玩～

下一站天后｜跟著媽祖遊馬祖

首先跟大家分享一個期間限定的活動！就是大家只要在這個月的月底前前往馬祖旅遊的話（活動期間是2026年10月15日到11月30日），有個名叫「下一站天后｜跟著媽祖遊馬祖」的好康活動，大家只要到馬祖九間活動合作宮廟或「福澳碼頭旅運大樓服務台」，即可免費領取「馬祖朝聖護照」，帶著護照走訪馬祖九座媽祖廟，參拜祈福、蓋上各宮專屬印章，護照內的九宮格連成幾條線就可以免費兌換幾盒活動限定款的盲盒（最多換三盒），盲盒的盒裝物如照片（下圖1）所示。

p.s.即使你們錯過了這活動也沒關係，「馬祖卡蹓趣的官方粉絲專頁」常常推出各式各樣豐富、有趣的活動，強力推薦規劃馬祖行程時可以先上去逛一波



南竿景點：金板境天后宮

當天我們飛抵馬祖的南竿機場以後就開始了一連串豐富又充實的行程，首先第一站來到的是「金板境天后宮」，這裡雖然並非那種華麗雄偉的廟宇，但是保留了珍貴的閩東建築特色，有著一股迷人的古樸氣息，而且廟裡供奉的是「少女媽祖」（一般媽祖廟裡的媽祖像大多是年長女性的形象），兩側的神龕還採用了「廟中廟」的形式，彷彿在大廟之中又設置了小型廟宇，都是十分罕見的特色。

這裡是屬於「下一站天后｜跟著媽祖遊馬祖」的九座活動廟宇之一，你們可以拿出「馬祖朝聖護照」來收集戳章！（這九座媽祖廟現場也有提供馬祖朝聖護照，不過數量有限）

p.s.現場還有販售非常可愛的金板境天后宮限定款媽祖小神衣香火袋，很值得收藏喔～



南竿美食：津沙村榕樹下快炒店＆津沙香草．點心．冰品

這次的行程我們蠻重視一面走訪聚落並深入了解地方文化，一面也不忘滿足口腹之慾、品嚐各種馬祖特色美食的，因此下一站我們來到南竿的「津沙聚落」，品嚐了在地名店「津沙村榕樹下快炒店」的美味「𧋘餅」！它是一種用在來米的米漿製成的餅，裡面包了牡蠣、米粉、荷包蛋、堅果、小白鯧等食材，並下鍋酥炸而成，大口咬下口感豐富又鮮美，十分有飽足感～

另外附近還有一間「津沙香草．點心．冰品」，我那天喝了那裡的「蜂蜜老酒冰沙」，甘甜爽口、帶著淡淡的老酒酒香，也很推薦你們點來試試！ 預訂海島假期

南竿景點：津沙境天后宮

會特地來到「津沙聚落」還有一個原因，就是這裡的「津沙境天后宮」也是「下一站天后｜跟著媽祖遊馬祖」的九座活動廟宇之一。

裡頭供奉的是「黑面媽祖」，而且傳聞中這裡早期供奉的媽祖原本是素白臉色，後來在民國時期重建廟宇時，負責雕塑神像的台籍師傅夢見媽祖顯現黑面形象，後來才依這個形象重新塑造媽祖神像，從此形成津沙境天后宮獨特的黑面媽祖信仰。

南竿景點：馬祖境天后宮

接著我們驅車來到「馬祖境天后宮」，下車後可以先在港邊拍攝一下裝置藝術以及遠拍高達28.8公尺的「媽祖巨神像」。（午餐以後我們也會直接搭車上去近距離感受「媽祖巨神像」的莊嚴以及雄偉）

「馬祖境天后宮」又名「馬祖天后宮」或「馬港天后宮」，它算是全馬祖最重要的媽祖信仰中心，也是「馬祖」這個地名的由來。

這裡最值得仔細參觀的地方，就是正殿供桌前方的「媽祖靈穴」，相傳這裡是媽祖遺體安葬的地方，然後這裡也是馬祖最有規模的媽祖廟，參考中國福建湄洲媽祖祖廟的建築形式，結合兩岸三地的傳統工匠共同完成，龍柱石刻、浮雕門神、斗形木塊、宮殿式屋頂都值得大家細細品味。（這裡當然也是「下一站天后｜跟著媽祖遊馬祖」的九座活動廟宇之一，記得拿出護照來收集戳章）

「馬祖境天后宮」的宮廟旁邊還有一間媽祖文創商品販賣部，那天我們有進去逛了一圈，種類豐富、設計精美，而且定價也很合理，有興趣的話可以去參觀選購喔～

南竿美食：馬港香林小館

中午我們安排在馬港觀光商圈一間曾被「500碗」推薦的「馬港香林小館」用餐，這裡以道地馬祖與福州風味家常料理聞名，我個人推薦的必點美食是「鼎邊糊」，裡面吃得到純米漿研磨製成的米漿糊，然後還加入了小魚乾和豬腸，走的是清爽路線，沒有很重的調味，吃得出食材天然的風味，另外這裡還有販售「黃金地瓜餃」，吃起來外脆內軟Q，造型討喜，裡頭包了黑糖粉、花生粉、白芝麻，我覺得也算是非常有在地特色的馬祖甜點。

南竿景點：媽祖巨神像

飯後我們前往附近的山坡上的「媽祖巨神像」，它是全馬祖最巨大的媽祖像，據說由365塊花崗岩所組合而成，象徵著「365日、日日平安」，底下有一個「祈福坑道」，入口處特地設置了一個神轎，出入就有如「鑽轎底」的儀式一樣，有受到媽祖加持與護佑的意涵。

南竿美食：小柒咖啡｜無事 SEESEA夕陽海景咖啡

朝聖完「媽祖巨神像」以後，推薦可以到下面不遠處的「小柒咖啡｜無事 SEESEA夕陽海景咖啡」去喝杯咖啡或者吃下午茶，這裡的特色是門口有一大片觀景平台，可以用270度的視角來欣賞海景與海平線視野，天氣好的時候還可以觀賞到超夢幻的海上夕陽美景喔～

這裡的咖啡除了選用高品質的咖啡豆去研磨以外，還有像是「馬酒冰釀咖啡」、「老酒拿鐵（喝起來有誘人酒香，但是不含酒精成份）」等一般台灣本島的咖啡廳絕對喝不到的品項，值得大家細細品味，另外還有可以自己淋上老酒咖啡濃縮萃取液的冰淇淋跟裹上黃豆粉的「苞當米時（類似麻糬、湯圓的口感）」都是這裡人氣很旺的下午茶甜品，搭配酒香系列的咖啡十分合拍。

「小柒咖啡」還有推出一系列質感極佳又很有特色的周邊商品，像是「高粱風味濾掛咖啡」、「馬祖老酒風味濾掛咖啡」、「馬祖老酒風味咖啡豆」跟「馬祖老酒濃縮咖啡隨行萃禮盒」等各種禮盒，有興趣的話都可以慢慢參觀選購。（有任何想詢問的，老闆也會很樂意回答與介紹他們的產品）

南竿景點：依金那糕餅博物館

下一站我們來到的是「依金那糕餅博物館」，這裡是馬祖第一家以糕餅文化為主題的觀光工廠與博物館，入內後可以先來一杯免費招待的「金銀花茶（它算是馬祖的一種傳統養生涼茶，清香又退火）」，有一區可以看到創辦人的創業故事以及馬祖當地的糕餅文化與飲食特色。（還可以學到幾句馬祖俚語）

館內設有透明開窗設計的全自動跟半自動的生產線，讓遊客能親眼看見數款產品的製作過程，不過更吸引我的是後面特色商品的展售區！

有些朋友好像對馬祖有什麼特產一點概念都沒有，不過你們來到「依金那糕餅博物館」可以看到五花八門的特色產品，除了高粱酒以外，喜歡糕點類的朋友我推薦可以購買「馬祖酥」或「芙蓉酥」，然後老酒系列的各種麵食也都推薦買來嚐嚐。（我那些常常去馬祖 旅遊的同業夥伴都推薦我一定要買「老酒麵線」）

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南竿美食與DIY體驗：林義和工坊

第一天的晚餐我們是安排在四維村的「林義和工坊」享用，不過那裡並非只是單純的一間餐廳而已，業者還提供了「老酒DIY」的體驗，我們當天就自己動手來釀造了老酒。

p.s.想體驗老酒DIY必須先致電預約，電話號碼是(08)362-2455，然後10人即可成團，若散客湊不滿10人的話也可以致電詢問是否可以拼團



這DIY簡單來說就是用糯米、酒麴、純淨的水等原料去均勻混合，難度不算很高（不過帶回家以後還要持續進行翻攪等步驟，並非帶回家以後就可以直接喝。），過程中達人還會解說非常多關於釀造老酒的知識，但是就等大家實地體驗時再聽達人娓娓道來，我寫在這裡的話內容會太落落長了。

「林義和工坊」是有提供無菜單料理的合菜的（有興趣的話請提早致電去預約、洽詢），內容主要是傳統閩東式的料理，而且多數菜色都是在其他馬祖的餐廳也吃不到的那種，非常值得一試！

當天我們有吃到開胃菜的「四喜拼盤」，然後「沙拉軟絲」吃起來也是清爽可口，軟絲極為Q脆，「老酒ㄧ品鍋」甘醇中又帶著溫和的酒香味，裡頭吃得到全雞、豬腳、雞蛋和貝柱等食材，口感跟風味都非常有層次，建議可以搭配麵線一起品嚐。

再來看到的是「鰮魚蒸肉佐地瓜飯」，那個「鰮魚」有經過醃漬的處理，帶有獨特的鹹香滋味，底下的五花肉跟豆腐都吸收了醃鰮魚的精華，非常下飯，然後還有一道「茄汁大蝦」，蝦肉緊實又有彈性，搭配酸香的茄汁與蒜蓉，也讓人吃得吮指回味。

「香酥鴨」上桌後會有服務人員幫忙剪開、方便大家分食，吃起來的口感表面卡滋卡滋的非常酥脆，但是肉質保有嫩度，並不會太乾柴，然後那碗「瓜白」我本來以為是菜名看錯了，結果它真的叫做「瓜白」，是馬祖傳統婚宴上的一道經典手路菜，由黃魚的魚肉和白菜等食材一起熬煮成鮮美的羹湯，喝起來清甜順口又暖胃，再來「酥炸鮸魚」，那個鮸魚聽說是馬祖的四大好魚之一，肉質細緻又肥美（尤其秋冬的時候脂肪特別豐富），炸過以後外酥內軟，好吃極了，餐後甜點的「炸湯圓」也不錯吃。

「林義和工坊」也有推出很多自家生產的周邊商品，同團的夥伴大推「XO蘿蔔辣醬」，我那天也買了一罐回去，裡頭添加了干貝、蝦仁、柴魚，吃起來真的辣度夠高而且拌麵、拌粥、炒菜的時候加入都非常適合！

南竿住宿推薦：璞宿商旅

這趟旅程我們入住的是位於南竿介壽村的「璞宿商旅」，今年已正式通過交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動的雙認證，榮獲「SGEQC永續品質認證」銀級與「ISQM國際服務品質認證」銀級，然後聽說「介壽村」算是全南竿最熱鬧的一個區域，「璞宿商旅」的隔壁就是適合早餐去覓食的「介壽獅子市場」，附近有7-11、全家便利商店也有各種小吃店和伴手禮店，生活機能真的很便利（以馬祖來說），然後房間空間我覺得蠻寬敞的，也有供應早餐，大家自助旅行的話可以參考看看。

隔天早上我們安排到「介壽獅子市場」的二樓去尋找有沒有什麼比較有在地特色的早餐攤位。（下圖4中的「馬祖好咧餛飩」我同團的吃貨夥伴說超好吃，她每次來馬祖都會帶個幾盒新鮮餛飩回家去煮，然後這個市場的營業時間是上午6:00~10:00，大家要來吃早餐的話不要睡太晚）

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南竿美食：阿妹的店

後來我們一行人是安排在照片（上圖2）中這間「阿妹的店」吃早餐，這裡主打的是一種源自福州的「鼎邊糊」，老闆娘以在來米自製成米漿，下鍋時會沿著邊緣淋一圈，米漿凝固下鍋去煮，就成了深受大家喜愛的美味。

我覺得這裡的「鼎邊糊」吃起來相當鮮甜，而且料多味美，如果你們點綜合版的可以一次吃到手工燕餃與手工魚丸（我們是分開來點），讓口感更為滿足，「米粉湯」喝起來非常鮮美，有加入煎白帶魚塊、地瓜、大白菜等食材，也很推薦，另外還有一種採小盅慢火細燉的「炖罐」，它的風味融入排骨和中藥材的精華，甘甜又醇厚，你們如果還吃得下的話也可以點來試試。

餐後我們前往「南竿福澳港」，準備搭乘一早的船班前往以閩東傳統聚落、百年古蹟與海蝕地形而聞名的「東莒」。

從南竿前往東莒的船班大約航程55分鐘，會不會暈船這點要看當天的海相以及個人體質，如果是易暈體質的話建議搭船前可以先吞一顆暈船藥／暈車藥喔！

東莒景點：東洋山步道

抵達東莒以後我們第一站前往的景點是「東洋山步道」，它位於東莒東側海岸，是一條以山海景觀聞名的特色步道。

這裡不像一般森林步道，沿途最大的特色是沿著海岸山崖及稜線興建，可以一邊欣賞島嶼地形，一邊眺望遼闊的台灣海峽，而且難度不算太高，聽說連七、八十歲的老人家也能輕鬆走完全程。

「東洋山步道」下方還有一處「神秘小海灣」因長年風化與強浪侵蝕，形成海蝕柱、海蝕溝與海蝕洞等特殊地景，據說也是觀賞藍眼淚的熱門地點。

東莒景點：福正聚落

下一站我們前往的是可以慢慢欣賞傳統閩東建築的「福正聚落」，這裡雖然沒有像北竿的「芹壁聚落」那麼熱門，但是很適合放慢腳步去感受石頭屋的歲月痕跡，而且整個聚落大概有三十隻左右的喵星人，有些完全不怕人、還會自己走過來討摸，真的是有夠療癒的～

聽說這裡過去曾是東莒人口最多、相當繁榮的漁村，居民主要以捕魚維生，不過隨著漁獲量減少、居民逐漸外移，加上駐軍人數縮減，福正聚落也慢慢失去過去的熱鬧景象，推薦你們來遊覽時可以把焦點放在觀察「閩東式石頭屋」上，這裡的屋子多以當地花崗岩等石材建造，牆面常見不規則石塊堆砌的「亂石砌」方式，屋頂則以「二落水」形式為主，算是有當地風情的建築特色。

東莒景點：福正境天上聖母廟

這附近有一座規模雖然說不上很大但是有著相當豐富歷史背景的「福正境天上聖母廟」，裡頭保存了45尊泥塑神像，神像的造型、服飾及手持法器各有特色，值得細細觀察，然後這裡也是「下一站天后｜跟著媽祖遊馬祖」的九座活動廟宇之一，記得可以拿出「馬祖朝聖護照」來蓋章喔！

東莒美食：一起在驛站＆華美美食

結束「福正聚落」跟「福正境天上聖母廟」的行程以後，我們來到「東莒莒光遊客中心」旁邊的「一起在驛站」歇歇腳、喝點飲料。（這裡其實也有供應像是紅糟炒飯、老酒麵線、披薩、意大利麵等正餐，而且Google評論的評價不差，但我們當天已經有另外安排午餐的餐廳了，所以在這裡沒有點太多的餐點）

那些我們一行人各自點了一些不同的飲料，還吃了業者自製的手工麥片餅乾，度過了愜意的早茶時光。

後來在地友人去外帶了東莒「華美美食」的「超大炸雞排」和「九萬蔥油餅加蛋」過來（「一起在驛站」禁帶外食，所以我們是在「東莒莒光遊客中心」外面的半露天座位吃），我覺得雞排吃起來真的超香，炸粉是古早味傳統的那一種，本身醃漬略帶甜味，但搭配胡椒鹽超級涮嘴，下鍋油炸過的蔥油餅加了兩顆蛋，搭配特調的醬汁也很銷魂，兩種我都大推！！！

東莒景點：大砲連觀景台

飽餐一頓以後我們來到了下一個景點 – 「大砲連觀景台」，這裡的正式名稱是「莒光55據點」，過去是東莒島重要的海防軍事陣地，不過現在已經沒有軍隊駐守，但有保留兩座8吋榴彈砲，旁邊又可以眺望海景以及鬼斧神工的海岸地形，也是很值得一遊。

東莒景點：東莒島燈塔

從「大砲連觀景台」步行一會兒即可來到東莒知名的「東莒島燈塔」，它是台灣現存年代最久遠的西式石造燈塔，也是馬祖著名的國定古蹟，高度約為19.5公尺。

東莒景點：東犬燈塔展示館

「東莒島燈塔」附近有一間聽說去年才完成重新裝修的「東犬燈塔展示館」（東莒島燈塔又名東犬燈塔），雖然坪數不算很大，不過珍藏了許多早期的燈塔零件、儀器設備，大家可以順路來參觀一下。（在館內有一扇門可以用絕佳的角度拍攝燈塔外觀以及外面那一道白色防風矮牆）

東莒美食：船老大巧屋餐廳

中午我們安排在「船老大巧屋餐廳」用餐，當天帶我們大夥兒在東莒遊覽一整天的也是「船老大」的創辦人本人，他們除了可以提供導覽跟食宿以外，其他還有出租機車跟9人座、碼頭接送、海釣諮詢、釣點介紹、代客冰魚、誘餌零售等服務，基本上可以說是有求必應了啦～大家如果在東莒還有什麼其他方面的需求也都可以直接跟他們洽詢喔！

在這邊用餐基本上也推薦提早致電或在「船老大的粉絲專頁」私訊預約，菜色內容可以依人數和預算做調整，像我們當天吃了鮮甜的「炒大蝦」，「蠑螺」口感Q彈有勁又鮮甜，「佛手」屬於一種會住在石縫裡的貝類，剝開以後，裡頭的貝肉呈現淡紅色，味道跟蛤蠣有一點點像但更重口味些，「油雞」嫩度還不錯。

「清蒸黑毛」肉質細膩又富有膠質，這個季節吃起來格外肥美豐厚，然後「老酒麵線」除了迷人的陳年酒香以外，還加入了紅糟肉絲以及大量的煎蛋，是道讓人回到台灣本島以後還會時常想念的好料（難怪很多遊客都必買一堆伴手禮店的老酒麵線回家），「紅燒五花肉」燉得鹹甜惹味，還加入了涮嘴的酸菜，我個人也很喜愛。

那天還吃到了有「海鋼盔」之稱的「斗笠螺」，口感又Q又脆還帶著特殊的鮮味，然後「絲瓜中卷」一人可以吃到一尾完整的中卷，肉質有厚度又不會太難咀嚼，吃得出是很新鮮的那一種，湯品的部份當天提供的是一口氣可以吃到多種手工丸子的「肉燕魚丸湯」，然後炒地瓜葉我想應該就不用贅述了～

餐後可以在斜對面的壁畫牆拍照、打卡一下，上頭繪製的燈塔就是我們稍早有去參觀的那座「東莒島燈塔」。（聽說這是近期才畫好的）

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東莒美食：找茶

接下來馬祖在地友人帶我們前往附近的一間「找茶」喝手搖飲（這裡同時也是一間民宿），聽說是一間在地的名店，很多南竿、北竿等離島的客人甚至會整箱、整箱訂購這裡的飲料然後透過船運的方式載過去喔！

這裡主打的飲品是「仙草奶凍（有受到很多知名媒體的報導）」還有古早味的「蛋蜜汁」，不過因為我有乳糖不耐症，喝奶類的飲品比較容易拉肚子～所以我那天點的是「鮮柚綠茶」，口味也還不錯，更加分的是這裡用餐環境很舒適，採光又明亮，也沒有用餐時間的限制，很適合大家跑完上午的行程以後坐在這裡愜意地吹冷氣、喝冷飲、滑手機。

東莒景點：大埔石刻

當天我們在東莒餐廳的最後一個景點是「大埔石刻」，它是馬祖地區現存最古老且最大的摩崖石刻也是縣定古蹟，不過我覺得最好笑的是很多人第一次來到這個景點都會搞不清楚現場到底哪一個石刻指的才是「大埔石刻」，你們可以自己動腦猜猜看喔～

南竿美食與景點：Starbucks星巴克 馬祖門市＆南竿福澳港

從東莒的「猛澳港」搭船回到南竿的「福澳港」以後，我們安排前往「Starbucks星巴克 馬祖門市」aka「全台最靠北的星巴克」喝杯咖啡（就在港口的旁邊而已），這裡有販售馬祖限定的杯款，而且還可以走到二樓觀景平台去眺望整個港口的風光，天氣好的話可以在此觀賞火紅夕陽懸掛天空，金黃色的餘暉把整片海面染得璀璨的美景喔！

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南竿購物：頂好特產

在最靠北的星巴克時，同團的老司機們一直吵著要去「頂好」買歐咪呀給～我本來以為她們說的是「頂好超市」，到了現場才曉得原來是「福澳港」附近的一間「頂好特產」，這裡賣的在地特色零食種類不少，有的還有祭出優惠，像我們買的「馬祖限定 蒜味淡菜口味可樂果」就買五送一，加減可以省一些摳摳。

南竿美食：918馬祖風味餐廳

晚餐我們安排來到一間馬祖村的「918馬祖風味餐廳」，這邊的料理融合了馬祖在地飲食與福州菜特色，像是紅糟肉、紅糟鰻、老酒料理及芋頭米粉湯，菜色澎湃而且網路評價很高，非常適合多人聚餐、一起吃合菜。（這裡的老闆兼主廚「超哥」年輕時曾經在陽字號驅逐艦DDG-918服役，所以才會以「918」這數字為餐廳命名）

當晚的菜色幾乎每一道都色香味俱全，招牌的「芋頭米粉湯」以米粉與芋頭為主要食材，並加入了鱸魚、鯧魚、白帶魚等海鮮好料，還灑上大量蛋酥來增添香氣，鮮味中又帶著多層次的辛香味，讓人吃完一碗還想再來一碗，後來還加湯加了兩、三次，大家都愛不釋手，鹹香夠味的「蒜酥鹽酥蝦」香氣逼人，吃起來也很過癮，然後「茶燻雞」有煙燻的味道，肉質油亮鮮嫩、一點也不柴，非常好吃，「清蒸鮮魚」當天提供的是石斑魚（應該是吧？），肉質紮實又不失彈性，鮮甜又可口。

再來是膠質滿滿的「紅燒魚下巴」，口感軟嫩香滑，醬汁辣辣麻麻的，然後「桂花炒蟹」其實沒有加入桂花，而是把螃蟹與蛋液、洋蔥、蔥段一起拌炒，蟹肉都很大塊而且吃起來細緻又鮮甜，用紅糟去調味的「紅糟肉」下鍋酥炸以後外脆內軟、肥瘦適中，充滿紅糟溫潤的發酵酒香，我也很愛～

我不是一個很愛吃淡菜的人，不過「馬祖淡菜」與進口冷凍淡菜吃起來口感真的不一樣！咬下去特別有彈性而且還有爆汁感，濃郁的海味讓人著迷，「清蒸牡蠣」也是顆顆肉質飽滿，帶著純淨的海味，咀嚼起來特別鮮甜又肥厚，即使不沾醬都很好吃，最後一道應該是酥炸鵪鶉之類的吧？吃起來又酥又香，肉汁有被鎖在裡面，保有很好的嫩度。

南竿美食：福星老字號

行程最後一天的早上我們再次來到「介壽獅子市場」的二樓，買了照片（下圖1）中這攤「福星老字號」的油條，聽說這裡的老闆傳承數十年的老麵作法，現揉、現切、現炸，吃起來跟台灣本島一般那種硬硬脆脆的口感不同，有種外酥內軟的蓬鬆感，推薦你們可以試試～

南竿美食：萬家香2店

早餐只吃油條而已當然不夠滿足，所以我們又步行到附近一間「萬家香2店」繼續覓食！

這裡主要販售的是「狗麵」！！！不過你們放心～裡面並沒有加狗肉。它是由福州話「桿麵」的發音而得名的，純手工桿製的麵條吃起來Q勁十足，配上榨菜、木耳、肉絲、青菜與蔥花等，雖然沒有豪華的食材，不過卻讓人有越吃越涮嘴的感覺，我推薦你們來這裡可以直接點「狗麵套餐」，除了狗麵以外還會附一碗「招牌餛飩湯」，那餛飩也是每天手工包製的，肉餡鮮美不膩，大骨熬成的湯頭也很甘醇順口。

在「介壽獅子市場」附近的路口還可以看到當地居民在採購新鮮漁獲的熱鬧景象。

北竿景點：坂里天后宮

接下來我們一行人就搭船前往了北竿，下船後第一站前往的是離「北竿白沙港」不遠的「坂里天后宮」（當天天色不是很好，所以天空拍起來都陰陰的），這裡雖然規模也不大，但是有著閩東建築風格的封火山牆，加上醒目的黃色牆面，在北竿大道旁顯得格外突出，同時它也是「下一站天后｜跟著媽祖遊馬祖」的九座活動廟宇之一，記得拿出「馬祖朝聖護照」來收集戳章。

北竿景點：坂里大宅

再來這個是有百年的歷史「坂里大宅」，以前曾經被國軍徵調為軍方住所，不過現在王氏家族把它交給了「馬祖國家風景區」的人來整建與管理，一般遊客都可以自由入內去參觀。

p.s.「坂里村村民動員公約」應該是復刻舊時代的公約吧？感覺很像小時候「生活與倫理」課本中會出現的內容……



北竿景點：壁山觀景臺

下一站來到的是「壁山觀景臺」，聽說這裡海拔高達298公尺，是馬祖的第一高峰（但不用辛苦攀爬，只要搭車就可以輕鬆來到此觀景臺），天氣晴朗時，可以俯瞰后沃村、濱海而立的北竿機場、塘后沙灘、熱鬧的塘岐街道以及大坵、小坵、螺山、蚌山，也有機會看到飛機的起降。

北竿景點：戰爭和平紀念公園主題館

再來我們抵達了「戰爭和平紀念公園主題館」，這裡有展示跟戰地政務時期、漁村轉變、軍用品文物、島嶼防禦展演、模擬村落情境及冷戰歷史相關的內容，最裡面還有一個可以坐著眺望海景的空間。（不過那天能見度不高，所以視野沒那麼好）

北竿景點：螺山自然步道

不過當天更讓我印象深刻的行程是我們有走下去「戰爭和平紀念公園主題館」下方的「螺山自然步道」，那裡有著堪稱世界級山脊與懸崖的美景，單程約800公尺左右，但走起來有一點危險度（旁邊無護欄），下雨或風大時建議不要輕易挑戰！

北竿美食：慶卉食坊

雖然我們當天沒有走完「螺山自然步道」的全程，不過還是走到汗流浹背、筋骨痠痛，所以回到半山腰的時候在照片（下圖1）中那間「慶卉食坊」點了幾碗「冰粉（藍眼淚冰粉）」，據說老闆娘本身是成都人，冰粉算他們當地的日常甜品，不過嫁來馬祖以後有依馬祖人的口味與當地食材做了點改良，冰粉的果膠凍有用蝶豆花染色，還加入了米苔目、花生、葵花籽、莓果乾、西瓜等食材（每次去的食材不見得100%一樣），最後淋上紅糖漿與桂花蜜，吃起來甜蜜又消暑～好吃極了！

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北竿景點：千萬名廁

「戰爭和平紀念公園主題館」的不遠處（靠近停車場的位置）有一間公廁，聽說是斥資近千萬所打造的七星級廁所，大家到現場時不妨可以感受一下裡頭的豪華設施。

北竿美食：龍和閩東風味館

午餐我們安排在北竿無人不知、無人不曉的名店「龍和閩東風味館」，它是一間在地經營超過30年的餐廳，早期以烤鴨便當起家，後來逐漸發展成結合閩東料理、馬祖風味菜與台式燒臘的特色餐廳，店內空間寬敞，不過常常有團客包場，如果你們是一群人在北竿自由行然後想來這裡用餐的話，記得要提早致電訂位喔～電話號碼是(08)365-5576。

當天我們的桌菜是以「鴨藏三絕」為主的特色鴨宴，透過不同烹調方式，將鴨肉、鴨架及湯品分別呈現，首先上桌的是皮香肉嫩的「片鴨」，肉質你們只透過照片（上圖4）來看的話可能覺得普普通通，但我當天吃了以後真的有被驚豔到的感覺，肉質又鮮嫩又多汁，跟蔥段、小黃瓜一起包在荷葉餅裡頭大口咬下，真是過癮極了～

以鴨架及鴨肉熬煮的「酸菜鴨肉湯」喝起來甘醇又暖胃，多了的酸味讓它入口時感覺更清爽，然後「熱炒鴨架」醬香夠味，骨邊肉其實也不少，喜歡剔骨的朋友會吃得很開心。

再來這一道我不清楚菜名，姑且稱它為「鮮菇老酒淡菜」吧（上圖6）～新鮮淡菜跟前一天吃到的一樣Q彈又多汁，底下的高湯結合了淡菜的鮮味、菇味以及淡雅的酒香味，直接用湯匙撈起來喝都很純淨、甘美。

不知道大家有沒有吃過台灣本島的魚麵？我以前吃過幾家印象都沒有特別好，不過這裡的「什錦炒魚麵」麵條吸附飽滿湯汁，口感非常Q彈入味又吃得出魚漿的鮮甜，絕對可以列入馬祖旅遊必嚐的美食之一，然後「翠海涼音」雖然顏色看起來有點恐怖，不過海菜吃起來口感滑溜，酸甜開胃，愛吃辣的話還可以沾一點旁邊的七味粉一起享用，然後擺盤超吸睛的「金湯魚片」使用當季的鮮魚切塊去油炸，刀功感覺非常厲害，然後搭配油條一起享用的吃法也很特別，魚塊與油條吸收底下的湯汁以後有種風味再上一層樓的感覺。

再來那看起來很像整隻小卷的是「起司蝦小卷」，不過它的觸手其實是酥炸的起司條（並非小卷的觸手），然後裡頭包了蝦漿、花枝、魚漿等海鮮漿，是一道吃起來就有滿滿驚喜的料理，再來「蒜韻蝦舞」吃得到蒜香味濃郁的大蝦以及彈性十足的粿條，最後以有著地瓜香甜滋味的「黃金餃」劃下完美的句點～

飯後可以在附近的街上逛逛，這裡有不少馬祖特色的伴手禮店，也有各種小吃店、甜品店。（我們本來想在「發師傅 協和食品行」吃個「五行地瓜餃冰」的，無奈午餐吃得太撐，後來實在是吃不下了。）

北竿景點：永康步道＆安康步道

飯後我們前往「永康步道」與「安康步道」，兩條步道合稱「芹壁步道」，地點位於「芹壁聚落」的上方，只要沿著步道一直往下走即可抵達「芹壁聚落」。

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北竿景點：芹壁播音站

途中我們還行經了「芹壁播音站」，那裡曾是前線重要的心戰喊話單位，全盛時期號稱「全東南亞輸出功率最大」的播音站，早期軍方會對著福建沿海及高登島方向進行心戰廣播與放送鄧麗君等經典歌曲～不過現在就是一個適合拍照、打卡跟觀景的戰地文化景點。

北竿景點：芹壁聚落

你們在「芹壁播音站」可以眺望「芹壁聚落」的整個完整景觀，這裡有著一幢幢依山坡層層排列的花崗岩石頭屋，紅色屋瓦搭配深灰色石牆，前方則是清澈的藍色海灣與形狀像烏龜的龜島，整體景色相當迷人。

芹壁聚落有「馬祖地中海」的美譽，也有人稱它為「馬祖小希臘」，不過不管大家覺得有幾分像，我自己是覺得這裡的閩東傳統建築經老屋翻修以後找回了生命力，且保有戰地時期留下的標語，很值得大家放慢腳步去好好探索，並感受歷史與慢活的氛圍。

北竿景點：芹壁境天后宮

「下一站天后｜跟著媽祖遊馬祖」總共有九座活動廟宇，不過我們因為停留時間有限的關係，所以只去了其中六座，第六座就是位於這「芹壁聚落」的「芹壁境天后宮」，我覺得它最大特色就是廟裡除了主祀「天上聖母（媽祖）」還陪祀了「鐵甲元帥（青蛙神）」，所以廟內與四周都看得到許多青蛙的形象，可愛極了～

北竿美食：家適咖啡民宿

消耗不少熱量以後，我們一行人來到了「芹壁聚落」內的「家適咖啡民宿」吃個下午茶，這裡是一間結合傳統閩東式石屋與歐式鄉村風情的複合式海景民宿與咖啡館，用餐環境非常有特色，提供的餐點也相當多元，可以算是「芹壁聚落」這一帶的名店。

當天我們坐在二樓戶外海景平台用餐區，一面享用著誠意十足、果物種類超豐富的「水果鬆餅」，一面遠眺迷人的海景以及那座聲名遠播的「龜島」，度過了美好的午後悠閒時光。（我想這就是「芹壁聚落」最迷人之處吧～）

如果你們沒有在「家適咖啡民宿」消費的話也沒關係，旁邊不遠處一樣有一個可以眺望龜島的極佳位置，遊客們都喜歡坐在這裡與背景的龜島合照留念。

南竿景點：八八坑道

返回南竿以後，我們的行程也接近尾聲，準備從「馬祖南竿機場」搭機返回台灣本島，不過因為還剩下一點點時間，所以我們又安排到機場附近的「八八坑道」去繞了一圈。

這個景點你們即使沒有親身前往過，應該也曾經在某些酒類的廣告裡聽過它，坑道入口處的左右兩排擺放了滿滿的酒罈（裡面都是超過15年的陳年老酒），入內可以聞到醇厚的酒香味，絕對可以算是讓人難忘的觀光體驗喔！

以上就是這次的分享，提供給對馬祖旅遊有興趣的朋友們做個參考，如果你們打算去的三天兩夜自由行又對馬祖沒什麼概念的話不妨可以跟著這樣玩（中間當然還可以自由調整其他自己更想去的景點或餐廳），我自己是覺得秋冬遊馬祖的好處多多，不但旅費可以多省一些，又可以大啖各種海鮮料理與馬祖特色小吃，祝大家遊馬祖時都可以像我們一樣吃得滿足、玩得盡興、留下難忘的回憶～

【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】