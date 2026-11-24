撈鮮門．海鮮集市大排檔，2500㎡「巨型海鮮市集」來福田了。



200＋款食材任選，海鮮明檔現撈

這家店，把鮮活的海鮮市場搬到福田市中心了。全開放式自選，總共200+款涮菜、刺身、水果。小青龍、松葉蟹、鮑魚、生蠔等幾十種生猛海鮮，明檔現撈現殺。

推着4層小推車，想吃什麼拿什麼，海鮮火鍋和蒸汽海鮮兩種模式切換，是很多人「點名要吃垮的店」。

1. 小青龍

海鮮池現撈，開邊蒸

海鮮池現撈的鮮活小青龍，開邊後直接上蒸架鎖鮮，出鍋外殼橙紅鮮亮，蝦膏豐盈，雪白蝦肉厚實飽滿、輕鬆脱殼。

蝦肉入口緊實彈牙，自帶純粹的海水清甜，不用重調味就能吃到蝦肉本味，蘸少許醬汁更提鮮。

2. 現開大生蠔

每日新鮮到店

蠔肉飽滿肥厚，乳白透亮，直接清蒸或者涮煮皆可，個人更喜歡清蒸，口感滑嫩軟糯，裙邊帶一絲微脆，咬開汁水在口中迸發，自帶甜潤奶香。

3. 松葉蟹

每隻重1.5-2斤，現拆上桌

從海鮮池撈出來的松葉蟹，還生猛的擺動着蟹腳，廚師熟練的將蟹腿和蟹身分離，並且還貼心將每隻蟹腿都剪開，方便蒸熟後取肉。蟹肉清甜，細嫩絲滑，不用蘸醬直接吃，鮮味十足。

4. 3頭鮑魚

3隻1斤，可切片

每日新鮮到店的3頭鮑魚，只只個頭飽滿厚實，蒸製出鍋淋上一勺醬料，一口咬下肉質鮮滑Q彈。如果覺得鮑魚太大隻不好入口，還可以讓檔口廚師將鮑魚切片，涮煮着吃又是另一種風味。

5. 鮮切牛肉

每日到店，現切現吃

鮮切的牛肉檔口，專選安格斯牛種當日屠宰、1天2次配送，4小時內從屠宰場直送門店，嫩肉、三花趾、五花趾、肥牛等多款可選，肉質細嫩，汁水充足。

6. 脆皮雞肉

整雞拆骨現切，涮花椒雞鍋底

脆皮雞肉檔口，疊滿師傅新鮮切好的雞肉，色澤清透誘人。雞肉細嫩緊實，肉香十足，最適合花膠雞鍋底涮煮，再搭配一份新鮮花膠，湯底越煮越潤，口感層次更豐富。

10＋檔口，全部自選

全場10+檔口，所有菜品自由選擇，分量各有不同，可根據自己胃口選取，各款酒水飲料也可以自取，選擇豐富。

+ 4

11款鍋底，4大熱門DIY吃法

鍋底選擇也很豐富，麻辣牛油、番茄、滷水、貴州酸湯、花膠雞、豬肚雞、毋米粥、菌菇、清油、糟粕醋、清水一共11款，所以也有很多DIY吃法。

*其中番茄、菌菇、花膠雞和豬肚雞4款鍋底，1-1.3m兒童免費。



1. 番茄鍋：蝦滑+娃娃菜+老豆腐

番茄湯底越煮越香濃，蝦滑把鮮味融入到鍋底，湯汁又將蝦滑的鮮味滲入到豆腐和娃娃菜中，每一口吃起來都鮮香馥郁。

+ 1

2. 清水鍋：牛肉+海鮮

老廣日常打卡款

老廣摯愛的清水打邊爐，不用太多調味，簡單的清水涮煮就能吃到食材的本味，記得帶上兩盤脆肉鯇，「慢慢浸佢，慢慢嘆佢」。

3. 豬肚雞鍋：生蠔+豬骨髓

小眾食材火鍋款

店裏還能吃到許多冷門的涮菜，比如豬骨髓，是豬脊椎椎管裏的一條乳白色的神經髓，涮煮後脂香那濃郁，一般都是老饕才懂得吃。豬肚雞鍋底醇香，帶點胡椒的微辣，加入生蠔一起煮，湯底鮮味更足。

4. 清油鍋：鴨胗+皇帝菜

經典川味搭配

他們家的辣鍋也是特意請四川師傅炒的鍋料，辣而不燥，檔口也能選到毛肚、郡肝、鴨胗、雞爪、皇帝菜多款川味涮菜，搭配海鮮火鍋一起吃也是不錯的選擇。

開在福田大中華，營業到凌晨2:00

撈鮮門．海鮮集市大排檔，福田首店開來了大中華交易廣場2樓，從早上11點開到次日清晨2點，鄰近中心城、皇庭廣場、卓悅中心、福田COCO Park四大商業體，逛完街可以來吃頓海鮮火鍋。

會展中心地鐵站出站即可到達，距離福田高鐵站也不遠，交通便利。用餐高峰期會遇上排隊的情況，目前還沒開放提前預約，記得提前來取號。

充電寶2小時免費＆免費自助雪糕

店門口的共享充電寶，頭兩小時免費充，排隊等位不用擔心手機沒電了。還有自助雪糕機，吃完火鍋來一個清清嘴也很不錯。

7種顏色晶片餐盤，一鍵掃描付款

檔口的涮菜按綠、黃、紅、銀、灰、粉、藍7款盤子分裝，最便宜的只要3.4元（人民幣，下同）/盤。吃完後把盤子統一放到桌下籃子裏，店員用掃描機掃描所有盤子晶片，就能得出賬單總額付款。

*價格可能會有變動，具體以店家為準



撈鮮門．海鮮集市大排檔

點評人均：￥110

福田會展中心店地址：福田區大中華國際交易中心東門進2樓

營業時間：11:00-次日02:00

羅湖店地址：羅湖區人民南路大中華茂業天地4樓

營業時間：11:00-次日01:00

寶安店地址：寶安區寶安萬達廣場A座3樓

營業時間：11:00-24:00

