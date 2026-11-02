南山美食｜南山必吃榜TOP1小龍蝦麻辣鮮香超入味　9年狂賣2000噸

江味龍蝦館，這家深圳南山10年老店連續6年登上必吃榜南山中心區小龍蝦熱門榜TOP1。



《一飯封神》同款香辣蟹，還有經典口味蝦、荔枝木燒烤、鑊氣熱炒。

1. 《一飯封神》綜藝同款香辣蟹

江味龍蝦館，在深圳開了11年，連續6年登上必吃榜，不少人專門開車來南山只為這口麻辣鮮香的小龍蝦。他家還把《一飯封神》綜藝同款香辣蟹復刻到店裏，不用去成都也能吃到了。

+ 3

加入醪糟，多了米酒的甜香和醇厚

以醪糟提鮮爆炒後收汁，麻辣中帶了一絲酒釀回甘，蟹肉浸透濃汁，連蟹鉗都鹹香入味，油裹着鮮甜蟹肉，拌麵吃更是香到出魂。

只用當季肉蟹，不油炸，秘製辣汁煮

用的是當季鮮活肉蟹，蟹肉厚實。與大多數香辣蟹做法不同，這次不油炸，開邊後直接以辣汁煮熟，目的是保留蟹肉本身的鮮甜，避免油炸帶來的膩感。

拌飯神器：咖喱蝦蟹

咖喱慢熬成濃醇金湯，加入開背酥炸大蝦、兩隻肉蟹、土豆條、花椰菜和洋葱簡單翻炒。吸飽湯汁後，食材自身的甜味更突出。馥郁香辣的咖喱汁簡直是米飯殺手，連幹兩大碗。

串烤土雞系列

傍晚五點半，荔枝木準時生火。

1. 荔枝木烤果園走地雞

用荔枝木烤出來的雞肉，沒有碳焦味，還會附着少量果木清香。

近兩米長的鐵棍穿着來自果園的走地雞，在巨型窯爐中慢火烘烤，期間不停轉動讓每處雞肉受熱均勻。皮脆油亮，肉質嫩滑，雞味濃郁。

2. 碳烤土雞串

碳火烤果園土雞，整隻雞拆分現串，帶骨的雞肉沒有提前醃製，師傅在烤製的時候淺刷一層醬油，用自身的雞油激香，雞串油潤焦香，雞胸不柴。

3. 荔枝木烤雞胗

雞胗全部穿在兩隻加長鐵簽上，和烤雞同時入爐以荔枝木烘烤，師傅會不間斷噴油來讓雞胗口感保持油潤不乾巴的狀態。雞胗脆彈爽口，蘸上孜然辣椒麵，簡直是天選下酒菜。

4. 經典下酒燒烤👇👇👇

江味十年經典菜+小炒系列

1. 經典招牌菜：口味小龍蝦

深圳排第2的口味蝦，店裏雷打不動的招牌，9年賣出2000噸，阿姨每天挑蝦都花費不少精力，只有活蹦亂跳的小龍蝦才配送進廚房。地道長沙口味蝦做法，辛中帶香，麻辣入味，怪不得是熟客的最愛。

2. 老壇仔薑蛙

用四川樂山特產的西壩仔薑做的牛蛙煲，薑味不重，接受度很高。在紅湯的映襯下，雪白的蛙肉顯得更誘人。

細嫩緊實的蛙肉吸收了酸辣的湯汁，有泡椒的酸辣，又有仔薑絲的辛辣，絲瓜配菜非常入味。

3. 香爆九紋螺

少見的九紋螺，生長在山坑清水處，生長水温在20℃以下。用鮮椒猛火爆炒，濃郁的醬汁把螺子包裹住，這一鍋太有煙火氣了。肉藏得不深，輕吮一口嫩嫩的螺肉就出來了，麻辣鮮香。

4. 招牌長沙臭豆腐

深圳排行第4的臭豆腐。從2015年開業到現在沒漲過價，一直是人民幣10元/份。黑色經典酥脆外殼，內裏灌滿筒骨湯，一口爆汁，配上蘿蔔丁真的太開胃了。

5. 外婆家的土鴨

湖南土鴨切塊，鴨肉裹滿濃稠的湯汁，浸潤每一寸肌理，越煮越有味，富有厚度的辣味隨着一口一口鴨肉慢慢提升，醬汁拌飯一流。

6. 蒜蓉羅氏蝦

開背的羅氏蝦和金黃的蒜蓉醬汁大火快炒，交融生香，怕辣的人吃它不會出錯。肉質鮮甜Q彈，啖啖肉，腦袋裏蝦黃豐富，吮指回味無窮。

7. 榴蓮飛餅

自開店就賣到現在的印度飛餅，共有8種口味，榴蓮飛餅人氣很高。現點現甩，靠近門口的位置可以看見師傅現場「耍雜技」，榴蓮果肉鋪滿餅皮，煎得外酥內糯，熱乎乎的榴蓮肉甜糯可口。

8. 紅糖冰粉

手搓冰粉，加入山楂片、花生碎、葡萄乾，淋上紅糖水，冰甜爽口，解辣必備。

南山中心區小龍蝦熱門榜TOP1

在南山開了十一年的江味，依舊很能打，不少招牌菜都是長期霸榜的選手。

走進店裏，一段懷舊回憶就被勾起：小賣部、紅燈籠、磚牆、木桌、嘈雜人聲和麻辣香氣交織，煙火氣撲面而來。周末晚上基本座無虛席，熱鬧的氛圍讓人瞬間放鬆不少。

江味龍蝦館

人均：￥127（點評網）

南山店

地址：南山區南山大道與桂廟路交叉口西北角

交通：地鐵11／12號線，南山站H出口

營業時間：11:00-次日3:00

