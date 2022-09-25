世界奇景|似執過相的世界7大自然景點　夢幻顏色誇張形態要親眼見

面對厭倦的日常生活時，大自然是最先浮現在腦海裡的。隨著季節、時間的變化，大自然也會呈現出不同的面貌。而在這世界上，也有著許多超特別的自然現象會讓人懷疑是不是電腦特效做出來的效果。



今天小編就來為大家帶來七個讓你以為是特效的超特別的大自然景點。

超正景點不單止電影《127小時》的羚羊峽谷Antelope Canyon，這些地方影相唔駛加filter都靚到爆▼▼▼

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亞伯拉罕湖 Abraham Lake · 加拿大

亞伯拉罕湖是因為出現冰泡現象而聞名，這是因為生長在湖底的植物產生的沼氣在升上水面的過程中結冰而產生的現象。但為了安全起見，跟團前往是最好的選擇。

彩虹山 Vinicunca · 秘魯

因為流水和風化侵蝕而成的丹霞地貌，根據季節和氣候的不同，呈現出來的顏色和強度也會有所不同。想要看到這夢幻的彩虹山，遊客必須徒步約2小時的高山。運氣好的話，還可以遇到羊駝、駱馬等動物。

大棱鏡溫泉 Grand Prismatic Spring · 美國

此溫泉也稱作大虹彩溫泉，位於美國黃石國家公園，是美國最大規模的溫泉。因為呈現出了像彩虹般獨特色澤的形態而深受了觀光客的喜愛。

巨人柱國家公園 Saguaro National Park · 美國

超過人類身高，巨大的巨人柱是生長在亞利桑那州西南部地區的仙人掌科植物，其壽命非常長，可以生長至150-200年。春天的時候，沙漠植物也都開出了花，到時候也就能夠欣賞到更加漂亮的巨人柱國家公園。

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貝納吉爾洞穴 Benagil Cave · 葡萄牙

葡萄牙南部海岸線以神秘的海蝕洞穴和奇岩怪石而聞名。貝納吉爾洞穴呈現出一種圓頂窟窿的狀態，頂棚上有一個巨大的窟窿，人們可以站在洞穴內部眺望天空。乘坐小船遊覽阿爾加貝海岸也是非常有名的行程之一。

粉紅湖 Pink Lake · 澳洲

這個粉紅湖位於澳大利亞維多利亞州Dimboola地區。遊客可以直接在湖面上行走。湖水會呈現粉紅色是因為湖水中的微藻所分泌出來的色素而形成的。而這裡的特徵就是湖水乾燥的話，粉色的彩色度也會跟著降低。

羚羊峽谷 Antelope Canyon · 美國

這裡是美國西南部世界上著名的狹縫型峽谷之一，位於亞利桑那州以東的納瓦荷原住民保護區。巨型的紅砂岩石被洪水沖刷形成的條紋圖形，在不同的光線照射出會出現不停的色彩，而出現如此夢幻唯美的景象。

以上的七個景點，哪個最吸引你呢？在忙碌沉悶的生活中，逃離到超夢幻的大自然，真的是一種享受啊。

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