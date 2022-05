日本超特色球型帳篷住宿　最新INN THE PARK福岡在公園Glamping

還記得之前與大家分享過静岡 INN THE PARK住宿,體驗森林中的漂浮球形帳篷嗎?今年3月INN THE PARK又推出了全新的住宿體驗,這一次同樣主打著「可住宿的公園」為亮點,在福岡開幕了全新的「INN THE PARK福岡」。地點位在知名的親子聖地「海之中道海濱公園」,一起來看看有什麼特別的吧!



海之中道海濱公園是個擁有豐富自然景觀的國營公園,園區內腹地廣大,有動物園、游泳池、水族館、野外劇場等設施,為了讓遠道而來的遊客可以在這裡玩得更盡興,因此INN THE PARK特地選在這裡開設第二間「可住宿的公園」為概念的住宿設施,夜晚還能欣賞博多灣美麗的景致。

INN THE PARK福岡有多種房型,設施亦有特色,記得打卡↓↓↓

房型有四種、共30間房,每晚價格約在日幣35000到45000間,並提供兩餐。

球體帳篷

靜岡INN THE PARK推出時就造成話題的球體帳篷,這次以直徑6m打造、約兩層樓之高,最多可容納三名大人。夜晚帳篷的微微亮光還能點綴整個公園,非常有氣氛。

Glamping

直徑17m的大型帳篷,可容納四位大人,每個客房都備有暖爐客廳,冬天來也能享受溫暖的豪華露營。

Cabin

適合情侶入住的小房型,床的前方還有大片落地玻璃窗可以眺望海景與博多夜景,非常浪漫。

Suite Room

距離稍遠的Suite Room可以遠離人群、靜靜享受度假時光。房內附有浴缸可以盡情泡澡舒壓,私人露臺上可以眺望大海、享用美食餐點。

INN THE PARK福岡還設有美味的BBQ晚餐、咖啡廳與各項設施。

其中最推薦的是以錢湯為靈感的風呂了!純白色的建築設計可以一邊泡湯、一邊欣賞博多灣的海景。

