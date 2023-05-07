台灣日月潭民宿｜八番私人住宅幽靜隱密　房價不低卻一房難求

前幾個月跟朋友去台灣日月潭的文章寫到一半就跑去忙別的事了……今天剛好看到另一個部落客友人發了「八番 私人住宅 【Residence 8】」的文章才熊熊想到我那次也是住這一家，所以趕緊也來趕進度把它寫完XD



簡單先說一下，這次的行程是一個北部的朋友揪我一起參加的，他跟他南部的兩位友人相約要來日月潭三天兩夜，而且是從去年就計畫好了（去年就規劃今年的行程），要吃哪裡、住哪裡都是他們安排的，我只是跟著一起來玩而已。

那一次他們所挑選的住宿地點就是這間「八番 私人住宅」，雖然房價對我這種小資族來說不算便宜（我們那次訂的房型一晚5,000台幣左右，比我之前去台北住幾間五星級酒店的房價還高）……但行程是朋友安排的，他們想住這邊，我也不好意思要其他人因為我一個人而改訂其他的民宿或酒店，所以就也沒表達什麼意見、反正一年難得來住一次貴一點的好像也還可以接受……

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先從地理位置講起好了～八番位於「日月潭水社碼頭」的不遠處，不過是比較靠山區的地方，基本上從碼頭到民宿這一段一定要騎車或者開車，不然相當不方便，而且我記得中間還有一段路是完全沒路燈的，晚上行車要減速慢行比較安全～

民宿的外面有規劃寬敞的室外停車場（空地），停車方面沒什麼問題。

踏進一樓以後，右側是櫃台，不過基本上管家都有其他事情要忙，所以不會有人一直待在櫃台待命，通常有事情要找業者但現場又沒看到人的話就是直接打電話或用Line來聯繫。

這裡的Check-in時間是15:00~18:00（更早之前就抵達的話可以先寄放行李再去其他地方玩），Check-out時間是11:00之前，如果15:00~18:00無法抵達的話記得要先用電話通知業者一聲。

民宿裡可以看到很多跟彩虹有關的東西，不難推測是一間LGBTQ友善的民宿。

如果打開窗戶或陽台的門通風時不小心有蚊蟲跑進房內的話可以來櫃台這裡拿液體電蚊香來用。

一樓左側算是交誼用餐的空間，你們如果是一群三五好友或家人一起入住的話，可以聚在這邊聊天或買外面的食物回來吃。隔天早上的早餐也是在這邊享用，入住時管家就會詢問希望隔天用早餐的時間然後提前準備好。

廚房跟吧檯的部份基本上業者是不外借的，如果真的有強烈的需求的話……可以先致電給業者溝通看看……

杯子跟飲用水的部份倒是可以自由使用。（可愛的立體狗狗杯不曉得是不是去泰國買的，我之前去泰國也有買過類似的款式）

再來就拿著房門鑰匙上樓吧～喔～對了！拿房間鑰匙的時候還會拿到一些優惠券以及有環保概念的「Olife原生活天然手工竹牙刷」。

從一樓上樓梯開始就都是原木的地板，也必須要換上室內拖鞋。對了～樓梯間的架子上有些書籍，有興趣的話都可以拿下來翻閱，要帶回房間看應該也可以，不要偷偷拿回家就好……

按圖看看房間的設計和設施👇👇👇

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這裡整棟民宿只有五間客房而已，其中三間是雙人房、兩間是四人房，這次因為南部的朋友想住雙人房，所以我們是訂兩間雙人房，四人房的照片只是我趁新的房客還沒來住以前站在門外拍的而已……

我這次實際入住的這間雙人房叫「森･瀰漫」，位於三樓。這個房型的坪數大約是9坪左右，整個裝潢的風格上我是非常喜歡的，帶點粗獷感的水泥牆面跟一些原木的家具、建材搭配在一起，不但不違和還讓人可以感受得到一種獨特的美感。

這房型真的很有一種森林系的感覺。牆上還有動物的浮雕，我們這間的是討喜的貓頭鷹，友人的房型則是其他動物的圖案。

兩邊床頭櫃都有小檯燈。衣架是掛在門上，這邊順帶一提，就是這次來住房發現的最大缺點就是這裡的隔音比較差，如果對面住的房客真的很吵，就會很明顯聽到那些聲音，例如我們入住那兩天剛好有一組人馬訂了兩間四人房，晚上八人一起聚在我們對面那間房內笑鬧狂歡到凌晨，吵到我跟我朋友都無法入睡，後來我們才通知管家，請他來處理……（不過不是業者的問題，他們住宿規定已經有寫「22:00過後嚴禁喧嘩」了，是我們倒楣遇到無視規定的住客）

採光也相當不錯，然後有日立冷暖變頻空調。

獨立的小陽台雖然我想一般不會有人刻意坐在這邊讓蚊子叮……不過坐在這裡拍拍照感覺還挺愜意的。旁邊就有竹林跟樹林相伴，而且不遠處還有個「貓囒山步道」，第二天早上我們那南部的朋友起了個大早就真的跑去登山、健行，不過和我同房的友人跟我都是屬於那種覺得睡飽一點比較重要的人，所以我們就沒一起同行了。（其實三天下來我們跟南部朋友幾乎只有晚上在民宿有見到面，白天都是各自行動……）

有些太環保或太貼近大自然的旅宿會不提供電視……但這一家的是有。電視後方的牆面也有貓頭鷹的雕花。

吹風機是「Panasonic」的，性能還不錯。房內的小冰箱放了兩罐冷泡茶，是免費提供的，可以放心拿出來喝。仔細一看，是知名品牌「覓幸茶旅」的茶包泡出來的耶！喝起來清香順口、透沁涼，聽說是用山泉水泡的。

聽說大家如果對茶席擺設與茶道禮儀有興趣的話還可以報名參加他們相關的體驗活動，價格是一個人頭900台幣起，三人以上才可以成席。

這裡入住的時候還有提供蠻特別的下午點心，本來好像是提供住宿的客人在一樓享用，但疫情期間改為直接放在客人的房間內，避免不必要的接觸。

當天的點心是手工的「水信玄餅」（乍看之下有點像眼球……），查了一下網路資訊，口味有很多種，可能看當天管家心情隨機分配當天要提供哪種口味的，淋上焦糖醬以後不錯吃，清爽中又帶著濃郁的甘甜。

第一次看到有旅宿提供這樣一罐一罐可以用來泡茶（也可以單吃）的果乾，是業者自己烘乾的，挺特別的。

衛浴空間的部份規劃得很好，看起來還蠻漂亮的（一般民宿或酒店的浴室很少這麼有設計感的），不過如果是像我一樣跟朋友一起來住，那個木拉門的隔音很差，上大號的聲音完全都可以傳出來，其實是有點小尷尬，若是情侶來住應該就比較沒差～

整個房間包括衛浴空間都打掃得很乾淨，赤腳走在這地板上感覺也沒什麼問題。這裡是有做乾濕分離的，獨立的淋浴間溫控功能很不錯，水量也夠強。

喔～對了！他們的衛浴還有暖風機的設備，這點在冬天還蠻加分的，尤其寒流來的時候沖完熱水澡出來可以在有暖氣的環境下先穿好衣服一定很爽！（不過我去的那時是夏天）

沐浴用品是「Greenvines綠藤生機」的，成份天然又溫和，不含人工香精與固香劑，但洗起來帶有一股很舒服的清香。

到了上床就寢的時間，除了前面有提到被其他房客吵鬧聲打擾的事情以外……其實他們的床是蠻好睡的，購入的是價格不便宜的乳膠獨立筒彈簧床，躺下去有種Q彈感、讓人覺得很放鬆，枕頭是有支撐力但又不會覺得太硬的那種，都沒什麼好挑剔的。

早餐的部份，如果連住兩晚以上的話，基本上不會連續都是吃到一樣的內容，我有上網查了一下其他部落客拍的早餐內容，好像基本上有兩大類，一類就是夾餡麵包，還有一類是意式的麵食。

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這夾餡的麵包比一般知名連鎖品牌的半條潛艇堡還大一點，有搭配熱湯、紅茶以及蔬果佐上胡麻醬，飽足感很OK，而且明顯感覺得出這內容是比一般平價的民宿用心。

當天這手工的法式麵包是有烤過的，酥脆但不會太硬，包著的煙肉蛋沙律的內餡很合我的胃口，一口咬下後再來口清甜的玉米白蘿蔔湯，讓人覺得蠻有幸福感的。

隔天的早餐則是櫛瓜肉醬長通粉，說真的，我自己是平常不太愛吃長通粉的人，但這是我個人喜好的問題，我覺得他們那個肉醬是挺好吃的，鹹淡適中，不會很膩口。

不過那天吃到後面發現底下有些長通粉的部份是冰的……本來以為這麵是當天早上才煮的，其實有可能是之前就已經煮好然後才微波來解凍，但瑕不掩瑜啦～

以上就是這次簡單的分享，基本上就是一些當時入住的真實感受，也沒有要特別寫得多天花亂墜，大家隨便看看就好～

基本資料（八番 私人住宅 【Residence 8】）

地址：南投縣魚池鄉中山路270巷8號

電話：(04)9285-6737



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