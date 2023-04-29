何超蓮婚禮選中峇里島六善酒店有原因　Six Senses奢華中顯特色

喜結連理！賭王之女何超蓮與竇驍終於在峇里島六善酒店完婚，五年的豪門之戀修成正果！



一大早，竇驍與何超蓮就先後發微博，迫不及待po出婚禮現場圖。只見兩人身着中式婚服，臉上笑容藏不住，周身洋溢着滿滿的幸福感。晚上八點，兩位新人又發了一組外景婚紗圖，海風吹起新娘頭紗，真是太美了。👇👇👇

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而早在婚禮前幾天，就有網友爆料，自己在峇里島六善酒店看日落時，偶遇他們拍婚紗照，還看到竇驍親自搭建舞台，足見重視。

據傳，此次婚禮，兩位新人豪擲5000萬元，不僅為賓客包了機票，還大手筆包下頂級酒店之一的六善，讓賓客們度假三天兩晚，收穫眾人羨慕。

峇里島六善 夢中的婚禮

海島婚禮是無數人的夢想，明星也不例外。峇里島作為擁有諸多城市直飛、可落地簽、頂級酒店遍佈的海島，自然成為了舉辦婚禮的理想之地。

林心如與霍建華選擇了新貴們鍾愛的峇里島寶格麗度假村Bulgari Resort Bali，劉詩詩與吳奇隆是小眾的阿雅娜度假酒店Ayana Resort and Spa，而何超蓮與竇驍，則為峇里島烏魯瓦圖六善酒店Six Senses Uluwatu, Bali。

巧合的是，四年前，MISS曾在這裏度過假，體驗很不錯。👇👇👇

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這間酒店於2018年開業，位於峇里島烏魯瓦圖最南端的一處石灰岩巖壁上，兩邊各為寶格麗與阿麗拉Alila Villas Uluwatu，相比較來説，它更新，性價比也更高，是老錢喜歡的範兒。

建築呈階梯式外觀，面朝印度洋，一望無際的海景有居高臨下之感、十分壯觀。餐廳、SPA、健身房、無邊泳池等設施都集中在海崖處。

待在室外，無時無刻能與海風撞個滿懷。清晨瑜伽、海邊下午茶、落日晚餐……關於海島度假的所有想象都在這裏被一一實現。

酒店共有28間空中套房、頂層住宅和 75 間懸崖泳池別墅。

當年MISS入住時，前兩晚選的是基礎房型天空套房Sky Suite，足有108平方米。酒店還專門為我準備了中文的歡迎信，十分貼心。室內設計來自BLINK Design Group，融入了很多本地元素。香皂等物件的包裝都是用回收材料製成的，非常環保。

MISS還住了單卧室懸崖泳池別墅Cliff Pool Villa - One Bedroom，面積近200平米。與套房的黃色點綴不同，別墅選用了海洋的顏色。室內的浴缸與露天的淋浴設計，極富度假感。

酒店共有四家餐廳和酒吧，全天供應當地美食，所有食材均從菜園新鮮採摘。竇驍微博發出的兩家人的合照背景，與酒店餐廳Rocka很相似。

還有這些六善將開👇👇👇

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Six Senses Kanuhura

2023年夏

將於今年夏天開業的Six Senses Kanuhura是六善在馬爾代夫的又一間全新之作。

該度假村與Six Senses Laamu為姐妹酒店，在一個長1400米、寬350米的島嶼上，為遊客開啓浪漫旅居。

除了客房、泳池、餐廳、酒吧、水療中心等常規設施，這裏還將擁有一個有機園與精品店。住客們可以品嚐從農場到餐桌的新鮮食材，也能在精品店中享受VIP購物的快樂。同時，度假村還在周邊海域，打造了40多個潛水點，供住客探索海底世界。

Six Senses Southern Dunes, The Red Sea

2023年夏

紅海六善位於沙特阿拉伯西海岸Umluj，被沙漠包圍，佔地28000平方公里。它是整個紅海度假區中唯一的內陸酒店。

Foster+Patrners建築事務所將操刀酒店設計，共打造打造76間客房，每間都能欣賞到廣袤的沙漠景觀。

酒店公區被設計成「沙漠之花」，模糊了新建築與環境的界限。住客可以在這裏從藝術、舞蹈、音樂瞭解沙特文化和歷史，參與各類體驗活動。

Six Senses London

2023年

Six Senses London 有望年底開業，酒店毗鄰海德公園和肯辛頓宮，旁邊就是肯辛頓豪宅區，距離帕丁頓火車站也只有咫尺之遙。所在的大樓是英國最古老的百貨之一Whiteleys懷特利百貨，擁有百年歷史，人文與歷史氣息兼有。

酒店主打藝術、養生和社交概念。室內設計由操刀過成都博舍的AvroKO與執行建築師EPR共同負責。設計師保留了建築中的精髓，將現代元素融入原有的裝飾藝術風格中。

葱鬱綠植或於天頂垂落而下、或隨處點綴，更增添了一份清新、自然感，讓人們即使身處於酒店中，也沒有喪失於自然相親近的機會。為了保留昔日在此地舉行大型文化展覽的藝術氛圍，酒店內將呈現英國藝術家的當代作品。

酒店擁有110間客房和套房，面積33平方米起，以及14套可售賣的住宅。另有一個大堂酒吧，一個帶開放式廚房的全天餐廳。