深圳福田Cafe｜咖啡店開到上天台　到3間特色隱世小店打卡放空

深圳人的天台越來越有趣了，很多人開始對天台進行「改造」，讓其成為另外一番天地。換一個方式觀察深圳，看看深圳人的天台，到底都有什麼？



上天台 換個角度看看深圳

你愛爬天台嗎，又有多久沒上過天台了呢？

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深圳人的天台： 主打晾曬衣物

天台曬衣物，早已是再普通不過的日常。處處都是晾衣繩，處處都能曬衣物。在天台任風肆意吹拂，彷彿看到了風的形狀。

深圳人的天台： 打造種植天地

誰家的天台，沒有一個菜園子呢？青翠欲滴的茄子，就等你來採摘，還有好多木瓜，別忘了！

深圳人的天台： 欣賞高層風景

看緊密相連，錯落有致的房屋，有家便是心安。看遠處的高樓大廈連成一條風景線，看五彩繽紛的格子樓頂，看這座城市的質樸與繁華，看不斷崛起的高樓大廈。

現在的這裏是放鬆遊玩「新空間」

深圳人的天台： 新型大改造

現在的天台，不單在頂樓搭建了中式花園和迷你動物園，藏在天台的體育運動場，天台處的藝術創意塗鴉，還有越來越多的新店開在天台， 發現了嗎？天台上的風景，越來越有趣了！

深圳人的天台 好看的店又多了

1. 鵲石 CHEERS COFFEE&TEA

位於福田區八卦嶺的鵲石CHEERS咖啡，是專注於創意美學的咖啡茶飲品牌。

門店位於一樓，奶油白的外牆，與外擺區域的搭配相結合十分吸睛。店內灰調水泥牆壁與木質裝潢相互襯托，牆洞裏的喜鵲瓷器增添藝術氣息；實際上還有一部分空間是在天台，更吸引許多人前去打卡。

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天台視野廣闊，暗黑高級露營風

樓上是一個超大露台天台，也是一個多功能的活動空間。

天氣好的時候，會佈置成「露營風」，在這裏，喝着咖啡，吹着微風，看看不遠處的高樓風景，倒也是舒適自在。可惜的是，現在暫時不對外開放，僅供提前預約包場才可使用。

推薦：柑橘月光／肯尼亞AA水洗

第一次來，主理人推薦的柑橘月光，口味酸酸甜甜；還有肯尼亞AA水洗，喜愛風味偏酸的啡友，也可以試試。店裏的甜品蛋糕，也不會很輕易踩雷。

鵲石 CHEERS COFFEE&TEA

地址：深圳福田區八卦三路八卦嶺工業區421棟104

交通：深圳地鐵7號線八卦嶺站B出口

營業時間：周一至周五08:30-18:30，周六日09:30-19:00



2. 山札

在鵲石對面的天台，是剛開不久就已經火熱的山札，隱藏在空中最Chill的咖啡小屋。

非常可惜的是，當天去到現場撲空了。一棟小小的房子，日式復古的木系裝修風格，都透露着一股舒適的鬆弛感。

當然，最讓人喜愛的還是門前處一大片綠色草坪。

足夠大的空間，佈滿綠植，很適合傍晚的時候坐在門口露營椅上吹風放空，自由自在。噢對，這裏還是寵物友好店噢，可以帶着自己的哈基米一起來玩耍。

山札

地址：深圳福田區八卦五街八卦嶺工業區420棟藝創大廈7樓天台（電梯到6樓再走一層樓梯）

交通：深圳地鐵7號線八卦嶺站B出口

營業時間：周二至周五14:00-21:00，周六日13:00-21:00



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3. 花緣裏-空間-咖啡-清吧

花緣裏，也是開在八卦嶺花卉市場天台的咖啡館，聽説整個面積達500平米。不管是室內，還是室外露台都佈置的十分有情調，每一個角落都很好打卡。這裏集合了正餐、輕食、咖啡、清吧多種選擇。

推薦：毛峰冷萃茶／墨紅玫瑰醋

第一次來，可以試試毛峰冷萃茶，清爽可口，茶香濃郁；而墨紅玫瑰醋，酸酸甜甜，很適合女孩子的口味。

白天，這裏是咖啡館，到了夜幕降臨，就搖身一變成微醺的清吧，可以約上三五好友來這裏放鬆一下，看看城市的夜景，別提有多舒服了。

花緣裏-空間-咖啡-清吧

地址：深圳福田區八卦嶺工業區5區522棟花卉中心6樓6803室（電梯到5樓再走一層樓梯）

交通：深圳地鐵7號線八卦嶺站B出口

營業時間：周一至周日10:00-22:00



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