深圳福田景點｜梅林水庫地鐵可達　漫步古荔樹林看日落踏天梯

沒想到，在深圳鬧市之中隱藏著這樣的寶藏景點：悠閒水庫，森林綠道，靜謐公園，更棒的是，可以一次玩個遍！



梅林：鬧市中的靜謐之地

身處福田鬧市，從下梅林地鐵站步行幾百米便可以來到這處寶藏地。美景，野餐，帶孩子放電，拍照，發呆，生活中所有美好的事物，在這裡都能實現。👇👇👇

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一半城市，一半自然

背靠著靜謐的群山，吹著不知道哪來的涼風，水庫下邊是繁鬧的煙火氣息，在這鬧與靜的交界，我享受著這片刻的寧靜。

不為人知的深圳絕景

沿著梅林綠道漫步過半，終於尋得了這最令人振奮的景色，山，水，城的完美融合，只有在這才能見到。

深圳秋天的印記

走進梅林公園，除了百年古荔林和古廟，秋天，在這裡留下了自己的痕跡。

福田寶藏之地：梅林水庫

一定要去一次梅林水庫，這是個常常被人忽視的福田寶藏地。

將近45°的斜坡草坪，彷彿通往未知的「天梯」，悠悠的水庫，絕美的日落，只是坐著發呆，都是一次極好的體驗。👇👇👇

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斜坡草坪

水壩分割出了兩個世界，一邊是綠草斜坡，一邊是悠悠水庫，坐在斜坡上，眼前是伸手可觸的繁華，鱗次櫛比的高樓，在夕陽下閃著光。

天梯

水庫的層層階梯，從下往上望似乎與天空接壤。沿坡而上，呈現在眼前的是震撼的山水風光。

野餐、發呆好去處

最好在日落時分前來，昏黃的陽光下，最適合和家人好友一起野餐，或者獨自一人發呆。

在這總會回想起童年時光，無憂無慮，自由自在，平日的煩惱，似乎隨著涼風與夕陽，消散在這片柔和之中。

山水森林綠道：梅林綠道

沿著水庫大壩，右拐就可以走入梅林綠道。一路的石板路和綠樹成蔭，超適合踏青和踩單車〜👇👇👇

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絕美觀景台

梅林綠道全長約4.6公里，路線基本沿著水庫走了一圈，沿途可以全面地欣賞梅林水庫的美麗〜

而在位於綠道中間位置，擁有一座絕不能錯過的絕美觀景台。梅林水庫和市區的壯麗城景，在眼前毫無保留的鋪展開來，宛如山水畫卷般的景象，讓人的心情不由的放鬆下來〜

靜謐野餐之地：梅林公園

除了水庫和綠道，這裡還有一座靜謐的公園。遊人不多，但設備齊全，特別適合帶著孩子在這裡野餐聚會，感受大自然的美好。👇👇👇

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古荔區

梅林公園的核心區域，便是一片明清時代的古荔枝林，九百多株百年樹齡的荔枝樹，據說最老的樹齡有400餘年。

別的不說，但這裡確實是一個納涼，野餐的好地方，坐在樹下，可以感受到久違的平靜。

百年古廟

隱藏在梅林山林之中的，還有一座古樸的道觀——三聖宮，據說已有上百年歷史。

我來的這天沒有其他香客，宮內傳來悠悠笛聲，只是站在門前，便可以感受到一絲心靈的慰藉

老少皆宜的好地方

梅林公園不算大，遊人也不算多，但兒童廣場、老人廣場、登山道、健身活動區等一個不少，真心羨慕住在這的小伙伴們！

水庫美景、森林綠道、靜謐公園，選一個好天氣吧，帶上家人朋友，一起來梅林欣賞深圳別樣的美麗〜

深圳．梅林

開放時間：全天開放

門票：免費

地址：深圳市福田區梅林一村以北（導航搜索「梅林水庫」）

交通：深圳地鐵9號線下梅林站D出口，向右步行200m即到



注意事項：

1. 備上乾糧和飲用水，水庫，綠道和公園都沒有買水的地方

2. 山上蚊蟲較多，記得做好防蚊措施

3. 水庫沒有遮蔽物，大太陽時注意做好防曬



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