河津櫻一日遊3大行程推介！東京出發／浸溫泉／摘草莓人均$529起

河津櫻一日遊行程推介！冬季即將結束，又到日本伊豆半島河津櫻盛放的日子。河津櫻為日本最早開的櫻花，有著花期特長、花蕊特大的特色，整個2月都睇到！想一睹河津櫻美態，《香港01》好食玩飛記者推介3個河津櫻花一日遊抵玩行程，包導遊、旅遊車接送、個別景點門票，一條龍玩均河津櫻＋油菜花田打卡、限時任摘士多啤梨、溫泉、漫步竹林步道等，人均$529起！



河津櫻一日遊推介！一條龍賞櫻賞油菜花、任摘士多啤梨 包交通及導遊

日本最早開櫻花「河津櫻」！（圖片來源：Klook）

日本最早開花的櫻花莫過於是靜岡縣伊豆半島「河津櫻」了！河津櫻由大島櫻及寒緋櫻的自然交雜品種，顏色更深更粉嫩，花蕊也較一般櫻花大。每當踏入2月，即是河津櫻的最佳觀賞期，屆時整條河川有逾8000株河津櫻同時綻放，景緻浪漫迷人！然而，由東京前往靜岡縣伊豆半島，交通費貴之餘又煩瑣，行程不適合扶老攜幼。如不想花時間去研究交通，想帶家長或孩子賞花，參加一日遊也是不錯選擇！下文介紹3個河津櫻花一日遊行程套票，賞櫻加油菜花田，連多個周邊景點及體驗活動，包導遊、專車接送，超級方便！

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▼ ▼ ▼更多河津櫻介紹

靜岡縣伊豆半島-河津櫻

預計花期：2024年2月1日至2月29日

地點：静岡県賀茂郡河津町笹原72-12

交通：

（1） 東京車站乘坐直通不用換車的特急踴子號至「河津」站約2小時40分鐘

（2）JR東海道線・新幹線「熱海」站下車，換乘JR伊東線往「伊豆急下田」方向在「河津」站下車

官方網站：https://kawazuzakura.jp/



河津櫻一日遊推介【1】河津櫻櫻花祭之賞早櫻温泉一日遊（東京站或新宿站出發）

想平靚正遊河津櫻，Klook的「河津櫻櫻花祭之賞早櫻温泉一日遊」，人均$529！行程先是在東京市集合，前往河津町賞櫻，之後前往米其林二星景點「修善寺」，並在伊豆修善寺滝亭温泉酒店泡湯，再於周邊散步，遊走戀人橋、修禪寺及竹林小徑等景點，最後回程東京。

河津櫻櫻花祭之賞早櫻温泉一日遊（東京站或新宿站出發）

價格：成人$529位（原價$661，新春限定20%折扣，大小同價，0-2歲小童免費）

出發日期：2024年2月1日至2月29日

訂購連結 > 河津櫻温泉一日遊 <

【行程】

08:00 東京站丸之內北口集合

08:30 新宿西口三井住友銀行集合

11:00 河津櫻（活動時間約1小時30分鐘）

13:20 温泉體驗—伊豆修善寺滝亭温泉酒店、自由參觀修善寺、戀人橋及竹林小徑（活動時間約2小時30分鐘）

16:00 乘巴士車返回，抵達東京站／新宿西口解散



河津櫻一日遊推介【2】伊豆河津櫻 & 草莓採摘一日遊（東京出發）

除了河津櫻，2月更是日本的草莓季！「伊豆河津櫻 & 草莓採摘一日遊」，行程先是前往草莓園，在限時30分鐘內，盡情採摘及品嘗草莓。下一站是伊豆修善寺的竹林小道，遊走温泉街及桂川，最後一站是賞河津櫻，之後返回新宿區結束。

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伊豆河津櫻 & 草莓採摘一日遊（東京出發）

價格：成人$893位（大小同價，0-2歲小童免費）

出發日期：2024年2月9日至3月12日

訂購連結 > 河津櫻&草莓採摘一日遊 <

【行程】

08:00 新宿Tokyo Mode Gakuen集合

10:00 草莓園（任摘任食草莓30分鐘）

10:50 午餐（活動時間約40分鐘）

12:00 伊豆修善寺+周邊散步（活動時間約40分鐘）

13:40 河津櫻（活動時間約2小時）

16:00 乘巴士車返回，抵達新宿解散



河津櫻一日遊推介【3】伊豆/熱海 客製化包車一日遊（東京出發）

想暢玩伊豆或熱海，時間更自由彈性，考慮客製化包車一日遊也不錯！每架車最多可坐6人，10小時包車一口價$4227，人均$704.5，其實人數夠，跟參加一日大團的價錢差不多，不過勝在行程全自選，不用跟不認識的人同車，同樣在東京市區出發，有中文司機兼導遊，無需擔心溝通問題。另外，此款私人包車也有多種車型可選，可坐6~21人，切合不同人數的團友，非常方便。

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伊豆/熱海 客製化包車一日遊（東京出發）

價格：私人包車$4227（最多可坐6人）

訂購連結 > 伊豆/熱海私人包車賞河津櫻 <

【行程】

完全自主，可與司機溝通決定。

