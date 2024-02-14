熊本機場交通攻略｜3類巴士最快25分鐘到熊本市區　1免費巴抵JR站

【熊本機場交通攻略｜阿蘇熊本機場】日本熊本有許多著名景點，包括「日本三大名城」之一熊本城、阿蘇火山及黑川溫泉等，還有可愛的熊本熊（KUMAMON）。《香港01》「好食玩飛」記者整合阿蘇熊本機場（KMJ）前往熊本（Kumamoto）市區交通方法，包括最快25分鐘、800日圓（約42港元）便可抵達市區的巴士路線，以及一條免費巴士線可抵達JR站，即睇看下文！



熊本城為「日本三大名城」之一，規模相當宏大雄偉。（圖片來源：「熊本「紅」宣傳大使～熊本香港事務所～」Facebook）

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準備到熊本歡度假期的朋友，可以參考《HK01》「好食玩飛」記者輯錄的熊本酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

蒸汽火車「SL人吉」，由熊本發車至人吉，據說日本熱門動漫《鬼滅之刃》中的無限列車造型便是參考此車來設計。（圖片來源：「熊本「紅」宣傳大使～熊本香港事務所～」Facebook）

熊本阿蘇機場交通3大類巴士，當中1條免費到JR車站

熊本阿蘇機場（阿蘇くまもと空港）暫時沒有與鐵路連接，所以前往市區的交通方式以巴士為主。現時熊本阿蘇機場主要有9條巴士線，4條為豪華巴士直達熊本市區，另有4條「阿蘇」景區巴士線，可前往阿蘇火山的各大熱點，還有1條則是免費接駁巴士，前往JR車站，可轉乘鐵路去市區或九州其他縣府。

香港現有直航去熊本！（圖片來源：維基百科）

熊本阿蘇機場不大，從機場一出即見巴士站，前往熊本各區。（圖片來源：阿蘇くまもと空港官網）

熊本阿蘇機場交通【1】機場豪華巴士 —— 最平最快直達熊本市中心

由熊本阿蘇機場至熊本市中心各處，最平宜快捷是乘4條機場豪華巴士線。雖名為「豪華」，但價格十分親民，最平800日圓（約$42）、最快25分鐘就抵達熊本市區！

櫻町高速巴士（圖片來源：Kkday）

機場豪華巴士（1）櫻町高速巴士（櫻町巴士總站 來往 熊本機場直達巴士）

由阿蘇機場來往熊本市或中央縣方向，單程車費1,000日圓（約$53），車程50分鐘。

機場豪華巴士（2）熊本縣廳前（熊本縣廳前 來往 熊本機場直達巴士）

由阿蘇機場來往熊本縣廳前方向，單程車費800日圓（約$42），車程25分鐘。

機場豪華巴士（3）熊本站前（熊本站前 來往 熊本機場直達巴士）

由阿蘇機場來往熊本站前方向，單程車費1,000日圓（約$53），車程60分鐘。

機場豪華巴士（4）味噌天神（味噌天神 來往 熊本機場直達巴士）

由阿蘇機場來往熊本站前方向，單程車費900日圓（約$47），車程30分鐘。

＊以上４條機場豪華巴士，均在3 號乘車點上車。

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熊本阿蘇機場交通【2】「阿蘇」巴士線 —— 直達阿蘇山4大熱門旅遊勝地

阿蘇山是熊本縣別稱「火之國」的由來，擁有世界上最大規模熔岩的「阿蘇破火山口」，大家至今仍可於中岳破火山口周圍，近距離觀察活躍的火山活動。此外，阿蘇山周邊地區被稱為「阿蘇地區」，擁有多座著名風景區，為遊客遊熊本的必去之地！除了前往熊本市中心，熊本阿蘇機場亦有4條巴士路綫前往熊本「阿蘇」各大熱門旅遊勝地，如阿蘇山西口、黑川溫泉、阿蘇JR車站 、高森中央等。

景點巴士（1）特急山彥號（阿蘇駅前 來往 熊本機場直達巴士）

由阿蘇機場乘「特急山彥號」巴士前往阿蘇駅前，可遊走阿蘇市，周時可搭乘JR九州鐵路，遊走九州各處。「特急山彥號」巴士單程車費1,220日圓（約$64），車程60分鐘。

景點巴士（2）九州橫斷巴士（黑川溫泉 來往 熊本機場直達巴士）

由阿蘇機場乘「九州橫斷」巴士，可直達黑川溫泉，單程車費2,200日圓（約$116），車程120分鐘。

景點巴士（3）阿蘇山上線（阿蘇山西站 來往 熊本機場直達巴士）

由阿蘇機場乘「阿蘇山上線」巴士，可直達阿蘇山西站，遊玩阿蘇山最快捷的巴士！單程車費1,490日圓（約$78），車程70分鐘。

景點巴士（4）特急高森號（高森中央 來往 熊本機場直達巴士）

由阿蘇機場乘「特急高森號」巴士，可直達高森中央，遊走上色見熊野庭神社、高森町湧水公園，單程車費1,010日圓（約$53），車程60分鐘。

＊以上４條「阿蘇」巴士線，均在４號乘車點上車。

熊本阿蘇機場交通【3】熊本阿蘇機場免費巴士 直抵JR車站

除以上8條巴士線外，熊本阿蘇機場還有1條免費接駁巴士，可從機場到「JR肥後大津火車站」，車程約15分鐘，目前一天54班，每半小時一班，不須預約。當旅客到達JR肥後大津站後，又可轉搭JR鐵路到熊本車站，或九州各大地區。

機場免費接駁車。（截圖自熊本縣政府官網）

熊本阿蘇機場免費巴士

路線及時刻表查詢（網站內有繁體中文PDF檔）

https://kukouliner.com/

（全文完）

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