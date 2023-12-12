白馬溫泉酒店11間推介｜人均$298／近滑雪場／露天風呂／住小木屋

白馬溫泉酒店2023｜位於日本長野縣的白馬溫泉不單是當地民眾熱門的度假聖地，每年冬季更會吸引數以萬計的旅客前往當地滑雪！《香港01》好食玩飛記者整合11間白馬溫泉酒店，不單鄰近滑雪場，更設有溫泉，讓旅客可以享受一番。順道留意最新酒店優惠碼在訂酒店前填優惠碼就更便宜！（文章提及之價錢以發稿日為準）

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白馬溫泉酒店【1】白馬村萬怡酒店（Courtyard Hakuba）

酒店距離JR白馬站約7分鐘車程，而且附近就已經是滑雪場，適合前往當地滑雪的旅客入住。酒店不單地理位置理想，而且客房經過全新裝修，時尚之餘衞生環境理想。酒店還會提供早餐，另外亦有酒吧、溫泉及浴場。滑雪的旅客亦可以滑雪進出通道，前往雪具寄放處，再前往雪場，十分方便。於Trip.com獲得4.3/5的評分。

白馬村萬怡酒店（Courtyard Hakuba）

房價：人均HKD$682起（和洋式豪華房）

地址：Hokujo 2937, 399-9301 白馬村, 北安曇郡, 長野縣, 日本

交通：JR白馬站約7分鐘車程

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白馬溫泉酒店【2】白馬格拉斯酒店（Hotel Grace Hakuba）

酒店位於滑雪場旁邊，十分適合前往滑雪的旅客。酒店客房以和室為主，設計簡約，價錢便宜，性價比高。酒店會向旅客提供早餐，亦設有酒吧。酒店附近有西餐廳、日本料理及咖啡店，可以滿足不同旅客的需要。有旅客表示，酒店設有地下室，讓旅客可將滑雪用品暫存於此。另外職員的細心服務及態度都令人留下深刻印象。

白馬格拉斯酒店（Hotel Grace Hakuba）

房價：人均HKD$298起（日式間）

地址：Happo, 399-9301 白馬村, 北安曇郡, 長野縣, 日本

交通：JR白馬站約6分鐘車程

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白馬溫泉酒店【3】特勞米雷餐廳酒店（Restaurant & Hotel Traumerei）

酒店的外貌猶如歐陸的小旅館，內裡設計柔和溫馨，部分更設有露台。酒店附近除了有滑雪場之外，亦鄰近白馬美術館，有興趣的旅客不妨參觀。酒店亦有溫泉、酒吧，附近亦有西餐廳、日式料理及咖啡店。於Trip.com獲得4.6/5的評分，旅客指雖然酒店的歷史悠久，但整體環境十分理想，無論是酒店的裝潢，抑或酒店職員的服務態度，都可以感受到歐洲小鎮的風情。

特勞米雷餐廳酒店（Restaurant & Hotel Traumerei）

房價：人均HKD$629起（雙床標準間）

地址：Hokujo 860-13, 399-9301 白馬村, 北安曇郡, 長野縣, 日本

交通：JR站白馬站約5分鐘車程

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白馬溫泉酒店【4】白馬高山酒店（Hakuba Alpine Hotel）

從JR白馬站出發，只需要約5分鐘就可以到達酒店，交通尚算方便。酒店設有溫泉，而酒店旁邊亦有足湯供公眾使用。酒店客房方面有和式及洋式2種選擇，設計較簡約，酒店還提供早餐。酒店附近有滑雪場，職員可以代為安排的士前往雪場。於Trip.com獲得4.4/5的評分，旅客指酒店設有雪具寄放區和雪地靴烘乾室，而且設有溫泉和露天浴池，值得推薦。

白馬高山酒店（Hakuba Alpine Hotel）

房價：人均HKD$428起（日式四人間）

地址：Hokujo Happo 5709, 399-9301 白馬村, 北安曇郡, 長野縣, 日本

交通：JR白馬站約5分鐘車程

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白馬溫泉酒店【5】斯特爾百麗酒店（Hotel Stelle Belle）

酒店位於JR神城站約4分鐘車程，鄰近白馬五龍滑雪場。房間方面以洋式為主，簡約的設計配以柔和的燈光，感覺十分親切。酒店設有浴場及半露天溫泉供客人享用。於Trip.com獲得4.1/5的評分，有旅客表示房間的空間感足夠，清潔度令人滿意，而且前台的職員有禮。至於環境方面，大部分旅客都表示滿意，值得推薦予其他人。

斯特爾百麗酒店（Hotel Stelle Belle）

房價：人均HKD$363起（雙人間）

地址：22201-5, 399-9211 白馬村, 北安曇郡, 長野縣, 日本

交通：JR神城站約4分鐘車程

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白馬溫泉酒店【6】香草之宿櫟酒店（Kunugi Relaxation with 4 Modern Rooms）

酒店位於白馬村的中央，從JR白馬站出發，只需約7分鐘車程。酒店的外型猶如外國的小屋，磚牆內是甚有特色的日式風格裝潢，而且設有小餐館、浴場及半露天風呂，冬天漫天飄雪時感覺很浪漫。於Trip.com獲得接近滿分的4.8/5評分，都表示職員十分貼心，不單止會幫旅客叫車，還會推薦旅客前往哪個雪場滑雪。早餐方面亦十分美味，因此十分推薦。

香草之宿櫟酒店（Kunugi Relaxation with 4 Modern Rooms）

房價：人均HKD$798起（山景高級套房）

地址：Misorano 2937-685, 399-9301 白馬村, 北安曇郡, 長野縣, 日本

交通：與JR白馬站約7分鐘車程

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白馬溫泉酒店【7】藝蘇雅哈庫巴格德賓館（Hakuba Glad Inn Ebisuya）

旅館位於白馬站約5分鐘車程，而且鄰近八方尾根滑雪場、八方溫泉等景點，步行即可到達。旅館的客房十分簡約，以日式塌塌米為主，空間感不算太大。旅館設有浴場，旅客滑完雪之後可到浴場放鬆一下。於Trip.com獲得4.4/5的評分，旅客表示，酒店會提供基本早餐及晚餐，雖然食物不算豐富，不過味道不俗，而且就近滑雪場，是不少滑雪客的首選之一。

藝蘇雅哈庫巴格德賓館（Hakuba Glad Inn Ebisuya）

房價：人均HKD$334起（日式間）

地址：Happo 5164, 399-9301 白馬村, 北安曇郡, 長野縣, 日本

交通：於白馬站約5分鐘車程

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白馬溫泉酒店【8】白馬流星旅館（Hakuba Pension & Log Hotel Meteor）

酒店同樣為於白馬村的中央位置，於JR白馬站大約有6分鐘車程。酒店採用了大玻璃，採光度夠。若果在冬季早上看出窗外，可以看到極美麗的雪景，而且房間設有一個大型公共空間，客人可以在火爐旁邊與朋友談天。於Trip.com獲得4/5的評分，旅客表示酒店與滑雪場的距離近，方便往來滑雪場及酒店，而且職員可以用英語作溝通，值得推薦給前往當地滑雪的旅客。

白馬流星旅館（Hakuba Pension & Log Hotel Meteor）

房價：人均HKD$340起（雙人房）

地址：Hokujo Misorano 2937-730, 399-9301 白馬村, 北安曇郡, 長野縣, 日本

交通：於JR白馬站大約有6分鐘車程

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白馬溫泉酒店【9】白馬度假酒店La Neige東館（Hotel la Neige Higashi-Kan）

酒店位於白馬村北部，自成一角私隱度夠。從酒店的正門進入，猶如穿過一個大花園，酒店的客房整體感覺溫馨，以歐陸風格設計為主調，酒店設有小餐廳，而且酒店旁邊架了幾把太陽傘，天氣好的話旅客可以在室外用餐，感覺更舒服。於Trip.com獲得4.7/5的高評分，旅客指酒店的服務及地理位置理想，而且餐廳的質素高，酒店更可以安排往來JR站及酒店的車輛，最適合一家大小到白馬溫泉享受假期。

白馬度假酒店La Neige東館（Hotel la Neige Higashi-Kan）

房價：人均HKD$926起（標準房）

地址：Happo Wadanonomori, 399-9301 白馬村, 北安曇郡, 長野縣, 日本

交通：與JR白馬站約6分鐘車程

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白馬溫泉酒店【10】白馬村禪木屋私人度假屋（Zen Chalets Hakuba）

同樣位於白馬村北部，從JR白馬站出發只需要9分鐘車程。酒店鄰近滑雪場，對於去滑雪的旅客十分方便。小木屋設有2層，適合一家人入住，地下是客廳及廚房，旅客可以自備食材，在小木屋裡炮製大餐。二樓主要是睡房區，整體感覺溫馨，而且全屋備有暖氣，冬天時十分溫暖。於Trip.com獲得4.5/5的評分，有旅客表示小木屋的位置理想，晚上更可以玩煙花及看到漫天星星，值得推薦。

白馬村禪木屋私人度假屋（Zen Chalets Hakuba）

房價：人均HKD$870（河濱小屋）

地址：Hokujo 4305-1, 399-9301 白馬村, 北安曇郡, 長野縣, 日本

交通：與JR白馬站約9分鐘車程

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白馬溫泉酒店【11】白馬杉木酒店（Hakuba Mominoki Hotel）

酒店距離JR白馬站約6分鐘車程，酒店的環境清幽，設有酒吧、浴場及露天風呂。酒店附近亦有西餐廳、日式料理及咖啡店，方便旅客。於Trip.com獲得4.1/5的評分，有旅客指酒店就近纜車站，而酒店職員提供的服務亦令人讚不絕口，有旅客因為特殊情況令行程受阻而遲到，本以為錯失用餐機會，但酒店餐廳不單預留食物，而且更安排在客房用膳。酒店雖然有幾十年歷史，不過裝潢依舊華麗，令人覺得他們在維護方面十分用心。

白馬杉木酒店（Hakuba Mominoki Hotel）

房價：人均HKD$669（標準雙人房）

地址：Hokujo 4683-2, 399-9301 白馬村, 北安曇郡, 長野縣, 日本

交通：JR白馬站約6分鐘車程

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