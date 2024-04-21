澳門美食丨文記咖啡必點花生醬豬扒菠蘿包　仲有獲奬蕃茄蛋通心粉

呢期為食妹又嚟到澳門高士德大馬路附近搵食，嚟到文記咖啡，試一個據聞係無人可以拒絕嘅神仙搭配———「花生醬豬扒菠蘿包」。



花生醬豬扒菠蘿包：花生醬+豬扒+菠蘿包=神仙美味組合

好似為食妹咁樣嘅「花生醬腦袋」，真係對花生醬豬扒菠蘿包毫無抵抗力。

+ 1

國際慣例，菠蘿包必須趁熱食，菠蘿包香脆酥軟，豬扒係大大舊嘅T骨豬扒，煎得啱啱好唔會太油膩，加上花生醬簡直就係錦上添花，夠曬香濃。

呢隻鎮店招牌，幾乎係每檯必點，26蚊一隻，大件夾抵食！

推薦指數：五粒星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



蕃茄蛋通心粉

除咗花生醬豬扒菠蘿包之外，呢度嘅蕃茄蛋通心粉都勁出名，仲攞過金蓮花菜式獎。齋係佢個嘅賣相都夠煞食，睇住都想流口水，超級有食慾。

蛋炒得非常嫩滑，通粉本身應該係黑底，有淡淡鹹香嘅豉油味，濃稠嘅芡汁包裹住每一粒通心粉，酸酸甜甜，食落好開胃，鍾意食蕃茄嘅老友一定要試下！

推薦指數：都係五粒星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



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懷舊紅豆冰

紅豆冰嘅出品不過不失，奶味幾香，紅豆微微硬，但係唔會太甜，呢點為食妹非常滿意～

推薦指數：三粒星⭐️⭐️⭐️



除咗上邊呢三個比較多人推薦嘅菜品，其實「文記」仲有勁多菜式，碟頭飯、炒餸、煲仔飯等等試都試唔完嘅美食！價格公道實惠，選擇又多，周邊嘅街坊當正呢度係飯堂，為食妹表示一定有下次！

文記咖啡

總店：澳門庇山耶街28號

爐石塘店：澳門連勝馬路82A號金蓮大廈地下A座



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】