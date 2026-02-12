劏客？內地女西貢食$1800海鮮餐　埋單加1項收費變$3XXX：一頸血

西貢天價海鮮餐「劏客」？有內地女子於社交平台小紅書發相發文，表示她一行5人來香港旅遊，到西貢某海家食海鮮餐，吃了清蒸魚、瀨尿蝦、蟶子等，本來海鮮總計1,800多港元，詎料「埋單」時因1項收費，最終要支付超過3,100元，直指不理解，「氣死了！真是一頸血！下次海鮮就真的別香港了！所以為什麼都在從香港往深圳消費了」。



帖文引來內地及香港網民熱議，有網民大嘆樓主變成「水魚」，「他們連本地人也宰的」、「到西貢這遊客區食海鮮就是貴」、「下次應該火眼金睛問清問楚先落單，咪比人劏到一頸血」。也有網民認為在香港來說價格算正常，「其實香港就這個價」。



內地女子到西貢某海家食海鮮餐，本來海鮮總計1,800多港元，詎料「埋單」時因1項收費，最終要支付超過3,100元，直指不理解。（資料圖片）

「香港海鮮酒家避雷！」該內地女於小紅書發相發文，指2月8日到西貢某海鮮酒家晚膳，叫了5個海鮮，價格1,800多港元，沒想到埋單時竟因海鮮「加工費」，最終要支付3,100多元，大感震驚，「結賬的時候，海鮮一千七百多（1,800多港元），帳單是三千一百多，也就是加工費收了一千多」。

西貢吃1,800元海鮮餐 收「加工費」埋單3,100元

從賬單見到，樓主點了「清蒸魚」、「豉椒炒蟶子」、「椒鹽瀨尿蝦」、「鹽焗螺」、「蒸貝」5樣海鮮，收費1854元，連同「加工費」等，埋單共3,104元。（小紅書）

從賬單見到，樓主點了「清蒸魚」、「豉椒炒蟶子」、「椒鹽瀨尿蝦」、「鹽焗螺」、「蒸貝」5樣海鮮，收費1854元，連同600多元「加工費」、「北菇扒時蔬」、「乾炒安格斯牛河」、「可樂」、「茶價芥醬」，以及服務費，埋單共3,104元。

樓主憶述，點菜時服務員曾提醒海鮮要收「加工費」，但沒有說「加工費」費用多少，「我也疏忽了，沒有多問，覺得加工費能收多少呢。嘎嘎一頓點」。

樓主製疑，「加工費這玩意，大家都默認是合理的，才是最詭異的地方，難道我去餐廳吃一條生魚？」。（示意圖）

內地女斥加工費不合理：難道我去餐廳吃一條生魚？

樓主補充，當時質疑有問題時，服務員說餐牌後面有標示「加工費」細節，惟她不滿指出，「就是他餐牌有，在最後幾頁，小小字，一般人不會翻到後面仔細看」，又認為「加工費」不合理，「加工費這玩意，大家都默認是合理的，才是最詭異的地方，難道我去餐廳吃一條生魚？」。

內地女怒斥「一頸血」：下次海鮮就真的別香港了

樓主批評「真是一頸血，氣死了！這個按人頭算加工費的很不能理解」，明言「學到了，下次海鮮就真的別香港了。所以為什麼都在從香港往深圳消費了」，又呼籲「大家來香港的話避雷這家」。

樓主批評「真是一頸血，氣死了」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

內地及香港網民爭議：劏水魚 vs 正常價

帖文引來內地及香港網民熱議，有人形容是「劏水魚」，「他們連本地人也宰的」、「到西貢這遊客區食海鮮就是貴」、「香港的海鮮加工費一向是貴得離譜，很多時候加工費與海鮮食材是一比一」、「在其他地方買去餐廳加工食用收加工費我覺得合理，但在餐廳的海鮮池點的海鮮還要按人頭收加工費就有點太那個了」、「清蒸也按人頭收就真的太無良，下次應該火眼金睛問清問楚先落單，咪俾人劏到一頸血」。

有網民形容是「劏水魚」，也有網民認為在香港來說是正常價。（資料圖片）

也有網民認為在香港來說是正常價，「因為海鮮是一個有浮動成本、價格。加工費是固定的，所以分開算的。在國外的海鮮市場也有類似的收費項目，料理費、開桌費之類」、「海鮮加工，跟海鮮價錢基本上是1:1，屯門三聖和西貢都差不多這樣」，又教路「你下次直接在店吃套餐吧，便宜很多，味道也不錯的」。