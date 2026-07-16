松屋牛肉飯藏瓦仔碎片　食客要求換飯不滿經理態度寸　附松屋回應

食物藏有瓦仔碎片，若不小心吞下肚，後果可大可小。有食客於網上發文表示，在日本連鎖牛丼餐廳「松屋」觀塘三布目分店進食山藥牛肉飯時，食到瓦仔碎片，他要求侍應幫忙更換新一碗飯，詎料經理「勁串」問「使唔使睇醫生啊？」、「使唔使幫你call白車？」、「記得拎返張醫生紙返嚟claim錢，公司會畀返錢你 」，令他對用餐體驗感不快。



網民批評，「呢啲經理又係onX，假設事主好聲好氣，個經理幫大集團打份工，使乜幫公司慳，即刻換個飯，送多1盤牛肉、小食咪大家開心，喺到講埋啲西嘢做咩，不知所謂」，又建議樓主報食環，「對方臭串，就應該撳住個碟即場報食環」。不過也有網民認為，「單睇樓主描述，冇片，似係松屋SOP（標準作業程序）。至於究竟係個經理真係好寸，定樓主太敏感呢，呢個就羅生門喇」。



松屋回覆《香港01》查詢時表示，松屋非常重視食物安全及顧客用餐體驗，就事件對顧客造成不便及不愉快深表歉意。事件發生當時，分店經理已向該客人重新提供另1份相同餐點。松屋指出，分店經理當時的回應及表達方式，並非松屋處理顧客食物投訴的標準程序，亦未符合松屋對前線店員及管理人員的服務要求，為了避免同類情況再次發生，已安排加強管理及培訓。



有食客於網上發文表示，在日本連鎖牛丼餐廳「松屋」觀塘三布目分店進食山藥牛肉飯時，食到瓦仔碎片。（Threads@momomomomomowong）

該食客於Threads發文講述事件，無奈問「我換過兜飯嘅要求都唔係好過分啫？」。照片見到食指上有1粒疑是瓦仔碎片的白色顆粒。

牛肉飯藏瓦仔碎片 要求換飯經理態度寸

樓主表示，他要求侍應更換新一碗飯，沒想到經理反問「使唔使睇醫生啊？」、「使唔使幫你call白車？」、「記得拎返張醫生紙返嚟claim錢，公司會畀返錢你 」。樓主不滿餐廳經理服務態度，批評「自己做錯嘢都惡過你，難怪香港飲食已死」。

樓主要求侍應幫忙更換新一碗飯，詎料經理「勁串」問「使唔使睇醫生啊？」、「使唔使幫你call白車？」、「記得拎返張醫生紙返嚟claim錢，公司會畀返錢你 」。（Threads@momomomomomowong）

網民：完美示範如何打爛自己隻飯碗

網民指斥經理，「咩培訓都冇係咁㗎啦，明顯條友反駁型人格發作，寸完人仲以為幫公司做到嘢/自己喺手下面前保持到自己經理嘅權威之類」、「其實道歉換過就通常冇嘢，做飲食業呢啲都忍唔到？」、「完美示範如何用1隻爛碗，打爛自己隻飯碗」。

有網民批評香港飲食業服務態度，「做餐飲嘅人成日都好狗眼看人低，香港雖然真係多西客搲着數，但唔好下下未了解成件事邊個啱邊個錯就當人哋西客搲着數先得，不斷西X你，係咁拋緊你，打工就當自己係老闆上身，賠多碗飯就要執笠？所以北上唔係無原因」。

樓主無奈問：「我換過兜飯嘅要求都唔係好過分啫？」（Threads@momomomomomowong）

網民籲報食環：拎個袋仔包起佢

有網民認為樓主應即場報食環，「即刻覆佢，要拎個袋仔包起佢報食環」、「竟然冇即場call白車搞大佢，真係太好人喇」，又說「幫你推，經濟唔好，希望位經理讓番份工出嚟畀其他配得上嘅人」、「咁就如佢所願送佢一程啦」。不過也有網民認為，「你有冇諗過其實佢（經理）係認真？只不過表達能力有問題」。

有網民分享經歷，「試過喺餐廳食到玻璃碎，同職員反映後，餐廳free咗成餐+送甜品，而且有承認返係廚房問題，負責人主動留返聯絡電話跟進。對方態度咁差，你絕對有權投訴」。

松屋回覆《香港01》查詢時表示，分店經理當時的回應及表達方式，並非松屋處理顧客食物投訴的標準程序，亦未符合松屋對前線店員及管理人員的服務要求。（OpenRice圖片）

松屋：分店經理已重新提供另1份相同餐點

松屋回覆《香港01》查詢時表示，松屋非常重視食物安全及顧客用餐體驗，就事件對顧客造成不便及不愉快深表歉意。事件發生翌日，松屋透過社交平台了解本次事件及主動向客人作出回覆跟進。另外，事件發生當時，分店經理亦已向該客人重新提供另1份相同餐點。

關於食品安全問題，事件後松屋已即時向店員檢視工作流程，並向相關供應商了解來貨及處理情況，調查該疑似異物的來源，以釐清事件成因，避免同樣事情不會再次在松屋所有店舖發生。

松屋：分店經理未符合服務要求

松屋續表示，關於該客人提到當時向店員提出飯餐有問題時，分店經理的處理方式令其感到不被尊重。分店經理當時的回應及表達方式，松屋確認該等說法並非松屋處理顧客食物投訴的標準程序，亦未符合松屋對前線店員及管理人員的服務要求。

為了避免同類情況再次發生，松屋已安排加強管理及培訓，包括加強管理人員及前線店員在顧客服務態度及溝通方式方面的培訓；改善事故處理流程；涉事管理人員及相關前線店員的再培訓。

松屋再次就事件為該顧客帶來的不便及不愉快致歉，並會繼續嚴格監察食物安全及服務質素，確保今後大眾能夠安心用餐。

（Threads@momomomomomowong）

其他報道：3大媽自攜榴槤到酒樓開餐！傳出濃烈氣味 食客投訴聞侍應1句更嬲

香港許多食肆都禁止客人攜帶外食入內，但不時有人違規。有網民在社交平台公審，指在觀塘某酒樓用餐時，突然聞到濃烈的榴槤味，揭發有3名大媽自攜榴槤到酒樓，並放在餐桌上享用。有同場食客向侍應反映，對方未有制止更反問客人「你唔鍾意咩？」食客只好向經理投訴，可惜經理制止時她已用餐完畢。



網民紛紛批評大媽行為懶理他人感受，「明知呢啲咁大味嘅嘢食就咪鬼喺街食啦」、「啲自私X係唔明唔鍾意食榴槤嘅人會覺得臭」，對侍應態度亦揶揄「原來呢間酒樓可以被人當food court咁用，早響啦，有時喺街外食飯盒熱Q死」。



有食客在觀塘某酒樓用餐，遇到3名大媽自攜榴槤開餐，不滿傳出濃烈氣味怒公審。（「threads＠wchkmc」圖片）

大媽們酒樓歎榴槤！ 傳出濃烈氣味惹食客不滿

該食客在threads發帖，指日前到觀塘apm商場內某酒樓吃晚飯，途中全場突然充斥着濃烈的榴槤味，引來不少食客四周張望查找氣味源頭，發現原來有3名大媽自攜榴槤到酒樓享用。從樓主拍攝相片可見，大媽們疑似直接將榴槤放在餐枱上，然後用筷子夾起榴槤，濃烈氣味引來後方1名女食客注視，枱上還擺放2杯疑似自帶飲品。

食客向侍應反映 竟獲回覆：冇所謂啦

樓主續稱，當時有食客難以忍受氣味，於是向侍應反映，竟獲回覆「冇所謂啦，你唔鍾意咩？」對方聞言甚為不滿，再向經理投訴。惟經理上前要求3名大媽勿再在酒樓範圍吃榴槤時，她們經已用餐完畢，而3人離開時則引來附近食客側目。

有榴槤愛好者都批評相中大媽自私，認為「咁大味嘅嘢咪鬼喺街食啦」。（資料圖片）

榴槤愛好者斥大媽自私：咁大味嘅嘢咪鬼喺街食啦

許多網民、甚至榴槤愛好者，都批評大媽們行為自私，「明知呢啲咁大味嘅嘢食就咪鬼喺街食啦」、「啲自私X係唔明唔鍾意食榴槤嘅人會覺得臭，喺小巴以為前座阿伯有體味問題，焗住成程車，落車時先發現係坐單邊尾位個阿叔捧住一袋已開榴槤，啲味散到出嚟，真係難頂」。有人覺得侍應處理手法欠佳，「侍應應該埋去同佢講收切榴槤費，每位300（元），佢即刻收X啦」，又嘲諷稱「原來呢間酒樓可以被人當food court咁用，早響啦，有時喺街外食飯盒熱Q死」。