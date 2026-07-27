雨天去公共圖書還書弄濕頁角　港媽交$37.2重置費　附康文署回應

公共圖書館圖書是人人皆可借閱的公物，需大家自律愛護勿損壞！有港媽於網上發文表示，她出門去公共圖書館還書時遇上大雨，圖書不慎弄濕了每頁頁角，結果需要繳交37.2元重置費，直言「今次是一個大教訓，以後還圖書一定要用膠袋包好」。



有網民提議，「放還書箱就冇事，放1晚已經乾晒」、「續借返去吹乾再還」。另有人指出，「雖然你冇心，都有啲慘，但有冇落雨都好，我覺得圖書館借嘅書最好都係用個袋裝住佢好啲，等於你借書時都唔會想睇1本霉霉爛爛嘅書，大家一齊愛護公物。我諗佢收錢係因為好多時本書濕咗睇落係冇事，但乾返會攣晒或者佢唔確定裏面啲頁數有冇化到」。



康文署回覆《香港01》查詢時表示，借用人歸還的圖書館資料若有損壞，圖書館職員會審視其受損程度。如屬輕微損壞且仍適合流通使用，將安排修復並重新上架；倘若損壞嚴重，已不適宜繼續流通，則借用人須依據《圖書館規例》，向政府繳付重新添置該項資料（或包含該項資料在內的整套資料）所需的款項，另加該款項20%的附加費。無論是受損或遺失的圖書館資料，即使已繳付賠款，該等資料仍屬政府公物，圖書館會按現行程序予以註銷。



有港媽於網上發文表示，她出門去公共圖書館還書時遇上大雨，圖書不慎弄濕了每頁頁角，結果需要繳交37.2元重置費。（Threads圖片）

該港媽於Threads發文講述事件，她7月21日出門去公共圖書館還書，出門前1分鐘原沒有下雨，怎料到樓下走到街上就立刻下起大雨。港媽說，她與女兒共用一把雨傘，為了幫女兒擋雨，而顧不到右肩裝着圖書的布袋，致有本書弄濕了每頁頁角。

落雨還公共圖書弄濕頁角 要交重置費

該港媽續說，走到圖書館交還圖書時，職員看到其中1本弄濕了內頁，要求提交重置費，「我以免有任何爭執，沒有什麼辯論，便交了30幾蚊」，直言「好在罰得少，等告知價格等（到）好驚」、「今次是一個大教訓，以後還圖書一定要用膠袋包好」。

港媽提醒網民，「大家還圖書記得一定要先用膠袋袋起圖書！同埋要包很妥當啊！」，避免因弄濕弄污圖書要交罰款，招致金錢損失。（資料圖片）

港媽提醒網民：還圖書要袋起包裹妥當

由於近日天氣不穩，不時下雨，港媽提醒網民，「大家還圖書記得一定要先用膠袋袋起圖書！同埋要包很妥當啊！」，避免因弄濕弄污圖書要交罰款，招致金錢損失。

有網民指出，「我諗佢收錢係因為好多時本書濕咗睇落係冇事，但乾返會攣晒或者佢唔確定裏面啲頁數有冇化到」。（資料圖片）

網民：下次請再小心啲保護本書

網民留言表示，「圖書館要買過本書，再重新包裝成精裝本，好高成本㗎！」，呼籲要愛護公共圖書，「只是30多元，買過新書都唔只，下次請再小心啲保護本書」。

另有網民建議，「下次買把大啲嘅遮，落雨唔使整濕自己個袋啲嘢」、「買電子書機代替借實體書，圖書館有用OverDrive書庫，好似都開始多咗啲中文書，自動夠鐘就還書，煩少樣」。

其他報道：公共圖書館借書逾期未還 12年後補交罰款$XX 港媽：贏99%香港人

借書記得要準時還書！有港媽跟上「打敗99%人」潮語的潮流，在網上發文分享12年前將1本逾期未還的公共圖書館圖書放進還書箱，但未有交逾期罰款，她近日欲在公共圖書館借書時，發現需先補交罰款才可借書，最終交了99元。港媽笑言，12年後才補交罰款，「今次真係贏咗99%香港人」。



有港媽於網上發文分享，近日補交12年前逾期歸還圖書的99元罰款。（Threads圖片）

該港媽於Threads發文寫道：「公共圖書館逾期圖書12年先還錢，今次真係贏咗99%香港人。」照片可見，港媽於今年4月16日才繳交99元逾期罰款。

港媽借書逾期未還 12年後才交罰款

她留言解釋為何只需繳交99元，而非「封頂價」130元，是因為12年前在家發現有本公共圖書館圖書逾期未還，於是「求其放落去」圖書館還書箱，「12年後借唔到書先還錢」，強調「大家唔好學」，笑言「唔可以畀個女學阿媽啲衰嘢」。港媽又認為似乎圖書館職員在追款上未盡全力，「一日唔借書，一日都唔會追佢還錢」。

不少網民留言分享向公共圖書館交罰款的經歷，「試過中五借咗，去到出嚟做嘢10幾年先返圖書館報失，代價係$4XX」。（資料圖片）

網民：曾被圖書館罰500元

不少網民留言分享向公共圖書館交罰款的經歷，「我畀圖書館要500（元）」、「試過中五借咗，去到出嚟做嘢10幾年先返圖書館報失，代價係$4XX」、「我係嗰1%，上兩個月終於還咗，22年，無記錯封頂價係$130，再加本書嘅錢，最終用$200開啟返我張圖書證，多謝圖書館大人不記小人過」。有網民自爆，「我阿叔，巿政局年代借咗書冇還，而家都唔敢入公共圖書館」。

網民：差數元被告上小額錢債審裁處

有網民稱，圖書館職員做事十分均真，即使小額金錢也會認真對待，「我試過差圖書館幾蚊，佢去小額錢債告我……最後上庭連手續費好似五六百」、「我試過過咗期掉入還書箱，唔知幾耐之後，係寄咗張$1.5嘅繳費通知嚟我家」。

網民：圖書館致電欲還多付的5毫

有網民分享搞笑經歷，「同大家分享1件我屋企人覺得我好搞笑嘅事件，當年（應該讀u）我遲咗還書，但係我冇乜時間喺office hour還書同罰錢，跟住我黐咗張10蚊膠銀紙喺書上面塞咗落去還書箱（要罰$9.5），搞到圖書館打去我屋企同我屋企人講要找錢，我老竇老母表示笑死」，網民笑言「好盡責」、「政府1個仙都唔可以收多收少」。

根據香港公共圖書館網頁資料，若逾期歸還圖書館資料，每項成人圖書館資料／資料附件每天1.5元，最高罰款額130元。（「香港公共圖書館」網頁截圖）

成人圖書逾期罰款「封頂價」130元

根據香港公共圖書館網頁資料，若逾期歸還圖書館資料，每項成人圖書館資料／資料附件每天1.5元，最高罰款額130元；每項青少年圖書館或兒童圖書館資料／資料附件每天0.5元，最高罰款額25元。