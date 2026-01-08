機場違禁品+行李限制懶人包｜帶錯隨時判監5年！1類化妝品唔帶得?

香港機場違禁品｜香港機場出境限制物品｜寄艙與手提行李限制｜機場有什麼不可攜帶？近日機場發現違禁品的個案頻繁發生，兩日內香港機場警區便接獲了4宗相關個案，當中有3名年輕女子分別因在行李內攜帶鐵蓮花及胡椒噴霧，均被警方以涉嫌違反《航空保安條例》和《火器及彈藥條例》拘捕，並已獲准保釋候查。



值得留意的是，原來不少國外可以攜帶的「防身裝備」，在香港機場卻可能是違禁品。所以執行李準備登機前，就要留意手提行李及寄艙托運行李是否有飛機違禁品，其中有6類物品不能帶上機！另外，潤膚霜、定型噴霧、電池、充氣物品等，都受規例管制，即睇下文了解！



寄艙與手提行李限制｜機場發生4宗發現違禁品案件

香港機場警區分別在1月4日及5日接獲共4宗行李箱內藏有違禁品個案，其中3宗發生在5日，保安人員在安檢時分別在一名準備前往加拿大的15歲少女，其寄艙行李內搜出一件懷疑鐵蓮花；以及在一名16歲女童及21歲的女子的手提行李內發現藏有懷疑胡椒噴霧，二人均打算前往美國。

另一宗案件則發生在1月4日，一名17歲少女打算前往美國時，被機場安檢人員發現其手提行李內藏有一枝懷疑胡椒噴霧及一枝懷疑伸縮棍，案情較為嚴重。她們均被警方分別以涉嫌違反《航空保安條例》和《火器及彈藥條例》拘捕，並已獲准保釋候查。

機場警區分別在1月4日及5日接獲4宗行李箱內藏有違禁品個案。（香港機場管理局）

帶了違禁品上機怎麼辦？

寄艙與手提行李限制｜違反條例最高可判處監禁5年

根據《航空保安條例》，旅客禁止攜帶任何違禁品上機，一經定罪，最高刑罰可判處監禁5年。其實除了鐵蓮花、胡椒噴霧以及伸縮棍外，香港機場還有不少物品嚴禁攜帶，以下物品類型供大家出發去旅行前參考！

機場有什麼不可攜帶？

寄艙與手提行李限制【違禁品1】大麻二酚（CBD）

CBD被列為香港《危險藥物條例》下的危險藥物，包括精油、凝膠及糖果等產品。任何人被發現管有、服用、販運及／或製造，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣5,000,000元及終身監禁。

寄艙與手提行李限制【違禁品2】電槍、催淚劑、指節套環及伸縮鋼棒

電槍、催淚劑、指節套環及伸縮鋼棒屬於違禁品，不論抵港或轉機均受規管。一經定罪，最高可被罰款港幣100,000元及監禁14年。

寄艙與手提行李限制【違禁品3】爆炸品及易燃物品

爆炸品及易燃物品包括彈藥、火藥、含火藥的玩具及信號燈、露營煤氣、煮食用火槍、及其他有害氣體、無火自發加熱器（例如自加熱即食快餐，和自加熱即食火鍋等），一律是違禁品。

切勿攜帶加熱即食物品上機。（網上圖片）

寄艙與手提行李限制【違禁品4】有害物質

有害物質包括漂白水等過氧化物、毒物、腐蝕性物或危險物品。

寄艙與手提行李限制【違禁品5】以下有潛在危險的鋰電物品

發熱產品：燙髮器、潛水燈、發熱外套

小車輛：電動雙輪滑板、風火輪、平衡車、獨輪車等

智能行李：裝有鋰電充電／供電予行李轆運行的行李篋



寄艙與手提行李限制【違禁品6】味道強烈的食品

不少航空公司，例如國泰航空、香港航空、香港快運等均有列明禁止攜帶榴槤及大樹菠蘿等味道強烈的食品上機，不論在手提及寄艙行李內。

榴槤及大樹菠羅切勿帶上機。（Unsplash）

寄艙與手提行李有什麼受管制的物品？

寄艙與手提行李限制【受管制物品1】液體、壓縮氣體及凝膠狀物體

液體、壓縮氣體及凝膠狀物體可登機，但需留意每名旅客、每項液體總容量不得超過100毫升，並要載於容量不超過1公升的可再封口透明膠袋內。超過此上限的物品就應放於寄艙行李。包括：

．食品，如水或乳酪

．酒精類消毒劑及消毒產品

．液體化妝品，如粉底或脣彩

．乳霜及液體，如太陽油或香體露

．凝膠狀物體，如髮膠或沐浴露

．壓縮泡沫及噴霧，如剃鬚泡沫或壓縮香體露

．膏狀物體，如牙膏或凡士林（只限與嬰兒同行）



每名旅客、每項液體總容量不得超過100毫升。（Unsplash）

例外：

如超100毫升，須擺放出來作保安檢查。

．旅程必需的藥物，如糖尿病藥物

．嬰兒食品，膏狀或液體形式（若與嬰兒同行）

．餵哺母乳的媽媽所攜帶的母乳，不論嬰兒同行與否

．非液體化妝品，如唇膏、粉餅及固體香體露



寄艙與手提行李限制【受管制物品2】電池、行動電源

商用電池（如鎳鎘及鹼性電池）可放手提行李，惟有關電池須獲足夠保護慎防短路。包括：

．以原裝零售包裝包裹

．以膠帶包上電極

．將各電池存放於獨立膠袋或保護套

．關閉所有電子設備（相機、流動電話及電腦）防止於寄艙行李內意外啟動



鋰電池是否可攜登機取決於其配置及瓦特（Wh）評級，各機場規定不一，未能符合規定物品可能被充公。值得留意，根據香港民航處最新規定，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，或在航機上為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。

商用電池（如鎳鎘及鹼性電池）可放手提行李，惟有關電池須獲足夠保護慎防短路。（Pixabay）

寄艙與手提行李限制【受管制物品3】食品

不同國家對進口食品有不同海關要求，不論寄艙或手提，建議向前往國家的有關當局查詢。

寄艙與手提行李限制【受管制物品4】酒精類飲料

酒精類飲料須有零售包裝，酒精含量為24-70%，每名旅客可攜總容量淨額為5公升，不論是寄艙還是手提行李。酒精含量為24% 以下，按液體規範管制。注意不同國家／地區有當地攜帶酒精類飲品入境的海關規例。請向有關當局查詢。

寄艙與手提行李限制【受管制物品5】電子香煙

只可隨身攜帶或放置於手提行李內。旅客不得在航班內使用，不得存放在寄艙行李內。機上不得為電子香煙或其電池充電。電子香煙嚴禁進口香港、印度、新加坡及台灣。

寄艙與手提行李限制【受管制物品6】打火機及火柴

除中國、孟加拉國及印度外，可攜1小包安全火柴或1個點煙打火機，僅限個人使用。若前往美國或由美國出發，不可攜帶直衝打火機。

寄艙與手提行李限制【受管制物品7】充氣物品

籃球等充氣球類，除非經洩氣，否則不被接納作寄艙或手提行李。

攜帶籃球上機必須先將它洩氣。（Unsplash）

寄艙及手提行李須目視核實的受管制物品例子

一些物品在通過機場安檢時，須經安檢人員親眼檢查、確認其種類、數量、狀態和文件，以確保它們符合航空安全規定，才可攜帶上飛機（手提或寄艙）。

寄艙與手提行李限制【須目視核實的受管制物品1】鋰電驅動的電子器材、備用鋰電池、電動輪椅

如手提電子醫療器材、攝錄機、相機、手提電腦等物品，另外，備用鋰電池規範在100wh至160wh以內／2克至8克以內。而電池驅動的輪椅或設有密封式電池／鋰電池的其他類似行動裝置，亦須經過安檢人員或航空公司檢查才可上機。

寄艙與手提行李限制【須目視核實的受管制物品2】露營爐具及燃料容器（內載易燃液體燃料）

露營爐具和內含易燃液體燃料的燃料容器，航空公司和機場要求進行嚴格的目視核實。

露營爐具也要被檢查！（Unsplash）

各個地區對於機場違禁品的準則不一，建議在出發前先仔細查閱相關地方的機場指引。

（全文完）