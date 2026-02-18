新春期間老鼠入屋！港女子鋪13塊老鼠板　放藥放籠捕鼠失敗急求教

新春期間老鼠無休，走入民居真的令住戶十分困擾。有港女網民新春期間突然發現家中有老鼠，她於是在廚房地上放滿多達13塊老鼠膠板，可是該老鼠太大隻而沒效用，她後來放了老鼠藥及籠捕鼠失敗，令她十分苦惱，於是上網急求捉鼠大法。有網民建議「老鼠膠板上面一定要放啲食物，咁佢停留耐啲先會黐得實」。



樓主發現有老鼠入屋，在廚房地上放上多張老鼠膠板都沒有效用。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

老鼠在屋內挖牆，令樓主大為苦惱。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

有港女在Facebook群組「香港滅蟲關注組」上發文及發相，指早前有大老鼠由廁所的去水位入屋，樓主鋪了多片老鼠膠板在廚房地上，她後來加了老鼠藥同老鼠籠，「佢好醒，冇中伏」，加上老鼠每天挖牆壁，「我每日補返，身心真係好攰，冇覺好瞓」。樓主指淘寶的老鼠夾要過年後才運到，「問下大家重有冇其他方法？」。

老鼠入屋好難捉 港女子網上求教

樓主上傳的照片可見，她在地上放了最少13塊老鼠板，而網民回應，「呢隻老鼠膠板唔得㗎，掉咗佢啦，紙咁薄，稍為大隻少少嘅老鼠就算黐住咗都可以拖住走，或者自己咬爛塊板走甩」、「老鼠膠板上面一定要放啲食物，咁佢停留耐啲先會黐得實」、「老鼠好醒目 你要同佢鬥志鬥力，你淨係放快膠板係地面，佢會避得開，最好放係啲轉角位，中嘅機會大啲」。

網民建議膠板上放食物，令老鼠吃時停留較欠，可能效用較好。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）

網民建議不同捉鼠方法

有人又建議「過來人經驗，啲老鼠醒過鬼，最後攞啲藍色老鼠藥逐粒釀落隻香蕉度比佢食，跟住佢肚痛就會自動蒲頭中陷阱」、「買追踪膏，搽、咬完都會死，你用鼠夾最好加個鼠盒，個夾放鼠盒入面」、「大隻要用老鼠籠先至得」、「用臘腸係非常之有效，你用微波爐叮一叮，跟住放喺老鼠籠，唔使一陣間，即刻捉到隻大老鼠，最好放咗老鼠籠就去瞓覺熄晒啲燈，千祈唔好有光，佢只係聞到味，佢就一定會中計，我屋企啲老鼠一家大細都捉到」。

(Facebook群組「香港滅蟲關注組」)