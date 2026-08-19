AI能實現「四天工作制」？科技業員工卻曝：每週工時高達90小時

人工智能（AI）被科技公司描繪成解放生產力、縮短工時的工具，OpenAI今年甚至呼籲企業試行「薪資不變、每周工作四天」。不過，一名前OpenAI技術員工透露，公司內部並未實行自己向外界倡議的四天工作制，反而長期處於高壓狀態，周末加班、臨時「危機會議」和嚴苛績效考核並不少見，也凸顯AI提高效率後，究竟能否真正換來更短工時，仍是未知數。



英國廣播公司（BBC）報道，多年來，科技公司持續投入數千億美元研發AI，並不斷宣稱這項技術最終能減少人們花在工作上的時間。 四年前，谷歌一名工程總監便預測，AI將在2025年前推動每周四天工作制成為現實。 這一期限過去一年後，OpenAI今年稍早也延續類似主張，正式呼籲企業開始試行每周四天工作制，同時維持員工薪資不變。公司認為，AI很快將大幅提高勞動生產率，企業應提前為工作模式的轉變做好準備。

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然而，一名去年離職的前OpenAI技術員工告訴英國廣播公司（BBC），他任職期間，公司並未真正試行過自己建議其他企業採用的四天工作制。 相反，他形容OpenAI內部工作節奏相當緊張，經常召開「危機會議」，員工周末加班並不罕見，績效考核制度也「極其殘酷」，同事有時會在毫無預警的情況下突然遭到解僱。 他說：「你會在星期六或星期日進公司，只是為了趕上進度，或確保系統沒有出問題。」

OpenAI並非唯一認為AI最終能縮短工時的科技公司。Anthropic也曾表示，旗下熱門編程工具和聊天機器人Claude已能連續工作約七小時而無需休息，時間幾乎相當於企業員工一個完整工作日。

隨着AI逐步接手更多任務，支持者認為，生產率提升有望讓員工減少工作時長；但另一種可能是，企業利用AI進一步提高產出要求，使員工在更短時間內承擔更多工作。 AI最終會改善工作與生活平衡，還是催生新一輪勞動壓力，仍有待觀察。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】