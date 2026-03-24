中國展開大規模海底測繪為潛艇戰布局　專家：針對美國及其盟友

中國正在太平洋、印度洋和北冰洋展開大規模的海底測繪和監測行動，以獲取詳盡的海洋環境信息。海軍專家稱，這些信息對於對美國及其盟友展開潛艇作戰至關重要。



「東方紅3」科考船。（人民網）

路透社查閱的船舶跟蹤數據顯示，中國海洋大學運營的科考船「東方紅3」在2024年和2025年期間，往返於台灣附近海域、美國據點關島周邊，以及印度洋戰略水域。

據中國媒體2018年報道，「東方紅3」是一艘5000噸級深遠海綜合科學考察實習船，全長約103米，寬約18米，具有全球無限航區航行能力，海上自持力長達60天，可持續航行15000海里，實驗室面積600平方米，可搭載科考人員和船員110人。

「東方紅3」科考船。（人民網）

中國海洋大學稱，2024年10月，「東方紅3」曾巡查一套中國海洋傳感器系統，該系統具備識別日本附近水下目標的能力，並於去年5月再次前往同一區域。2025年3月，該船在斯里蘭卡和印尼之間海域縱橫穿行，覆蓋通往馬六甲海峽的水域；馬六甲海峽是海上貿易的重要咽喉。

中國海洋大學稱，這艘船當時從事泥沙調查和氣候研究。但海洋大學學者共同撰寫的一篇論文顯示，該船還展開了大規模的深海測繪。

海軍作戰專家和美國海軍官員稱，「東方紅3」通過海底測繪和部署傳感器收集的深海數據，正幫助中國掌握海底環境，從而更有效地部署潛艇並追蹤對手潛艇。

「東方紅3」科考船赴西北太平洋執行綜合科考任務。（央視新聞）

「東方紅3」並非單獨行動，而是更大規模海洋測繪與監測行動的一部份。有關行動涉及數十艘科考船和數百個傳感器。

為追蹤這一行動，路透社查閱了中國政府和大學的資料，包括期刊文章和科研論文，並通過新西蘭公司Starboard Maritime Intelligence開發的船舶追蹤平台，分析了42艘活躍於太平洋、印度洋或北冰洋活動的科考船逾五年的航行軌迹。

九名審閱路透社調查結果的海軍作戰專家稱，儘管這項研究具有民用用途，部份測繪涉及漁場或中國擁有礦產勘探合同的區域，但其同時具備軍事用途。

2025年8月10日，「蛟龍」號在北極冰區深潛歸來。（新華社）

為了收集水下地形信息，科考船會沿著密集航線來回航行，對海底進行測繪。路透社追蹤到的數據顯示，其追蹤的科考船在太平洋、印度洋和北冰洋大範圍海域呈現出這種航行模式。

路透社引述澳洲前潛艇部隊司令斯科特（Peter Scott）說，這些船隻的測繪數據「在為中國潛艇準備作戰環境方面可能具有極高價值」。他還說：「任何稱職的潛艇兵都會投入大量精力去了解所處的作戰環境。​​」

船舶跟蹤數據顯示，中國的海底勘測行動部份集中在具有重要軍事意義的水域，包括菲律賓周邊、關島和夏威夷附近，以及北太平洋威克環礁美國軍事設施周邊。

2025年8月11日，「蛟龍」號在北極冰區準備下潛。（新華社）

西澳大學國防與安全兼職教授、前澳洲反潛作戰軍官帕克（Jennifer Parker）說：「他們的行動規模不僅僅關乎資源……如果從其覆蓋範圍來看，很明顯，他們意在具備遠洋遠征能力的海軍力量，而這一能力也圍繞潛艇作戰構建。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

