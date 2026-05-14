美韓開會評估防務合作　韓媒：雙方就核潛艇、鈾濃縮協商進展順利

美國、韓國聯合國防協商機制（KIDD）第28次會議近日在美國華盛頓特區舉行。韓國防部5月14日表示，兩國已同意加強合作，以實現共同安全目標。路透社引述韓媒紐西斯通訊社（NEWSIS），韓方官員透露，雙方針對核動力潛艦、濃縮鈾及核燃料再處理技術的協商進展順利。



韓聯社引述美國防部發布的聯合聲明報道，雙方在會議上，評估了兩國整體國防合作情況，並就如何加強聯合防禦態勢交換了意見。

2024年12月15日，韓國國旗在首爾政府大樓附近隨風飄揚。（Getty）

雙方還同意積極尋求合作，以落實雙方去年11月發布「聯合情況說明」（Joint Fact Sheet）中的防務相關內容，以及第57次美韓安保會議聯合聲明。

報道指，兩國或討論了韓方計劃獲取核動力潛艇、美方向韓國移交戰時作戰指揮權等事宜，相關議題是「聯合情況說明書」中概述的關鍵條款之一，但這次的聯合聲明中沒有具體提及這些議題。

2026年5月13日，美國華盛頓特區，美國、韓國舉行聯合國防協商機制（KIDD）第28次會議。（X@ROK_MND）

美韓聯合國防協商機制始於2011年，旨在推動美韓及時有效開展安全協商，每年由兩國輪流舉辦一至兩次會議。