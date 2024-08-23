milet香港演唱會2024｜認識新一代日本歌姬　曾登奧運閉幕人氣勁

日本新生代歌姬milet將舉行亞洲巡迴演唱會！不僅曾為《鬼滅之刃》和《葬送的芙莉蓮》等多部知名動漫演唱和創作歌曲，去（2023）年舉辦的台北演唱會在開售後即秒殺，可見她在全亞洲的高人氣，今年11月又將於香港亞洲國際博覽館及台北流行音樂中心開唱，J-POP樂迷們趕快來認識這位全能才女吧！



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甜美的外表下藏著渾厚的鐵肺 更獲邀登上東奧閉幕式

出道以來一直保持著神祕感的milet不太透露自己的家世，除了曾在加拿大生活過，自小便接觸了古典音樂，接著受到哥哥的影響開始喜歡上搖滾樂，也因此milet的音樂風格經常融合了迷幻搖滾和歐美流行的元素，長相甜美的她沒想到一開口卻有渾厚清亮的歌聲，獨特的嗓音讓她迅速成為日本的樂壇新星，不僅獲邀參與年度盛事「NHK紅白歌合歌唱大賽」，更登上2021年東京奧運閉幕式的舞台表演。

milet亞洲巡迴演唱會香港站將於11月7號在亞博舉行。（X@milet）

為多部人氣動畫創作主題曲 成為新一代的「鬼滅女神」

乘著這股聲勢，milet接續發行了許多膾炙人口的歌曲，經常橫掃各大排行榜，近年則憑藉動畫《鬼滅之刃》和《葬送的芙莉蓮》受到更多矚目，透過歌曲展現了爆發力十足的鐵肺歌喉，讓日本大眾為之驚艷並進一步的攻進主流市場。

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其中讓更多台灣人認識她的契機，就是她與狼人樂團「MAN WITH A MISSION」一同為人氣動畫《鬼滅之刃：刀匠村篇》合作的主題曲〈羈絆的奇蹟〉，該曲讓她的人氣扶搖直升，接替LiSA、Aimer成為最新一代的「鬼滅女神」。值得一提的是，milet不僅僅只是負責演唱的歌手，才華洋溢的她還為這幾部動漫創作專屬的主題曲，曾透露下筆前都必須先充分準備故事內容，將自己融入作品中才能創作出扣人心弦的歌詞。

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去年演唱會秒完售 獻唱〈菊花台〉並直言：想一直待在台灣

另外，milet去年將個人巡演的首場海外站獻給台灣，在新莊Zepp New Taipei舉辦連續兩場的演唱會，不僅事前售票在2秒內完售，讓主辦緊急加場，還在演唱會上翻唱周杰倫的〈菊花台〉，可說是誠意十足，更透露自己其實透過身邊的台灣好友已經私下赴台旅遊超過10次，坦言自己非常喜愛台灣的美食，大呼「根本不想回家，想一直住在台灣吃小籠包」，可愛又率真的個性深深擄獲了死忠粉絲的心，並表示對於台灣歌迷的熱情印象深刻。

幸運的是，milet今年又將抵台開唱了，這次特別挑選了「滿週年」且代表「milet日」的11月30日在北流舉辦演唱會，本次活動將採全區抽票制，想一睹女神風采的歌迷們趕緊把握第二輪的抽票機會吧！

milet Asia Tour 2024 in Taipei

演出日期：



2024年11月30日

演出地點：



台北流行音樂中心

購票方式：



本場次活動將採用實名制及登記抽選制售票，售票將分為「登記抽選購票資格」、「一般販售」兩階段

售票系統：



TicketPlus 遠大售票系統

票價：



1F搖滾站席 NTD 4,500 / 2F前坐席NTD 3,800 / 2F後坐席 NTD 3,200 / 3F坐席NTD 2,800 / 2F身障席 NTD 1,600

第一階段登記辦法：



登記抽選：2024年8月19日（一）10:00 - 2024年8月21日（三）19:00

中選通知：2024年8月30日（五）中午 12:00起

第二階段一般販售：



第一階段完成清票後，如有剩餘票券將於2024年9月6日（五）12:00 在Ticket Plus遠大售票系統進行第二階段的一般販售，兩階段皆採用實名制售票。

視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。更多相關規定詳情及最新消息請見大鴻藝術BIG ART官方臉書專頁公布。



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