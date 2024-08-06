懶人減肥｜3種睡姿消脂安眠激發瘦體素 睡得好7小時如慢跑1小時
撰文：女人我最大
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俗話說的好「睡覺睡得好，健康活到老。」可見得擁有良好睡眠多麼重要，而根據研究發現「睡姿」更是會影響一個人的胖瘦，主要是因為局部的發胖，會對骨骼和睡姿習慣產生變化，舉例來說當孕婦生產完後，常常會因為身形變化以及需要哺乳而習慣側睡，由此可見睡姿真的相當重要。
以下就帶來3款小紅書爆紅的「減肥睡姿」，讓我們睡得好，同時提升新陳代謝，加速減肥效率。
3大減肥睡姿（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. 還陽臥
身體自然平躺，髖關節放鬆，兩腳掌心相對成一個環狀，兩手掌心向著腹部。還陽臥在中醫學裡屬於一種養生的睡眠體式，可以促進血液循環流動，讓大腦得到平衡狀態，達到燃脂又助眠的效果。
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2. 吉祥臥
「吉祥臥」源自於佛教，身體朝右側臥，右手拇指壓放在耳後，手掌托著臉龐，雙腿微微彎曲，把左手掌心放在大腿骨根部，右手大拇指按壓的穴位是安眠穴，適當地按壓也能幫助提升睡眠品質，吉祥臥最棒的優點在於不會壓迫到心臟，有利於供血、加強循環代謝，同時又有安眠安神的幫助。
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3. 混元臥
混元臥有點類似還陽臥的升級版，先讓身體平躺，雙腳掌心相對，成一個環狀，兩手重疊或交叉輕輕地放在頭上，手心對著頭頂。這樣的睡姿特別能放鬆緊繃的頭部，緩解失眠、神經衰弱，確保在瘦體素的分泌黃金時段晚上11點到凌晨2點之間，我們的身體都獲的充足休息，日本醫師也解析人體只要好好睡眠7小時，這過程所消耗的熱量甚至比慢跑1小時還來得多！
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