香港海景酒店10間推介｜海景無邊泳池／打卡浴缸／人均$481起

香港維港海景酒店2026！想要好好放假休息又不想出外人擠人，在香港住一晚奢華酒店，看著海景浸浴就最適合不過！《香港01》整合10間坐擁維港海景的香港酒店，分別位於港島及九龍，大部分更配備海景游泳池及海景浴缸，非常打卡able，人均更只需$481起！



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香港維港海景酒店【1】香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）

香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）位於紅磡灣，距離尖東購物區約20分鐘步程，地理位置優越！酒店大部分房間可欣賞到維多利亞港及香港島天際線景色，且均配備免費迷你吧、咖啡機、私人浴室等，空間十分寬敞。酒店附設室外游泳池、Spa、日光浴場、桑拿、健身室等，更有5間精緻餐廳等你品嘗！

香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$700起（豪華大床房）

地址：紅磡灣紅鸞道38號

交通：黃埔站步行6分鐘

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香港維港海景酒店【2】香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）屹立於北角，鄰近地鐵站，並有免費接駁車來往鰂魚涌，交通方便。酒店提供665間房，均坐擁海景，配備咖啡機、音響、大浴室等，部分房間更提供一整面轉角窗，躺在床上都可以俯瞰整個維港景！酒店亦設有户外頂樓無邊際游泳池、全天候健身中心、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

房價：人均HK$481起（雙床房；包餐飲折扣禮遇及探索者套裝）

地址：北角北角邨里1號

交通：北角站步行2分鐘

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香港維港海景酒店【3】香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）位於尖沙咀梳士巴利道坐擁維多利亞港景致的黃金地段。酒店設有413間客房，大部分坐擁海景，在房內都可以欣賞到維港夜景！酒店亦是香港IG-able酒店的第一名，雲石浴室、海景梳化等都超適合打卡！酒店附設11間餐廳及酒廊、室外游泳池、健身室及Spa等設施，加上樓下就是商場，吃喝玩樂都方便！

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

房價：人均HK$2,227起（九龍山景大床房）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

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香港維港海景酒店【4】香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）坐落於九龍半島沿岸，鄰近星光大道、K11 MUSEA、維港及地鐵站等。酒店提供497間客房及套房，均配備智能電視、Nespresso咖啡機和綠洲浴室，浴室內均配備浴缸，部分套房內更有超打卡able的圓形景觀浴缸及無死角維港景觀！酒店亦設有室外游泳池、24小時健身中心、6間餐廳及酒吧，配套齊全。

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

房價：人均HK$1,700起（高級麗晶大床客房）

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行2分鐘

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香港維港海景酒店【5】寓館（K11 ARTUS）

寓館（K11 ARTUS）坐落在Victoria Dockside，鄰近尖沙咀海濱、星光大道等，地理位置優越。酒店於2019年開幕，提供287間房，分為開放式單位至三房單位，單位內均擁有設備齊全的小廚房和私人陽台，所有房間均可飽覽維港景致，而且非常打卡able！酒店亦設有無邊際游泳池、桑拿、健身室、餐廳等設施。

寓館（K11 ARTUS）

房價：人均HK$1,966起（海景開放式公寓；包早餐）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

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香港維港海景酒店【6】香港萬麗海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong）

香港萬麗海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong）位於灣仔海旁，連接會議展覽中心，步行約4分鐘即達會展站。酒店擁有858間客房，其中超過6成房間坐擁維多利亞港海景，房間採用半開放式浴室，與起居室互通之餘更可以欣賞維港景觀，部分房型亦配備景觀浴缸！酒店亦設有3間餐廳、戶外泳池、健身室、酒吧等設施。

香港萬麗海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$690起（園景大床房）

地址：灣仔港灣道1號

交通：會展站步行4分鐘

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香港維港海景酒店【7】香港君悦酒店（Grand Hyatt Hong Kong）

香港君悦酒店（Grand Hyatt Hong Kong）位於灣仔，臨海而建，盡覽維港優美景色！酒店曾於2016年翻新，共有542間客房，設有寬敞的起居空間及浴室，大部分房型更坐擁維港海景！酒店同時配備健身室、50米恆温户外泳池、兒童遊樂場、球類運動場等設施，更擁有多達11間餐廳和酒吧！

香港君悦酒店（Grand Hyatt Hong Kong）

房價：人均HK$1,011起（君悦豪華大床房）

地址：灣仔港灣道1號

交通：會展站步行6分鐘

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香港維港海景酒店【8】香港文華東方酒店（Mandarin Oriental Hong Kong）

香港文華東方酒店（Mandarin Oriental Hong Kong）位處中環，於1963年已經開幕，並曾於2006年進行翻新。酒店共有447間客房，房間糅合東方傳統特色及西式設計，房間奢華有格調，部分房型更可欣賞維港景色！酒店同時配備9間餐廳及酒吧，當中更有兩間餐廳為米芝蓮星級餐廳！酒店另涉水療中心、室內游泳池及24小時健身中心。

香港文華東方酒店（Mandarin Oriental Hong Kong）

房價：人均HK$1,896起（城市景觀客房）

地址：中環幹諾道中5號

交通：中環站步行1分鐘

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香港維港海景酒店【9】港島香格里拉（Island Shangri-La, Hong Kong）

港島香格里拉（Island Shangri-La, Hong Kong）位於港鐵金鐘站上蓋，直連太古廣場，酒店樓下便是購物中心，非常方便！而且酒店客房位於39樓以上，房間景觀十分開揚，部分客房更可以無死角俯瞰維港景色！酒店同時配備室外泳池、健身室、水療中心、兒童俱樂部、兒童游泳池等休閒娛樂設施。

港島香格里拉（Island Shangri-La, Hong Kong）

房價：人均HK$1,120起（豪華山景雙床房）

地址：金鐘中區法院道太古廣場

交通：金鐘站步行9分鐘

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香港維港海景酒店【10】香港四季酒店（Four Seasons Hotel Hong Kong）

香港四季酒店（Four Seasons Hotel Hong Kong）位於國際金融中心內，步行10分鐘即可抵達地鐵站及天星小輪碼頭，交通方便。酒店樓高45層，房間奢華雅緻，可盡覽維多利亞港、港島，九龍半島及山頂景色。酒店內亦配備室外游泳池、健身室、按摩室、桑拿浴室、水療中心等設施，更擁有許多米芝蓮星級餐廳！

香港四季酒店（Four Seasons Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$2,121起（豪華山景大床客房）

地址：中環金融街8號

交通：香港站步行5分鐘

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