香港Staycation酒店6間優惠｜維港海景／露天泳池／人均$103起

撰文：張雨靜
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香港酒店抵住推介｜香港人工作忙碌，如果無法放長假到外地旅遊，周末近近地在香港酒店兩日一夜Staycation，歎個酒店高質半自助晚餐，埋單人均不用$500！《香港01》好食玩飛幫大家精選了6間香港抵住酒店，每間都各有特色！

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新年Staycation酒店推介【1】永倫800酒店（Winland 800 Hotel）

永倫800酒店（Winland 800 Hotel），位於青衣海岸南部，港鐵葵芳站外有綠色專線小巴可以往返，酒店樓下有商場，有超市、餐廳。酒店在2022年曾經翻新，酒店提供800間客房，部份房間可以看到維港海景，部份房間可以看到城景或200米長的露天泳池，兩邊的景色都怡人舒心。雖然客房面積不大，平均約161呎，部份更是雙床房，但勝在價錢划算，部份日子低至人均$103／晚！

永倫800酒店（Winland 800 Hotel）
房價：人均HK$103／晚起（高級房）
地址：香港葵青區新界青衣路一號
交通：港鐵葵芳站出發，駕駛約8分鐘
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新年Staycation酒店推介【2】悦品酒店‧荃灣（Hotel COZi‧Oasis）

悦品酒店‧荃灣（Hotel COZi‧Oasis）位於葵涌青山公路葵涌段，從葵興港鐵站步行約10分鐘路程。酒店提供583間客房，每間房間都走精品酒店的路線，在枕頭、抱枕等用上其他顏色。酒店配套有健身中心、餐廳，特別推薦酒店自助餐，酒店自助晚餐經常做推廣，CP值亦非常高！

悦品酒店‧荃灣（Hotel COZi‧Oasis）
房價：人均HK$214／晚起（豪華悦品客房）
地址：香港荃灣區葵涌青山公路段443號
交通：港鐵葵興站步行9分鐘
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新年Staycation酒店推介【3】香港嘉湖海逸酒店（Harbour Plaza Resort City）

香港嘉湖海逸酒店（Harbour Plaza Resort City）位於天水圍，附近有商場及公園，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有561間房，房間均配備浴缸、暖氣、電視等，空間寬敞且乾淨。酒店亦附設網球場、健身室、大型露天泳池、兒童遊樂場等設施。

香港嘉湖海逸酒店（Harbour Plaza Resort City）
房價：人均HK$240／晚起（標準房）
地址：香港元朗區天水圍天恩路18號
交通：港鐵天水圍站步行約16分鐘
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新年Staycation酒店推介【4】明愛張奧偉國際賓館（Caritas Oswald Cheung International House）

明愛張奧偉國際賓館（Caritas Oswald Cheung International House）位於香港仔，雖然酒店附近沒有港鐵途經，但有綠色專線小巴及巴士直達門外，交通都非常方便。酒店以合理經濟的價錢為旅客提供住處，房間內基本設施齊全，設有獨立空調、迷你吧、電視等等，一樓接待處旁的CAFE提供各式小食和飲品。

明愛張奧偉國際賓館（Caritas Oswald Cheung International House）
房價：人均HK$183／晚起（標準房）
地址：香港南區香港仔田灣街二十號
交通：港鐵利東站／海怡半島出發，駕駛約7分鐘
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新年Staycation酒店推介【5】香港悦品度假酒店（屯門）（Hotel COZi Resort）

香港悦品度假酒店（屯門）（Hotel COZi Resort）位於屯門市中心，鄰近天后古廟、屯門市中心廣場、屯門大會堂等景點。酒店於2019年才開業，設有430間不同主題的客房，最大的房型可供4人入住。房間空間雖然不算大，但勝在設備齊全，而且採光度足夠。酒店更提供兒童遊樂場、健身室、餐廳等休閒設施可以盡情享用！有時間更可以歎埋超值自助餐！

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香港悦品度假酒店（屯門）（Hotel COZi Resort）
房價：人均HK$162／晚起（高級客房）
地址：香港屯門建豐街4號
交通：港鐵屯門站步行3分鐘
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新年Staycation酒店推介【6】香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）位於尖沙咀梳士巴利道坐擁維多利亞港景致的黃金地段。酒店設有413間客房，大部分坐擁海景，在房內都可以看到維港上空的演出！酒店亦是香港Instagrammable酒店的第一名，雲石浴室、海景梳化等全部都超適合打卡！酒店附設11間餐廳及酒廊、室外游泳池、健身室及Spa等設施。

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）
房價：人均HK$2,301／晚起（九龍山景大床房；包早餐）
地址：尖沙咀梳士巴利道18號
交通：港鐵尖東站步行1分鐘
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