以為玩電話放鬆反而越玩越疲勞？學懂5大招式讓大腦達至真正休息

報復性熬夜、暴飲暴食、酗酒等，是我們對疲憊的反擊，但伴隨而來的通常是更加疲勞的身心狀態，到底該怎麼讓自己休息，才能達到真正的身心放鬆呢？



休息的時候習慣滑手機？其實這是讓大腦不能休息的大忌，想真正達到休息目的，快把能恢復能量的五招休息術學起來！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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有一陣子，我時常感到心累。事情無止盡地堆疊，即便是自己喜愛的事物，接踵而至依然備受壓力，於是在忙碌的一天後，總是報復性熬夜。

這樣的狀態，大多源自於補償心理，由於白日裡總在生活、工作中奔波，並沒有留時間給自己，所以不斷熬夜追劇、滑手機等等，都只為了彌補上半日的疲憊。而這種狀況也不是特例，和幾個朋友聊過此情此景，才發現大家都有類似的狀態，只是「彌補」的情景不同。有的人，回到家只想倒在沙發上，吃著高熱量零食，撫慰自己，有的人，則是透過酒精，暫時忘卻白日裡的辛勞。

這些「安慰劑」既好用又快速，當下的我們的確獲得某種程度的滿足，但通常「副作用」也來得很快。

熬夜滑手機的我，隔日起床時，只有疲勞，每天在累與更累之間循環；用高熱量零食安慰自己的朋友，正面臨脂肪囤積的危機；讓酒精麻醉自己的朋友，面對宿醉，通常要花更多時間讓自己休息。

於是，這不禁讓我思考，為什麼我們會越休息越累？明明當下有獲得舒緩，事後卻要用更大的力氣來「還債」？

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什麼才是真正的休息？

上述的休息方式，大多都是短暫且屬於暫時式的心靈休息，卻讓我們的身體付出更多的代價。同時，那份「心累」並沒有被釐清、被解決，我們的能量還是處在一個低迷的狀態。

於是「熬夜、暴飲暴食、酗酒」變成常態，卻沒有讓我們變得更加快樂。

那什麼樣的休息可以達到「解決根本問題」的作用呢？真正的休息，應該要讓你消除疲勞、放鬆神經，當開啟全新的一天時，依然有著滿滿的活力與精神，去面對生活中的挑戰。

為了達到真正解決心累的問題，休息是需要練習的。這些日子以來，我嘗試了各種休息術，其中有五項，是我認為最有效，也最容易做到的。希望下次在你感到心累時，可以運用這些方式，讓自己獲得真正的放鬆。

五個能量恢復的休息術

一、深呼吸

深呼吸是簡單，卻最容易被人們忘記的方法之一。如果你仔細觀察過情緒的起伏，最直接的反應，通常都在呼吸上。焦慮時，你感到窒息；害怕時，你感到心跳加速。

情緒權威醫師安娜貝爾．岡薩雷茲提到：「心跳的快慢會和呼吸的速度同步，而特定的呼吸節奏，則能夠改善我們心臟的狀態。不只是單純地緩慢呼吸而已，重點是你要找到自己的節奏，輕鬆地吸氣，然後再將它慢慢地呼出。」

當你開始胡思亂想，無法從負面情緒脫出時，先讓自己深呼吸，讓身體的節奏穩定，當身心獲得調節，這一刻我們才能先讓我們的身體，獲得釋放的空間。

二、讓大腦放鬆

過往我的「報復性熬夜」修復方式，大腦還是不斷地在接受各種資訊的刺激，並沒有達到休息的目的，若要讓身心靈徹底休息，需要讓大腦放鬆，暫時與外界的資訊隔絕。

想要讓大腦放鬆，除了可以專注在呼吸，讓自己的腦袋獲得休息外，「運動」、「聽音樂」、「閱讀」都是很好的放鬆方式，試著讓自己抽離心累的情境、不再讓俗世影響情緒，讓一刻只有自己，與自己好好相處。

三、寫感恩日記

透過上述兩種方式，狀態都漸漸上軌道後，便可以開始釐清讓自己產生低能量的原因。寫日記無疑是跟自己對話、疏離情緒的好方法，而感恩日記，更是可以把經驗複製下去，為自己創造美好的體驗。

感恩練習分為四個步驟：Situation（情境）、Appreciation（對這個情境表達感恩）、Friend（今天不論遇到的是誰，都想像是具有善意的朋友）、Exchange（把這個經驗轉化成新的學習題目、對自己的認識）。

試著寫下讓自己低能量的情境，並用另一個角度詮釋它，你會發現，許多事情沒有自己想像的那麼糟。

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四、和好朋友聊聊

當我們感到情緒來襲，無法緩解之時，試著讓親近的人接住你。雖然低能量情緒是屬於自己的事情，但每個人都需要被理解、被看見。

如果可以，最好與親近的朋友面對面聊聊，因為愛與溫柔的能量，需要透過聲音、臉部表情、觸覺來傳遞，而適時的觸摸（例如：握住雙手、擁抱、拍肩等），將會產生催產素（Oxytocin），讓人心率減緩，產生放鬆的感覺。

五、充足睡眠

經過上述的修復步驟後，已然是穩定的狀態，這時候的你，最需要的是，好好睡一覺，讓身體機制進行休息、修復以及排毒。

在這個步驟裡，「充足睡眠」是最關鍵的要素。根據研究指出，睡眠不足可能會造成代謝異常、內分泌系統紊亂。健康的身體與穩定的情緒密不可分，所以別再讓自己的作息不定，該睡的時候就睡，才有活力面對嶄新的另一天。

能量修復，身心靈缺一不可，希望以上五個方式有幫助到你。不論再怎麼心累，也不要用麻痺式的方法對待自己，每天透過一點一點的練習，學會和自己相處，陪伴自己走出低能量情緒。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「我明明有休息，為什麼越來越累？」能量恢復練習：短暫的快樂會帶來副作用，你需要真正的休息】