老有所為｜社工計劃助長者走出遺憾獲獎　過來人籲及時表達心意

由社會福利署推行的「老有所為活動計劃」周三（13日）舉行頒獎禮，其中「一年計劃」的冠軍團體為「『耆』樂『您』為師」，「兩年計劃」季軍團體為「豐盛生命傳奇計劃」，兩個計劃的長者成員向大眾分享行善心得。



參與者祥仔表示，自己母親因中風有吞嚥困難，後悔自己未能為她製作美味軟餐。而另一位參與者李鳳雯亦後悔在丈夫離世時沒有把心意表達出來。但他們參與計劃後，均有所得着彌補遺憾。



培訓長者成為三類「大師」 助人亦自助

明愛元朗長者社區中心推展的「『耆』樂『您』為師」計劃，獲選2023至24年度全港最佳一年計劃冠軍。長者中心首先尋找3類大師，包括髮型師、廚師及生活整理師，並邀請他們培訓義工。完成訓練後，成為「三師」的義工隊探訪肢體弱能宿舍及安老院舍，亦提供到戶1對1服務予獨居及體弱長者，提升他們的生活質素。本次活動總義工人數有122人，其中只有兩人非為長者，而團隊服務的長者人數更多達752人。

中心社工薛姑娘指，計劃的名字與著名影星奇諾李維斯（Keanu Reeves）同音，是因為奇諾李維斯即使經歷喪失摯愛與女兒的沉重打擊，亦依舊堅強生活下去，所以中心社工亦以這種堅毅精神作楷模。

64歲廚師學整軟餐 彌補未能盡孝遺憾

64歲的祥仔有廚師牌照，回憶自己人生最大遺憾，祥仔認為是母親逝世前3年患上中風、有吞嚥困難，但自己當時卻不懂如何製作軟餐，「推佢去飲茶食點心，我都只可以叫齋腸比佢。夜晚冇整水蛋嘅話，基本上（媽媽）係冇嘢食」。

根據港大研究估算，有六成居住院舍的長者有吞嚥困難，祥仔出於未能為母親製作軟餐的懊悔，他加入「『耆』樂『您』為師」計劃，成為「三師」中的廚師，接受明愛總廚訓練6日，之後便親自操刀，採購食材以及調味，為有吞嚥困難、只能吃食物糊的院友製作端午節軟餐糉、中秋節軟餐月餅，以及新年豪華9宮格軟餐組合等美味餐點。

祥仔表示，如果早幾年學懂製造軟餐的話，離世的母親應該會吃得很開心。他更記得第一次端上軟餐予老人家進食，「老友記」一見到精美軟餐，立馬拿起湯匙大快朵頤，更向祥仔比了一個大拇指，對他有好大鼓舞。透過製作軟餐予社區老人，祥仔彌補了以往照顧不到母親的遺憾，現今亦多留意長者進食情況。

受到食客鼓勵，祥仔亦開始在社區推廣軟餐美食車、到特殊學校與學童及家長製造軟餐，更將一身技藝傳授予專業團隊，務求將軟餐製造技術推廣出外。祥仔呼籲，如果身邊人有吞嚥困難，應該要學會製作軟餐，他大膽斷言，如果被照顧的有吞嚥困難人士能品嘗軟餐，「生活會開心好多」。

為婆婆執屋 生活整理師執滿3架綠色大垃圾車

另一位「『耆』樂『您』為師」計劃成員老馮，是一名69歲的「生活整理師」。她表示「執野一啲都唔簡單」，要成為生活整理師，需要向專業的收納師上3天課，學會留下「值得留低嘅嘢」。老馮最近與義工團隊前往一位「貓貓婆婆」的家中執拾，她形容婆婆的家是「一入到去（間屋），條通道係行唔到，同埋廁所係有青苔」。最初，屋主不太願意義工團隊為她收拾家中物品，害怕團隊會無故將它們扔走，但後來老馮留意到婆婆家中有養貓，加上婆婆最近曾在屋內跌倒，便以兩者的安全和舒適生活作勸告，婆婆因此而被説服，接受老馮提出的整理方案。

老馮與數個義工在炎炎夏日，收拾出可裝滿3大架綠色大型垃圾車的垃圾以及兩袋過期食品，再發現婆婆家中尚有3個雪櫃，當中只有一個可用，其他兩個放滿過期海味、藥材、調味料等。老馮指，婆婆家中會堆積如此多的物件，一來是年紀大、健忘，所以沒有能力收拾家中，二來堆在家中的雜物都蘊含與子孫生活過的回憶。她表示，社區有大量長者需要親人關懷，為婆婆執拾家中後，「婆婆好多謝我哋」，喜愛購物的老馮亦因此受到啟發，「年紀一大，屋企好多物件都裝有好多回憶，但依家明白到開心同唔開心（的回憶）都係放喺心」，自此自己「依家都捨得扔嘢」，出外購物前亦先檢查家中存貨，令自己不要成為下一個「雜物屋」主人。

計劃改變性格 剪髮師與客人傾談增自信

至於72歲的再來，則擔任髮型師一職。她表示，由於疫情緣故，不少長者都害怕出門，頭髮留到好長才剪一次，外表亦予人憔悴觀感。因此，計劃主辦方邀請專業髮型師培訓一眾義工，8堂課從處理一般長髮到短髮快剪均有教授。義工「出師」便被中心安排指各院舍為老人剪頭髮。再來回憶，自己剛剛為長者剪髮，深感「手騰腳震」，幸好導師會在一旁指導，「（我）個心都定咗啲大膽啲，而且自信心都強咗，就（為長者剪頭髮）剪得好開心」。

再來指，老人家與一般人不同，要求較高，有次一位不喜剪髮的婆婆竟然滿意再來為她剪出的髮型，令再來感到十分高興，她認為：「一個人嘅形象係好緊要，（形象好，個人）自信心都強啲。（髮型）清爽就會有自信，對於年紀大嘅人呢樣都好重要。」

再來之後與一眾義工均為院舍服務多次，她表示，「老有所為，退而不休，自己本身都鍾意剪頭髮，好開心可以繼續學習同做自己鍾意做嘅嘢」，對此亦十分感恩，因而盡其所能為「老友記」服務剪。又指自己本身性格內向，「唔係好鍾意講嘢」，但因為剪髮時要主動與服務對象傾談了解訴求，自己的性格亦因此改變。

再來指自己本身性格內向，參與計劃後性格亦變得外向。（周令知攝）

而香港基督教女青年會明儒松柏社區服務中心推展的「豐盛生命傳奇計劃」，則獲選為2022至24年度全港兩年活動計劃季軍。計劃透過使用各種工具以及在學校舉辦分享會、電影會等，向社會帶出嚴肅的「五道人生」和「正向生命」議題。本次計劃的長者義工人數有18人，而計劃的總參與人數達到2,264人次。

「五道人生」「正向生命」嚴肅 冀多彩顏色讓長者接納

78歲的李鳳雯，認為疫情令長者對生命看法有所改變、「今日唔知聽日事」，因此感到徬徨。她指長者對家庭、社會都有大貢獻，盡心盡力無微不至地付出，公眾應重視這個群體，給予關懷。李馮雯指，計劃談論到的議題均較為沉重，希望在計劃使用多彩顏色，令長者不會感到無聊以及容易接納。

她分享，自己在這個計畫的得着是「遺憾」：當年丈夫離世時，李鳳雯回憶自己「只係識得喊，咩都講唔到出口」，現今回想起感到十分遺憾。以往自己亦不擅向家人表達愛意，參與計畫後，李鳳雯學懂如何說出心聲，疫後與兒孫一家去旅行，更首次「拍拍個仔肩頭講『多謝』」，兒子亦激動得和孫女講「嫲嫲多謝我啊！」李鳳雯對此亦十分感概，「點解（以前）唔講啲嘢係令大家都開心？」因此，她下決心「以後都會講」，更向兒子討論活動心得，勸他不要步其後塵。

道謝卡工具感悟 長者向太太表達感激之情

項目所帶出的「五道人生」，即「道愛、道謝、道歉、道諒、道別」。66歲的余嘉偉從計畫用到「5個朋友」工具獲得一番感悟，這些工具正正包含「道愛、道謝、道歉、道諒、道別」。余嘉偉表示，自己參加計畫的重要得着是獲得勇氣，以前性格十分衝動，「有冇錯我都撐到底」，但現在他學會接受自己與別人均犯錯的事實，性格亦相對以前柔和。

余嘉偉表示，中國人的性格比較內斂，他透過使用道謝卡工具，終於「夠膽當住好多人面前，多謝太太照顧我下半生」，他指，自己除了戀愛、結婚時向太太表達「我愛你」，多年來都沒有再向太太口頭表達愛意。但透過計劃，他明白「唔講就會有遺憾」，亦學會遷就另一半，近年兩口子亦甚少吵架。

余嘉偉表示，自己參加計劃的重要得著是獲得勇氣。（周令知攝）

72歲的李月娟從計劃學會「兩大祕笈」，第一是如何建立正向人生、第二是如何對家庭、社會作出貢獻。她與余嘉偉同樣運用「5個朋友」工具與身邊人建立良好關係，表示與人「道愛」可透過送出自製永生花，來表達愛的偉大以及重要之處；與人「道謝」則透過使用立體道謝卡，令表達與接受謝意的都感到心花怒放；與人「道歉」則使用水性書寫布；與人「道別」則使用「斷捨離九宮格」。

李月娟同樣指，「及時係好重要」，疫情期間她的母親患病，因而要隔離。回想自己年少時母親不止需要上班，下班回來亦要照顧女兒和做家務，李月娟後悔沒向母親道謝，更懊悔自己貪吃「生冷嘢」，病發氣喘要母親背着她跑遍大街小巷求醫。她呼籲「大家要及時講『多謝』同『對唔住』」，切勿造成遺憾。

學生透過計劃 了解如何面對「失去」、「生死」

現就讀中六的學生代表彭子謙表示，透過計劃與長者互動，可讓學生了解未來規劃的重要之處、如何面對「失去」、「生死」的人生議題，指長者的人生故事可令人反思「活在當下」的重要之處。作為一個學生，彭子謙認為年輕人少機會與長輩溝通，透過計劃更打破對長者群體的一些刻板印象，如「冇諗過佢哋咁ready（預備好）談論啲人生議題、長者禁忌等，其實長者都願意對呢啲嘢發表意見同規劃，反而屋企人會唔想聽」。