社署研VR助治療創傷後遺症　患者訪「湖泊」藉靜心空間疏理情緒

情緒問題以至童年創傷，一直令不少港人困擾，甚至因此患上精神、情緒疾病；治療卻會因環境、心境影響，反復無常。而社會福利署於2022年7月啟用虛擬實景（VR）技術，輔助治療110名心理輔助服務使用者，讓他們穿越到自己最心安的地方，放緩情緒；有關系統亦見成效，一直採用至今。



有受創傷後遺症（PTSD)影響7年的患者分享，一年多前透過VR輔助後，更加容易調整情緒，也不用再因覆診前後的惆悵，影響療程。



社署於2022年7月啟用虛擬實景（VR）技術，輔助治療110名心理輔助服務使用者。（郭梓謙攝）

李先生（化名）於7年前因工作壓力、家庭問題困擾，脾氣變得暴躁，與妻子發發衝突後，獲社工轉介至社署接受心理治療，至創已是療程尾聲。

他分享指，當時臨床心理學家發現他過去一直埋在心裡的創傷，包括讀書時期的重重壓力、家中遭逢變故等；最後接受名為「EMDR」（眼動脫敏再處理）的療程，以重現、處理心靈創傷，並透過想像，建立「靜心空間」疏理情緒波動。

李先生說，過程中想起讀書時期到訪的一個湖泊令他感到平靜，因而將此定為「靜心空間」。不過他提到，未接受VR工具輔助的5年間，有時情緒十分波動，包括對覆診感到焦慮憂心，難以單靠想像解決問題，往往需要5、6分鐘想像，「好難去做到（投入靜心空間）；更甚會影響覆診情況。

李先生（右）分享指，接受治療過程時要面對昔日創傷，「相當慘烈（情緒）」。使用VR後，則有助疏理情緒波動。（郭梓謙攝）

他解釋指，治療過程時因要面對昔日創傷，所以情況「相當慘烈（情緒）」，故難以投入所想；有時也需平伏心情後，才能完成治療。

李先生續指，嚴重時甚至會出現「以為我（情緒）OK可以離開，但出到去係唔得」，他舉例指，曾試過覆診後，在回家路上再次跌進負面情緒，令效果可能只剩兩成。而接受VR輔助的這一年多，「至少有呢樣嘢，我都會容易啲（疏理）」。

至於除了覆診時應用VR，社署也提供了配合電話使用的VR眼鏡讓患者使用。李先生就指最初接觸時近乎隔日用一次，後來慢慢不再依賴，最近更兩星期才會用一次；以提醒自己要保持心境靈靜，再重投照顧小朋友的工作，「自己幫返自己」。

社署高級臨床心理學家陳克文指，2020年開始研究將VR系統應用於「EMDR」療程，當時獲創科局撥款400萬研發；最終在2022年7月啟用，並在去年完成110位參加者試用，並一直採用至今。

而目前社署全數6間臨床心理服務課都設有一套VR設備，患者是否有需要使用，則按社工、臨床心理學家評定；輪候時間則是按照患者本身覆診輪候時間，一般8至12星期不等，本身系統則設有44個根據患者提供數據製作的場景。

社署高級臨床心理學家陳克文（中）表示，VR系統可以透過臨床心理學家與患者傾談、以及智能手帶量度生理指數變化等，為部份人生活體驗有限的患者探索可令心靈平靜的內在空間。（郭梓謙攝）

陳克文提到，由於治療本身「好著重佢（患者）係咪Ready？」，確保其有一定心理質素重新面對創傷絕非易事，所以要先做足預備工作評估患者情況，才能以VR 幫助患者尋找情感庇護所。

她又指，部份人可能因為生活體驗有限，因而沒有離開原生地區；更有情況是長期創傷下，令大腦發展都受影響，進而對負面情緒相當敏感、甚至容易激動，難以聯想內心平靜。

而以VR系統輔助，則可以透過臨床心理學家與患者傾談、以及智能手帶量度生理指數變化等，為患者逐步探索可令心靈平靜的內在空間。

社署臨床心理學家曾佩珊示範時指，VR空間「好似同現實Cut Off（分割）」，有助患者建立屬於自己的靜心空間。（郭梓謙攝）

社署臨床心理學家曾佩珊則指，VR裝置屬沉浸式體驗，對患者而言，當中建立的空間「好似同現實Cut Off（分割）」；有個案可能難有放鬆感覺，也可透過系統幫建立；甚至可按照患者需要，將特定有紀念價值的東西放進空間，進一步個人化其所想。

被問到系統會否作進一步推展應用至其他非牟利機構（NGO），陳克文就指，「當然會介紹呢樣嘢」，而據她了解，亦有NGO已使用有關技術，若然有個別機構希望研發，社署會樂於協助、分享經驗，甚至與對方合作。